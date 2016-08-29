Как изолировать себя от соседей со вкусом

Что касается миссис Дурсль, она была тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. Однако этот недостаток пришелся ей весьма кстати, поскольку большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры. А с такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы.
Такое прекрасное описание любопытной соседки дает автор в полюбившейся саги о Гарри Поттере. Знакомо? Тогда давайте посмотрим, как предлагают специалисты homify оградить себя от посторонних глаз.
Для того, чтобы ограждение загородного участка визуально гармонировало с садом, вы можете подобрать такого же цвета мебель. Вариант с деревом является экологичным, а также прекрасным напоминанием о присутствии на природе.
Выберите ли вы деревянные рейки или кирпич для забота, лучшим его украшением станут живые вьющиеся растения.
Сплошной забор или специально выстроенная стена могут иметь практичное назначение. В частности, ничто не мешает вам организовать возле нее открытую кухню с печью для гриля и барбекю. Какой гриль выбрать – читайте в нашей специальной подборке.
Сочетание дерева и камня – один из самых излюбленных способов облицовки жилых зданий, однако такой дуэт материалов будет смотреться невероятно стильно и в вашем саду.
Высокие деревья, растущие по периметру участка, лучше всего спасают от любопытствующих, проживающих на высоких этажах соседних домов. Прекрасный повод радоваться собственным яблоням и вишням!
Выше — только небо. Или снова живые растения. Специальная конструкция поможет создать рассаду даже там, где она вроде бы не предполагается. Результат — стильное многоуровневое ограждение, за которое вас никто не упрекнет в плохом вкусе.
Декоративные садовые шпалеры не стоит недооценивать. Они пропускают свет, при этом идеально смотрятся на фоне зелени. Неплохим вариантом может стать конструкция из бамбука. Как это выглядит, можно увидеть на следующей фотографии.
В данном случае бамбуковое ограждение стало частью ландшафтного дизайна. Столь продуманное решение является вполне простым с точки зрения реализации.
Рейки-ламели мы часто встречаем в ставнях для окон. Их изготовление не является самым сложным, вполне можно справиться своими силами в создании такого же забора, калитки или ворот. Впечатляющее решение!
Флигель — вспомогательная пристройка к жилому или нежилому дому, а также отдельно стоящая второстепенная постройка. Будучи частью единого комплекса, она прекрасно впишется в экстерьер.