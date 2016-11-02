5 великолепных домов с планами

Если вы планируете строительство вашего дома, то это момент, который вы никогда не забудете. Поэтому нужно тщательно подобрать для дома планировку и сделать схему. Определите, что вам нужно, что вы хотите, какой стиль вам нравится. Архитектор, учтя все это, создаст проект, который подойдет вашей семье. Давайте рассмотрим 5 примером домов с планами.
Как вы можете видеть, этот двухэтажный дом довольно компактный, на первом этаже есть социальная зона – гостиная, столовая и кухня в одной комнате. Лестница расположена рядом с кухней, далее дополнительная комната с ванной. Есть еще и гостевой санузел.
Наверху находится главная спальня большого размера с гардеробной, ванной и гостиной зоной. Есть еще две дополнительные спальни с ванной комнатой.
Это хороший вид, чтобы оценить дом и его преимущества. Мы видим многочисленное остекление, придающее легкость. На верхнем этаже есть фиксированные вертикальные деревянные жалюзи, на первом этаже – небольшая крытая терраса, стеклянная стена, комнаты с раздвижными дверями.
На первом этаже находится социальная зона: гостиная и кухня объединены в единое пространство. На этом снимке вы можете увидеть современный декор и дизайн мебели, удобные, нейтральные цвета и большое пространство.
Эти две схемы представляют собой одноэтажный дом, его внутреннюю плоскость. Социальная зона: гостиная, встроенная кухня и 4 спальни с двумя ванными комнатами.
Во дворике в качестве материала было использовано неполированное дерево. Каменные стены хорошо смотрятся с большими раздвижными стеклянными дверями, окнами.
Широкая зона выделяется цветом в этом современном домике, каменная стена резко контрастирует с раздвижными стеклянными дверями, которые открываются во внутренний двор дома.
На этой фотографии вы можете увидеть, что в этом проекте все вращается вокруг террасы. U-образный проект, который придает большое значение центральному пространству.
Внутренние пространства дома визуально открыты на небольшой внутренний сад. Есть социальная зона с гостиной и кухней, две спальни с ванными комнатами, зона обслуживания и особенно терраса с бассейном.
Этот дом – современное минималистское здание, выполненное в белом цвете. Терраса заметно прибавляет дому площадь.
Этот внутренний сад, который занимает центральное место в доме, находится в окружении стеклянных стен, выглядит, как зеленая деталь в нейтральных тонах декора.
Это довольно линейный проект, с гостиной, кухней и тремя спальнями с двумя ванными комнатами плюс зоны обслуживания.
В таком пространстве, где вы не можете играть с большой площадью, дизайнер вынужден решать вопросы пространства в продольном направлении.
Как уже упоминалось, это линейный проект, потому что не имеется нужной ширины. В дизайне использованы белые стены, потолок и пол, что позволяет визуально достигнуть эффекта простора.
Мебель, контрастирующая с темной обивкой и столовой, была помещена в центре, чтобы обеспечить проход на стороне по направлению к кухне, которая находится в нижней части.
Следуя тому же принципу, белый цвет остается на стенах и потолках. Размеры комнаты не очень большие, но тут с каждой стороны кровати есть необходимое пространство. Двери шкафа имеют темно-коричневый цвет, что выделяет его.
В этой схеме мы видим, что на первом этаже в дополнение к гаражу и саду есть область для отдыха, столовая, а кухня находится в одной из комнат.
В качестве интересной детали на этом этаже находится спальня с гардеробной и ванной комнатой, которая является главной спальней дома.
На этом этаже есть две спальни с гардеробной и ванной комнатой и небольшой тренажерный зал. Также в этом проекте умело используется наклон земли.
На первый взгляд, кажется, что дом находится на одном уровне, но удивительно то, что наклон земли помогает спуститься на нижний этаж, где разрабатывается остальная часть проекта.
Этот проект принял во внимание предложения каждого члена семьи, учел неровную местность, расположение сторон света.
В этом интерьере украшением являются светлые цвета, они были выбраны для отделки стен и мебели, ковры являются более темными, но в достаточно нейтральном тоне. Современные конструкции воплощены в каждой детали мебели, светильников.