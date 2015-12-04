Декор кухни

Отличным декором кухни станут комнатные растения. Эко-дизайнеры не советуют рисковать, приобретая дорогостоящие и экзотические экземпляры, потому как они очень капризны и для кухни не совсем пригодны. Выбирайте растения с толстыми глянцевыми листьями, которые, если необходимо, можно протереть влажной губкой. Подойдут такие, как фикус, алое, крассула (денежное дерево), сциндапсус, антуриум и хлорофитум (который, к тому же, хорошо очищает воздух).

Такие декоративные растения, как шеффлера, кротон и драцена, достаточно выносливы и, благодаря красивой окраске листьев, будут шикарно смотреться, к примеру, на обеденном столе.

Съедобные растения на кухне пригодятся, как никакие другие, ведь их можно выращивать круглый год и с пользой использовать при приготовлении пищи. Аромат такой зелени будет наполнять комнату и способствовать лучшему пищеварению. Базилик, петрушка, тимьян, укроп, кресс-салат — это неполный список вкусных трав, пригодных для выращивания на кухне.