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5 великолепных домов с планами

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Дома в стиле модерн
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Если вы планируете строительство вашего дома, то это момент, который вы никогда не забудете. Поэтому нужно тщательно подобрать для дома планировку и сделать схему. Определите, что вам нужно, что вы хотите, какой стиль вам нравится. Архитектор, учтя все это, создаст проект, который подойдет вашей семье. Давайте рассмотрим 5 примером домов с планами.

Дом № 1: первый этаж

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Как вы можете видеть, этот двухэтажный дом довольно компактный, на первом этаже есть социальная зона – гостиная, столовая и кухня в одной комнате. Лестница расположена рядом с кухней, далее дополнительная комната с ванной. Есть еще и гостевой санузел.

Верхний этаж

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Наверху находится главная спальня большого размера с гардеробной, ванной и гостиной зоной. Есть еще две дополнительные спальни с ванной комнатой.

Вид снаружи

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Дома в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Это хороший вид, чтобы оценить дом и его преимущества. Мы видим многочисленное остекление, придающее легкость. На верхнем этаже есть фиксированные вертикальные деревянные жалюзи, на первом этаже – небольшая  крытая терраса, стеклянная стена, комнаты с раздвижными дверями.

Интерьер

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Гостиная в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

На первом этаже находится социальная зона: гостиная и кухня объединены в единое пространство. На этом снимке вы можете увидеть современный декор и дизайн мебели, удобные, нейтральные цвета и большое пространство.

Дом 2. План от пола до потолка

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

Эти две схемы представляют собой одноэтажный дом, его внутреннюю плоскость. Социальная зона: гостиная, встроенная кухня и 4 спальни с двумя ванными комнатами.

Место отдыха

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO Сад в стиле модерн
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

Во дворике в качестве материала было использовано неполированное дерево. Каменные стены хорошо смотрятся с большими раздвижными стеклянными дверями, окнами.

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Что внутри?

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO Гостиная в стиле модерн
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

Широкая зона выделяется цветом в этом современном домике, каменная стена резко контрастирует с раздвижными стеклянными дверями, которые открываются во внутренний двор дома.

На этой фотографии вы можете увидеть, что в этом проекте все вращается вокруг террасы. U-образный проект, который придает большое значение центральному пространству.

Дом номер 3

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Внутренние пространства дома визуально открыты на небольшой внутренний сад. Есть социальная зона с гостиной и кухней, две спальни с ванными комнатами, зона обслуживания и особенно терраса с бассейном.

Задний двор

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Этот дом – современное минималистское здание, выполненное в белом цвете. Терраса заметно прибавляет дому площадь.

Интерьер

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Гостиная в стиле минимализм
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Этот внутренний сад, который занимает центральное место в доме, находится в окружении стеклянных стен, выглядит, как зеленая деталь в нейтральных тонах декора.

Дом № 4. Единый план этажа

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Это довольно линейный проект, с гостиной, кухней и тремя спальнями с двумя ванными комнатами плюс зоны обслуживания.

В таком пространстве, где вы не можете играть с большой площадью, дизайнер вынужден решать вопросы пространства в продольном направлении.

Интерьер – открытый и современный

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco Гостиная в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Как уже упоминалось, это линейный проект, потому что не имеется нужной ширины. В дизайне использованы белые стены, потолок и пол, что позволяет визуально достигнуть эффекта простора.

Мебель, контрастирующая с темной обивкой и столовой, была помещена в центре, чтобы обеспечить проход на стороне по направлению к кухне, которая находится в нижней части.

Спальня

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco Спальня в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Следуя тому же принципу, белый цвет остается на стенах и потолках. Размеры комнаты не очень большие, но тут с каждой стороны кровати есть необходимое пространство. Двери шкафа имеют темно-коричневый цвет, что выделяет его.

Дом номер 5. План начального уровня

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

В этой схеме мы видим, что на первом этаже в дополнение к гаражу и саду есть область для отдыха, столовая, а кухня находится в одной из комнат.

В качестве интересной детали на этом этаже находится спальня с гардеробной и ванной комнатой, которая является главной спальней дома.

План – нижний уровень

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

На этом этаже есть две спальни с гардеробной и ванной комнатой и небольшой тренажерный зал. Также в этом проекте умело используется наклон земли.

Фасад дома

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

На первый взгляд, кажется, что дом находится на одном уровне, но удивительно то, что наклон земли помогает спуститься на нижний этаж, где разрабатывается остальная часть проекта.

Этот проект принял во внимание предложения каждого члена семьи, учел неровную местность, расположение сторон света.

Так выглядит интерьер

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Гостиная в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

В этом интерьере украшением являются светлые цвета, они были выбраны для отделки стен и мебели, ковры являются более темными, но в достаточно нейтральном тоне. Современные конструкции воплощены в каждой детали мебели, светильников.

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