Зимний отпуск в швейцарском шале

Горнолыжный сезон открыт, и тысячи людей ежедневно устремляются в горы, чтобы посвятить время любимому хобби. Невозможно представить себе полноценный отдых на горнолыжном курорте без уютного частного домика с видом на заснеженные вершины. После долгого дня, проведенного на склонах гор, так приятно восстановить силы у камина за бокалом горячего глинтвейна или принять расслабляющую ванну.
Сегодня мы хотим познакомить вас с интерьером небольшого шале, расположенного в Швейцарских Альпах. Дизайном всех комнат занималась британская студия Ardesia Design. Специалисты приложили немало усилий, чтобы интерьер
хижины пастухов, а именно так переводится с французского слово
шале, имел много свободного пространства и сочетал в себе элементы современного стиля с традиционными формами.
Древесина – основной материла традиционных шале. Потолочные балки и несущие конструкции остаются в естественном виде без отделки. Для покрытия пола используют массивную неокрашенную доску с лаковым или масляным покрытием. В интерьере столовой комнаты, представленной на изображении, деревянная облицовка стен сочетается с современной мебелью – квадратным столом, металлическими стульями и модной люстрой с тремя лампами.
Встроенная кухня из благородной стали прекрасно сочетается с широкими светлыми досками. Стиль кантри-минимализм идеально подходит для современных шале. Простая мебель из ценных древесных пород удобна в использовании, она помогает создать атмосферу в духе ретро, в которой отдыхающие забывают про городскую суету и погружаются в атмосферу отпуска, в то время как современные предметы интерьера делают дизайн шале эклектичнее и привлекательнее.
Интересно отметить, что поверхность плиты выполнена из знаменитого бирюзового мрамора под названием Пиетра дель Кардосо, основное месторождение которого расположено неподалеку от шале. Этот камень обладает невероятной прочностью и высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Гостиная комната кажется невероятно уютной. Дизайнеры не стали экспериментировать и оформили ее в характерном для шале стиле. Светлый цвет древесины прекрасно сочетается с бежево-сероватой мебелью. Большой, кожаный диван является неотъемлемым атрибутом каждого шале, он как нельзя лучше способствуют расслабляющему отдыху на лоне природы. Слегка грубоватый, искусственно состаренный стол в духе охотничьего домика замечательно вписался в интерьер гостиной. Пламя камина приятно согреет не только комнату, но и вернувшихся после изнурительных тренировок горнолыжников.
Всего в доме 5 спальных комнат, в каждой из которых находится своя ванная. В спальне также преобладает натуральное неокрашенное дерево на стенах и потолке, вместо брутальных потолочных балок – ровные доски со встроенными светодиодными лампочками, что позволяет создать в спальне более уютную расслабляющую атмосферу. Черная стена над кроватью обеспечивает контраст со светлым деревом.
А теперь давайте посмотрим, как выглядит ванная в швейцарском шале. Единственным материалом, использованным для оформления этой комнаты, вновь стало дерево. Помещение разделено на несколько зон – душевая кабина, отгороженная матовой перегородкой, туалетная кабинка с деревянной дверью и свободное пространство рядом с умывальником. Чтобы избежать загромождения комнаты, дизайнеры использовали санитарные приборы белого цвета и простое прямоугольное зеркало.
Невозможно себе представить отдых в горах без терпкого вина. Винный погреб в этом шале отличается не только исключительным дизайном, но и идеально созданными условиями для хранения напитка богов. Как и положено, емкости, закрытые корковыми пробками, лежат в горизонтальном положении. Вину противопоказаны сильные колебания температуры, поэтому стеллаж с бутылками подсвечен непрямым светом. Истинные ценители этого напитка знают, что чем старше вино, тем интенсивнее его вкус и ценнее его свойства. Вино помогает снять стресс, расслабляет и заряжает позитивной энергией.