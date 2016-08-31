До и после: новая жизнь старой квартиры

Сегодня Homify подготовил для вас весьма интересный проект. Дизайнеры из команды Stagero столкнулись с задачей, которая на первый взгляд может показаться простой, но на деле таковой не является. Владельцы квартиры, находящейся в доме, который был построен еще в 70-х годах, решили сдавать жилье в аренду.
Разумеется, для этого апартаменты следовало привести в порядок и обновить – вряд ли бы нашлись желающие снимать старомодную, неопрятную квартиру. Для этого хозяева жилища и обратились к специалистам – чтобы привести его в порядок. И если с дизайном для конкретной семьи всегда можно определиться, поинтересовавшись вкусами для домочадцев, то интерьер съемной квартиры следовало сделать универсальным, чтобы он понравился любому человеку. Получилось ли? Давайте посмотрим!
Есть романтичный чарующий винтаж, погружающий нас в атмосферу прошлого. Есть стиль ретро, в котором сохранилось все то, что некогда произвело настоящую революцию – даже сегодня он выглядит весьма дерзко. И есть просто старомодные интерьеры, не вызывающие никаких эмоций, кроме скуки и уныния. Именно такой была квартира до ремонта.
Кухня представляет собой вытянутое помещение, однако и не слишком узкое. Большое окно обеспечивает хорошее дневное помещение. Она достаточно просторна и отлично подходит для того, чтобы заниматься приготовлением еды в компании. Однако для начала, конечно же, ее следует привести в порядок и оборудовать всем необходимым.
Ванная комната удивила дизайнеров весьма необычной и стильной плиткой на стенах, которую решено было оставить. Но вот со всем остальным следовало хорошенько поработать. Особенно с освещением – несмотря на большое окно, в помещении царил неестественный полумрак.
Новый дизайн оживил помещение, словно дуновение свежего ветра. Несмотря на то, что на полу решили оставить старую плитку, теперь она гармонично вписываются в интерьер. В цветовой гамме господствуют белый и бирюзовый, создавая ощущение приятной прохлады. От чрезмерной «холодности» интерьер уберегают вкрапления шоколадно-коричневого цвета и светлая древесина.
Вторая спальня оформлена почти так же, как и первая, но в несколько иной цветовой гамме. Здесь бирюзовый цвет проявляется в небольших отдельных элементах, тогда как главенствует над всем восхитительный коричневато-бежевый, напоминающий кофе с молоком, оттенок. Старомодная плитка и здесь чудесно вписалась в новый интерьер.
Новая кухня светла и просторна. Белые шкафчики очень просты, но функциональны и позволяют удобно хранить множество полезных вещей. Симпатичный рисунок на кафеле и ярко-оранжевые стулья вносят в интерьер веселые нотки, как и живые комнатные растения в горшках.
Существенных изменений в ванной, казалось бы, не произошло, но помещение стало выглядеть совершенно по-новому. Большую роль здесь отыграло качественное освещение, а также предметы декора. Старый кафель на стене в новом свете выглядит просто потрясающе – трудно догадаться, что он жил здесь с самого начала, а не был перенесен со страниц модного интерьерного журнала.
Крохотный балкон, некогда донельзя захламленный, был превращен в уютный уголок, прекрасно подходящий и для чтения в ясный солнечный день, и для дружеских посиделок с чашкой чая, и для рукоделия, и просто для пребывания наедине со своими мыслями.