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Как изолировать себя от соседей со вкусом

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Barnsbury Park, ReDesign London Ltd ReDesign London Ltd Балкон и терраса в классическом стиле
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Что касается миссис Дурсль, она была тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. Однако этот недостаток пришелся ей весьма кстати, поскольку большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры. А с такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы.

Такое прекрасное описание любопытной соседки дает автор в полюбившейся саги о Гарри Поттере. Знакомо? Тогда давайте посмотрим, как предлагают специалисты homify оградить себя от посторонних глаз.

Гармония материалов

Rear Garden homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

Rear Garden

homify
homify
homify

Для того, чтобы ограждение загородного участка визуально гармонировало с садом, вы можете подобрать такого же цвета мебель. Вариант с деревом является экологичным, а также прекрасным напоминанием о присутствии на природе.

Живая изгородь

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Сад в стиле модерн
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Выберите ли вы деревянные рейки или кирпич для забота, лучшим его украшением станут живые вьющиеся растения.

Функциональная стена

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Сплошной забор или специально выстроенная стена могут иметь практичное назначение. В частности, ничто не мешает вам организовать возле нее открытую кухню с печью для гриля и барбекю. Какой гриль выбрать – читайте в нашей специальной подборке.

Камень, дерево и снова камень

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Сочетание дерева и камня – один из самых излюбленных способов облицовки жилых зданий, однако такой дуэт материалов будет смотреться невероятно стильно и в вашем саду.

Деревья по периметру

Slim & Subtle Rear Garden homify Сад в стиле модерн
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Высокие деревья, растущие по периметру участка, лучше всего спасают от любопытствующих, проживающих на высоких этажах соседних домов. Прекрасный повод радоваться собственным яблоням и вишням!

Полная изляция

Moroccan style garden Gullaksen Architects Сад в средиземноморском стиле
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Выше — только небо. Или снова живые растения. Специальная конструкция поможет создать рассаду даже там, где она вроде бы не предполагается. Результат — стильное многоуровневое ограждение, за которое вас никто не упрекнет в плохом вкусе.

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Как в сказке

Barnsbury Park, ReDesign London Ltd ReDesign London Ltd Балкон и терраса в классическом стиле
ReDesign London Ltd

Barnsbury Park

ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd

Декоративные садовые шпалеры не стоит недооценивать. Они пропускают свет, при этом идеально смотрятся на фоне зелени. Неплохим вариантом может стать конструкция из бамбука. Как это выглядит, можно увидеть на следующей фотографии.

Поддержим ландшафт

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Забор и ворота
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

В данном случае бамбуковое ограждение стало частью ландшафтного дизайна. Столь продуманное решение является вполне простым с точки зрения реализации.  

Классическое обаяние

VILLA FORTE dei MARMI -LU- ITALY, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli Сад Освещение
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Рейки-ламели мы часто встречаем в ставнях для окон. Их изготовление не является самым сложным, вполне можно справиться своими силами в создании такого же забора, калитки или ворот. Впечатляющее решение!

Флигель и другие постройки

Rural Garden , Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Rural Garden

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Флигель — вспомогательная пристройка к жилому или нежилому дому, а также отдельно стоящая второстепенная постройка. Будучи частью единого комплекса, она прекрасно впишется в экстерьер.

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