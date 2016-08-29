13 восхитительных комнат с террасой

Вы давно мечтаете о террасе, но у вас нет возможности ее оборудовать? У нас есть отличная идея для альтернативы – отгороженный мини-сад в комнате, где можно поселить живые растения в кадках, кофейный столик и плетеные стулья. Если этот уголок вы обустроите рядом с окном, у вас получится почти настоящая терраса – по крайней мере, не менее уютная.