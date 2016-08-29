13 восхитительных комнат с террасой

Иметь просторную террасу – мечта многих людей. Это великолепное место, где можно расслабиться, подышать свежим воздухом, позагорать, выпить утренний кофе или даже устроить вечеринку. Самое главное – подобрать удачный дизайн. Современные дизайнеры считают, что обстановка на террасе должна гармонировать с интерьером прилегающей к ней комнаты. И сегодня Homify подготовил для вас целых тринадцать стильных спален с террасой, которые никого не оставят равнодушным.
Минималистичный интерьер для спальни – чудесный выбор. Роскошный мраморный пол, изумрудная зелень за окном – все это создает атмосферу шика даже без дополнительного декора. Восхитительная гравюра на стене делает интерьер неповторимым, а удачное освещение создает уют.
Натуральная древесина облагораживает любой интерьер, даже если он мрачноват. Именно так случилось и с этой спальней – серая цветовая гамма могла бы выглядеть угнетающе, если бы не деревянные элементы, согревающие своим теплым оттенком. Перегородка между основным помещение и террасой сделана не из совершенно прозрачного, а слегка замутненного стекла, чтобы оставалось место для маленькой тайны.
Владельцы квартир, расположенных высоко, могут позволить себе и вовсе пренебречь стенами, сделав свою спальню совершенно прозрачной. Стекло пропускает максимум света, а при удачном расположении комнаты она будет прекрасно освещена на протяжении всего дня. Открытая терраса в таком случае – гармоничное продолжение спальни.
Большую спальню терраса делает еще больше, и это прекрасный вариант для тех, кто любит принимать гостей у себя в будуаре. Чудесно, когда в комнате, помимо кровати, может уместиться сразу несколько столиков и множество удобных кресел. Террасу же можно вовсе соединить с основным помещением, чтобы создать ощущение полной свободы.
Средиземноморский стиль – любимчик многих современных дизайнеров. Для оформления террасы он подходит как нельзя лучше – даже если вы живете в шумном мегаполисе, такой дизайн создаст приятную иллюзию того, что совсем недалеко шумит волнами голубое море. Спальня, оформленная под стать террасе, тоже очень хороша – приятная цветовая гамма и непринужденный декор делают ее очень уютной.
Еще одна чудесная идея – большая терраса, выйти на которую можно не только из спальни, но и из гостиной и, скажем, столовой или кухни. Это великолепный выбор для большой семьи, а также для людей, которые просто обожают устраивать дома вечеринки с большим количеством гостей.
Вы давно мечтаете о террасе, но у вас нет возможности ее оборудовать? У нас есть отличная идея для альтернативы – отгороженный мини-сад в комнате, где можно поселить живые растения в кадках, кофейный столик и плетеные стулья. Если этот уголок вы обустроите рядом с окном, у вас получится почти настоящая терраса – по крайней мере, не менее уютная.
Еще одна идея для объединения пространства – длинная терраса, на которую можно попасть абсолютно из любой комнаты. Этот вариант подойдет для владельцев одноэтажных домов. Чтобы сделать террасу еще более функциональной, на ней можно оборудовать прямой выход на улицу, но в этом случае следует позаботиться о повышенной безопасности.
Создайте у себя в спальне атмосферу тропического бунгало! Для этого требуется совсем немного усилий. В комнате – характерный декор: экзотические маски, глиняные сосуды или даже просто подушки с вышитыми на них пальмами. На террасе же можно поставить кадки с живыми тропическими растениями.
Для небольших домов и квартир терраса – настоящее спасение. Правильно оборудовав ее, вы избавитесь от чувства тесноты, и сможете наслаждаться естественным дневным освещением и свежим воздухом. Отличная идея – поставить кровать таким образом, чтобы красивый вид, открывающийся с террасы, был первым, что вы видите утром.
Чтобы подчеркнуть единство спальни и террасы, оформить их стоит в одном стиле. Весьма интересное решение – поставить некоторые предметы мебели прямо на стыке двух помещений. Это будет выглядеть весьма оригинально и поддержит концепцию единства в интерьере.
Террасу можно оформить в виде своеобразной ниши, отгородив ее от спальни занавеской. В таком уютном уголке вы можете поставить диван или повесить гамак и оборудовать место для уединения – чтения любимых книг, работы или творчества. На фото – великолепный пример воплощения такой идеи, который радует глаз теплой цветовой гаммой и сочными акцентами.
Оборудовать террасу без лишних затрат можно, если ваша спальня находится на первом этаже в непосредственной близости от забора. Пары метров, отделяющих стену дома от ограждения, вполне достаточно, чтобы обустроить импровизированный уголок на свежем воздухе.