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До и после: новая жизнь старой квартиры

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Appartamento per Studenti Zona Roma Tiburtina, Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
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Сегодня Homify подготовил для вас весьма интересный проект. Дизайнеры из команды Stagero столкнулись с задачей, которая на первый взгляд может показаться простой, но на деле таковой не является. Владельцы квартиры, находящейся в доме, который был построен еще в 70-х годах, решили сдавать жилье в аренду.

Разумеется, для этого апартаменты следовало привести в порядок и обновить – вряд ли бы нашлись желающие снимать старомодную, неопрятную квартиру. Для этого хозяева жилища и обратились к специалистам – чтобы привести его в порядок. И если с дизайном для конкретной семьи всегда можно определиться, поинтересовавшись вкусами для домочадцев, то интерьер съемной квартиры следовало сделать универсальным, чтобы он понравился любому человеку. Получилось ли? Давайте посмотрим!

До: интерьер из прошлой эпохи

Appartamento per Studenti Zona Roma Tiburtina, Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

Есть романтичный чарующий винтаж, погружающий нас в атмосферу прошлого. Есть стиль ретро, в котором сохранилось все то, что некогда произвело настоящую революцию – даже сегодня он выглядит весьма дерзко. И есть просто старомодные интерьеры, не вызывающие никаких эмоций, кроме скуки и уныния. Именно такой была квартира до ремонта.

До: кухня

Appartamento per Studenti Zona Roma Tiburtina, Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

Кухня представляет собой вытянутое помещение, однако и не слишком узкое. Большое окно обеспечивает хорошее дневное помещение. Она достаточно просторна и отлично подходит для того, чтобы заниматься приготовлением еды в компании. Однако для начала, конечно же, ее следует привести в порядок и оборудовать всем необходимым.

До: ванная

Appartamento per Studenti Zona Roma Tiburtina, Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

Ванная комната удивила дизайнеров весьма необычной и стильной плиткой на стенах, которую решено было оставить. Но вот со всем остальным следовало хорошенько поработать. Особенно с освещением – несмотря на большое окно, в помещении царил неестественный полумрак.

После: спальня №1

Appartamento per Studenti Zona Roma Tiburtina, Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

Новый дизайн оживил помещение, словно дуновение свежего ветра. Несмотря на то, что на полу решили оставить старую плитку, теперь она гармонично вписываются в интерьер. В цветовой гамме господствуют белый и бирюзовый, создавая ощущение приятной прохлады. От чрезмерной «холодности» интерьер уберегают вкрапления шоколадно-коричневого цвета и светлая древесина.

После: спальня №2

Appartamento per Studenti Zona Roma Tiburtina, Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

Вторая спальня оформлена почти так же, как и первая, но в несколько иной цветовой гамме. Здесь бирюзовый цвет проявляется в небольших отдельных элементах, тогда как главенствует над всем восхитительный коричневато-бежевый, напоминающий кофе с молоком, оттенок. Старомодная плитка и здесь чудесно вписалась в новый интерьер.

После: кухня

Appartamento per Studenti Zona Roma Tiburtina, Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

Новая кухня светла и просторна. Белые шкафчики очень просты, но функциональны и позволяют удобно хранить множество полезных вещей. Симпатичный рисунок на кафеле и ярко-оранжевые стулья вносят в интерьер веселые нотки, как и живые комнатные растения в горшках.

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После: ванная

Appartamento per Studenti Zona Roma Tiburtina, Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

Существенных изменений в ванной, казалось бы, не произошло, но помещение стало выглядеть совершенно по-новому. Большую роль здесь отыграло качественное освещение, а также предметы декора. Старый кафель на стене в новом свете выглядит просто потрясающе – трудно догадаться, что он жил здесь с самого начала, а не был перенесен со страниц модного интерьерного журнала.

После: балкон

Appartamento per Studenti Zona Roma Tiburtina, Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

Крохотный балкон, некогда донельзя захламленный, был превращен в уютный уголок, прекрасно подходящий и для чтения в ясный солнечный день, и для дружеских посиделок с чашкой чая, и для рукоделия, и просто для пребывания наедине со своими мыслями.

Современный минимализм в Севилье

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