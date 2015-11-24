Если ваша ванная комната имеет крошечные размеры, что очень характерно для наших типовых квартир, то это совсем не проблема. Многих, конечно же, мучает вопрос – как разместить в ней все необходимое. Просто важно ее спланировать с умом, если вы не готовы к серьезной перепланировке. Также нужна изобретательность, чтобы все вместилось и комната казалось более просторной. Самым популярным сейчас дизайном для маленькой ванной комнаты является отделка под дерево или камень с наличием вставок из металла. Так как чаще всего ванная комната представляет собой небольшое помещение, то нужно сделать ее одновременно практичной, удобной, функциональной и эстетичной. Как это сделать? В данной статье рассмотрен возможный дизайн интерьера в крошечных ванных. Вы узнаете основные советы по ее обустройству, оригинальные идеи, некоторые правила и особенности.