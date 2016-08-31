До и после: новая жизнь старой квартиры

Сегодня Homify подготовил для вас весьма интересный проект. Дизайнеры из команды Stagero столкнулись с задачей, которая на первый взгляд может показаться простой, но на деле таковой не является. Владельцы квартиры, находящейся в доме, который был построен еще в 70-х годах, решили сдавать жилье в аренду.

Разумеется, для этого апартаменты следовало привести в порядок и обновить – вряд ли бы нашлись желающие снимать старомодную, неопрятную квартиру. Для этого хозяева жилища и обратились к специалистам – чтобы привести его в порядок. И если с дизайном для конкретной семьи всегда можно определиться, поинтересовавшись вкусами для домочадцев, то интерьер съемной квартиры следовало сделать универсальным, чтобы он понравился любому человеку. Получилось ли? Давайте посмотрим!