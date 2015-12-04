Пожалуй, самым многофункциональным помещением в каждом доме является кухня. Это место готовки, потребления пищи, душевного общения всех членов семьи. Удобство домашней работы и комфортное времяпровождения домочадцев напрямую зависит от дизайна интерьера кухни.
Одинаковых кухонь не бывает. Так же, как и одинаковых людей. Каждая женщина стремится сделать окружающее ее пространство красивым и уютным. Шторы, картины, рисунки, часы – все эти мелочи создают оригинальный декор, придают кухне характер и шарм.
Каким бывает декор кухни и как правильно его подобрать – читайте в этой статье.
Отличным декором кухни станут комнатные растения. Эко-дизайнеры не советуют рисковать, приобретая дорогостоящие и экзотические экземпляры, потому как они очень капризны и для кухни не совсем пригодны. Выбирайте растения с толстыми глянцевыми листьями, которые, если необходимо, можно протереть влажной губкой. Подойдут такие, как фикус, алое, крассула (денежное дерево), сциндапсус, антуриум и хлорофитум (который, к тому же, хорошо очищает воздух).
Такие декоративные растения, как шеффлера, кротон и драцена, достаточно выносливы и, благодаря красивой окраске листьев, будут шикарно смотреться, к примеру, на обеденном столе.
Съедобные растения на кухне пригодятся, как никакие другие, ведь их можно выращивать круглый год и с пользой использовать при приготовлении пищи. Аромат такой зелени будет наполнять комнату и способствовать лучшему пищеварению. Базилик, петрушка, тимьян, укроп, кресс-салат — это неполный список вкусных трав, пригодных для выращивания на кухне.
Оригинальным декором для кухни может стать грифельная стена. На ней вы сможете записывать рецепты, оставлять заметки и сообщения.
На рынке существуют различные грифельные покрытия. Для кухни следует выбирать их особо тщательно. Руководствоваться в первую очередь нужно не ценой, которая в свете последних колебаний курсов валют мало показательна, а качествами краски. Краска должна быть устойчива к грибку, перепаду температур и иметь повышенную износостойкость.
Элегантный и изящный декор для кухни – это яркие тарелки, которые отличаются по цвету, форме и размеру. Поодиночке или в виде композиции они способны стать запоминающимся украшением интерьера.
Основная идея стиля Прованс заключается в уюте и простоте. Шторы для кухни в стиле прованс не имеют строгих требований. Бытует мнение, что подобное направление сформировалось самими хозяйками: стиль прованс – это минимум материальных и максимум трудовых затрат. Шторы должны выглядить так, будто от начала и до конца создавались вручную. Единственное правило – никакой вычурности и пышности.
Прованс предполагает большое количество солнечного света – именно этот момент является основополагающим при выборе шторы. Наиболее соответствуют стилю прованс следующие цвета:
светло-серые, молочные, бежевые тона. Эти цвета являются самыми распространенными и используются чаще других. Чтобы их разнообразить, допускается наличие в дизайне родственных оттенков: бирюзовых, оливковых, желтых, оранжевых, светло-зеленых. Используя эти цвета и тона как основу, можно разбавить их яркими рисунками или деталями.
В современной интерпретации, фреска представляет собой готовое изображение, предварительно нанесенное на специально подготовленную основу, и может быть закреплена, практически на любой поверхности: рельефной, выпуклой, в зоне углов.
Новые технологии позволяют изготавливать фрески, которыми декорируют не только стены, готовое полотно с легкостью клеятся на потолок, дверь, всевозможные предметы мебели: шкафы, ширмы, комоды. Они прекрасно вписываются в интерьер и в качестве самостоятельного элемента декора.
Наравне с натюрмортом в интерьере кухни пользуются популярностью картины с пейзажами – луга, поля, реки, море, березовые рощи – популярность на изображения природы вряд ли заметно снизится. Равно как и на картины с пейзажами урбанистическими. Если вы решили разместить на кухне пейзаж, желательно, чтобы он был ярким и светлым. Как бы великолепно не выглядела мрачная картина с бушующим океаном, для умиротворенной атмосферы на кухне она подходит слабо.
Используя в интерьере такой элемент декора, как фреска, вы получите уникальный дизайн, который привнесет в ваш дом индивидуальности, роскоши и стиля, а так же визуально увеличит пространство вашей кухни.
Современные стили – это в первую очередь модерн, хай-тек и минимализм. Отличительными чертами таких люстр является строгая цветовая гамма (отсутствие пестрых расцветок и др.), акцент на современных искусственных материалах (стекло, металл, пластик), часто необычные формы, выстроенные на геометрических элементах. Дополнительным бонусом современных люстр может выступать дополнительная подсветка, пульт ДУ, датчики движения и некоторые другие особенности.
Рейлинги для кухни – небольшие трубы различной ширины, длины с заглушками по торцам. Они экономят пространство, делая интерьер более свободным; позволяют компактно хранить кухонную утварь; легко крепятся и переустанавливаются. Используются для подвешивания: крючков; полок; держателей; ножей и черпаков; моющих средств и полотенец; разделочных досок; прихваток; кастрюль.
Цвет и форма подбираются в соответствии с дизайном вашей кухни. Для стиля Хай-тек или модерн: хромированное напыление. Отлично подойдут полки из прозрачного пластика. Для стиля Минимализм и Арт-деко: расцветка под никель. Дизайну в Классическом стиле: медь или бронза, витееватая форма с золотым напылением. Кантри: под дерево и алюминиевые варианты. Стальные рейлинги добавят изысканность и практичность в кухню любого стиля.
Кроме высокой функциональности у современных вытяжек может быть очень необычный внешний вид. Дизайнерские идеи могут воплощаться, например, в использовании стиля хай-тек, когда применяются глянцевые, матовые, хромированные варианты поверхности, тонированное стекло, разнообразные формы.
Кроме стиля хай-тек, не меньшей популярностью пользуется кантри-стиль. Обычно у них купольная форма и присутствуют деревянные элементы. Поэтому подобрать оригинальный вариант вытяжки для кухни для себя сегодня – это не сложно. Более того, существуют и вовсе эксклюзивные модели, которые сделают вашу, даже обычную кухню, уникальной.