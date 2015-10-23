Бра над кроватью в спальне: идеи и фото

В каждой квартире есть место для отдыха и восстановления сил. Это, конечно же, спальня. Предназначена она не только лишь для сна, как следует из названия, но и для приятного времяпрепровождения после напряженного дня.
Центральным элементом любой спальни выступает кровать. Она должна быть достаточно большой, удобной и соответствовать размерам и стилистике комнаты. И для того, чтобы перед сном вы смогли неспешно прочесть любимую книгу, записать в ежедневник план дел на следующий день или просто поговорить с близким человеком, следует позаботиться о прикроватном освещении. Чаще всего монтируют бра над кроватью в спальне. Это не только функционально, но и красиво, если подобрать его со вкусом.
Что же такое бра? Это небольшой светильник, который располагается на стене над кроватью. Чаще всего их используют сразу несколько, для симметрии и равномерного освещения двух спальных мест у одной большой кровати. В любом случае, все зависит от особенностей дизайна, планировки спальной комнаты и личных предпочтений хозяев.
Давайте рассмотрим варианты размещения бра над кроватью в спальне и оценим различные их разновидности.
На фото вы видите классический вариант бра над кроватью в спальне. Светильники полностью повторяют элементы люстры, поэтому смотрятся очень гармонично. Каждое бра имеет две лампы, что позволяет обеспечивать достаточное количество света над кроватью. Кроме того, такая модификация дает возможность регулировать интенсивность потока освещения, включая бра частично или полностью. Оттенок модели немного сливается со стеной, поэтому светильник не бросается в глаза при входе в комнату. Такое бра подойдет для спальни в классическом стиле, оно понравится взрослым хозяевам и всем приверженцам традиционных линий в интерьере.
Предпочитаете лаконичный дизайн спальни в стиле минимализм? Тогда и настенные светильники выбирайте соответствующие. Изящная модель белого цвета, несмотря на свой компактный размер, сможет ярко подсветить пространство. Такие бра над кроватью в спальне поддаются изгибам корпуса, поэтому вы сможете направить свет именно туда, куда вам будет нужно. Кроме того, светодиодные лампы не нагреваются во время работы, не выделяют опасные вещества и отличаются очень экономной работой. Дополнительная подсветка, встроенная в стену повыше, создаст эффектный стилистический мотив комнаты и дополнительно направит лучи в сторону кровати. Обратите внимание, как грамотно подобраны бра к основной люстре в центре комнаты. За счет такой гармонии комната выглядит современно и невероятно стильно.
Атмосферу изысканного шика можно подчеркнуть, используя роскошные бра над кроватью в спальне. В данном случае, они выполнены в виде цилиндров с оригинальными свисающими элементами. Едва заметные на белой стене, такие бра станут ее неотъемлемым украшением. Помимо основной функции светильников – подсветки – они наполняют дизайн спальни особым богатством, поскольку содержат камешки, имитирующие хрусталь. Подобные бра понравятся женской половине домочадцев, ведь они делают спальню женственной и нежной. Сочетаясь с грубоватой кирпичной кладкой, светильники смотрятся еще более выигрышно и тонко.
В ритме загородной жизни
Интересная идея от современных дизайнеров интерьера – совместить классический дизайн комнаты с несколькими ультрасовременными элементами. Концептуальные черные бра над кроватью в спальне белого цвета покорят всех своим неординарным дизайном. Они мобильны, поэтому предполагают перемещение светящейся части. Традиционная двуспальная кровать, плотные гардины и красивая отделка комнаты подчеркивают столь эффектную подсветку. Кроме удивительных бра над кроватью, в спальне имеется футуристическая люстра. Благодаря умелому сочетанию всех элементов в комнате, дизайн этой небольшой спальни выглядит современно и свежо.
В стремительном мире инноваций и модерна многие пытаются обращаться к традиционным дизайнерским решениям. Быть поближе к природе, истории и естественности – вот новомодный тренд. Именно поэтому концепция рустикального стиля так популярна в наши дни. Бра над кроватью в спальне названной стилистики должны строго соответствовать общепринятым канонам. То есть, быть максимально простыми и функциональными, с небольшим налетом старины. Именно такие бра представлены на этом фото. Они идеально вписались в дизайн небольшой спальни благодаря утонченной фактуре и приятному цвету. Винтажный дизайн настенных светильников отлично перекликается с деревянной отделкой комнаты, мебелью и текстилем натурального происхождения.
Если вы открыты для всевозможных дизайнерских экспериментов, то оформление спальни, представленное на фото, вам явно придется по душе. Обилие дерева, заниженная кровать и изюминка комнаты – потрясающие светильники. Центральное место отведено плетенной люстре с острыми наконечниками, а над кроватью в спальне мы видим экстравагантные бра. Они напоминают ни то ритуальные маски, ни то специфическую символику, но, в любом случае, подкупают своим дизайном. Круглая форма и достаточно большой размер этих бра позволят качественно осветить прикроватное пространство.
Вам нравятся современные интерьеры и все, что с ними связано? Тогда непременно выбирайте лаконичные бра для размещения над кроватью в спальне. Они не должны быть слишком яркими, но роскошный перламутр им не повредит. Простая геометрическая форма таких светильников будет биться в одном такте с остальными модерновыми элементами в комнате. Названная стилистика не предполагает наличие огромных люстр и яркого света, поэтому на потолке достаточно будет разместить несколько центральных элементов освещения по периметру комнаты. Доказано, что приглушенный свет в спальне способствует более скорому засыпанию и спокойному сну.
ВІДПОЧИНОКг. Киев, Киевская область, Украина, 2014
Для стилистики лофта не годятся традиционные решения элементов освещения. Предлагаем остановится на модели бра над кроватью в спальне, которая соединяет светильники в одну линию. Это подчеркивает пропорции комнаты и создает довольно привлекательный дизайн. В данном случае, цвет настенного светильника подобран в точности к оттенку кровати, поэтому визуально такое бра в одну линию выступает как-будто продолжением двуспального ложа. Согласитесь, что смотрится это нетривиально и очень современно. Данная разновидность бра понравится молодежи и всем приверженцам стиля минимализм в интерьере.
Даже самый привычный интерьер можно здорово освежить с помощью привлекательных настенных светильников. Бра над кроватью в спальне могут быть контрастного цвета по отношению к отделке и остальным предметам в комнате. На фото мы видим удачное подтверждение данной идеи. Два бра в едином стиле выполнены из латуни с хромированным покрытием. Это является гарантией их высокого качества и долговечности. Едва заметные подвески из хрусталя подчеркивают уникальность данных изделий и придают комнате особый дух эпохи Ренессанс. Благородный цвет бордо, в котором выполнены абажуры бра, выгодно выделяет осветительные элементы на светлой стене.
Для утонченной комнаты в стиле минимализм как нельзя лучше подойдут небольшие настенные светильники у изголовья. Бра над кроватью в подобной спальне подчиняются главному геометрическому правилу – придерживаться кубических форм и лаконичных решений. Компактные бра придают дополнительной объемности дизайну интерьера, они смотрятся просто и изысканно, не перегружая пространство. Напоминая миниатюрные прожекторы, такие светильники станут стильной изюминкой вашей спальной комнаты.
Используя нехитрые приемы и оригинальные бра, вы сможете придать своей спальне особый характер и неповторимый стиль. Больше советов для обустройства данной комнаты можно найти в Книге идей
8 идей для оформления спальни.