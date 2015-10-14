Как визуально расширить границы малометражной квартиры

Что делать, если квартира — съемная, или все стены — несущие? Смириться и продолжать с этим жить, мечтая о переезде? Многие из нас слишком часто сталкиваются с такой проблемой, поэтому на помощь приходят профессионалы. Дизайнер интерьеров Алена Демшинова поделилась с читателями homify своей работой, чтобы доказать, что всегда есть возможность визуально расширить границы, не прибегая к тяжелым и пыльным работам. Эта книга идей посвящена обустройству типовой квартиры, в которой, увы, снести стены не представляется возможным.