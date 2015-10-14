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Как визуально расширить границы малометражной квартиры

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Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Что делать, если квартира — съемная, или все стены — несущие? Смириться и продолжать с этим жить, мечтая о переезде? Многие из нас слишком часто сталкиваются с такой проблемой, поэтому на помощь приходят профессионалы. Дизайнер интерьеров Алена Демшинова поделилась с читателями homify своей работой, чтобы доказать, что всегда есть возможность визуально расширить границы, не прибегая к тяжелым и пыльным работам. Эта книга идей посвящена обустройству типовой квартиры, в которой, увы, снести стены не представляется возможным.

Зеркальная грамота

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в классическом стиле
Алёна Демшинова

Бирюза и кружева

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

В качестве акцентов использованы небольшие подушечки с легким орнаментом в такой же цветовой гамме. Позади диванной группы расположен компактный стол для работы. Использование прозрачного журнального столика предполагает визуальное сохранение пространства без перенасыщенности предметами мебели. В комнате также предусмотрена система хранения, которая «спрятана» за зеркальными вставками.

Выбери свой цвет!

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Алёна Демшинова

Бирюза и кружева

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Приятный интерьер квартиры в Москве был представлен дизайнером Аленой Демшиновой. Заказчики – молодая пара, желавшая освежить ремонт и визуально расширить пространство. Ребята попросили сделать квартиру максимально светлой и просторной без сноса стен и перегородок.  Именно поэтому автор проекта обратились к сочетанию спокойных цветов и кружевных орнаментов. Нежный бирюзовый цвет вместе с пастельным бежевым смотрится хорошо как при солнечном, так и при искусственном свете.

Полосатые обои — мечта хозяйки

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в классическом стиле
Алёна Демшинова

Бирюза и кружева

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Характер небольшой гостиной формируют обои с горизонтальным орнаментом. Это было пожеланием заказчицы и ее давней мечтой, которую так хотелось реализовать в стенах дома. В связи с этим, мебель была выбрана минималистичная, обитая текстилем в спокойных шоколадно-серых тонах.

Стойка — стильно, модно, молодежно!

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Кухня в классическом стиле
Алёна Демшинова

Бирюза и кружева

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Интерьер кухни в стиле Прованс располагает к приятному отдыху и кулинарному творчеству. Небольшое пространство не нуждается в отдельно стоящем обеденном столе, поэтому было принято решение установить обычный барный стол, который может использоваться в качестве рабочей поверхности вместе с подоконником.

Окно-обманка

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Кухня в классическом стиле
Алёна Демшинова

Бирюза и кружева

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Как мы поняли по фото, метраж квартиры весьма невелик, а планировка – стандартна. Любое небольшое пространство легко испортить излишеством картин, светильников и различных предметов декора. Именно поэтому основным украшением стала настенная панель в тон кухонной мебели. Размещенное позади нее стекло создает иллюзию наличия ширмы, ведущей в еще одно помещение.

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