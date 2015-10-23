Бра над кроватью в спальне: идеи и фото

В каждой квартире есть место для отдыха и восстановления сил. Это, конечно же, спальня. Предназначена она не только лишь для сна, как следует из названия, но и для приятного времяпрепровождения после напряженного дня.

Центральным элементом любой спальни выступает кровать. Она должна быть достаточно большой, удобной и соответствовать размерам и стилистике комнаты. И для того, чтобы перед сном вы смогли неспешно прочесть любимую книгу, записать в ежедневник план дел на следующий день или просто поговорить с близким человеком, следует позаботиться о прикроватном освещении. Чаще всего монтируют бра над кроватью в спальне. Это не только функционально, но и красиво, если подобрать его со вкусом.

Что же такое бра? Это небольшой светильник, который располагается на стене над кроватью. Чаще всего их используют сразу несколько, для симметрии и равномерного освещения двух спальных мест у одной большой кровати. В любом случае, все зависит от особенностей дизайна, планировки спальной комнаты и личных предпочтений хозяев.

Давайте рассмотрим варианты размещения бра над кроватью в спальне и оценим различные их разновидности.