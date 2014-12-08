Зимний отпуск в швейцарском шале

Горнолыжный сезон открыт, и тысячи людей ежедневно устремляются в горы, чтобы посвятить время любимому хобби. Невозможно представить себе полноценный отдых на горнолыжном курорте без уютного частного домика с видом на заснеженные вершины. После долгого дня, проведенного на склонах гор, так приятно восстановить силы у камина за бокалом горячего глинтвейна или принять расслабляющую ванну.

Сегодня мы хотим познакомить вас с интерьером небольшого шале, расположенного в Швейцарских Альпах. Дизайном всех комнат занималась британская студия Ardesia Design. Специалисты приложили немало усилий, чтобы интерьер хижины пастухов , а именно так переводится с французского слово шале , имел много свободного пространства и сочетал в себе элементы современного стиля с традиционными формами.