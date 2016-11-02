5 великолепных домов с планами

Как уже упоминалось, это линейный проект, потому что не имеется нужной ширины. В дизайне использованы белые стены, потолок и пол, что позволяет визуально достигнуть эффекта простора.

Мебель, контрастирующая с темной обивкой и столовой, была помещена в центре, чтобы обеспечить проход на стороне по направлению к кухне, которая находится в нижней части.