Если ваша ванная комната имеет крошечные размеры, что очень характерно для наших типовых квартир, то это совсем не проблема. Многих, конечно же, мучает вопрос – как разместить в ней все необходимое. Просто важно ее спланировать с умом, если вы не готовы к серьезной перепланировке. Также нужна изобретательность, чтобы все вместилось и комната казалось более просторной. Самым популярным сейчас дизайном для маленькой ванной комнаты является отделка под дерево или камень с наличием вставок из металла. Так как чаще всего ванная комната представляет собой небольшое помещение, то нужно сделать ее одновременно практичной, удобной, функциональной и эстетичной. Как это сделать? В данной статье рассмотрен возможный дизайн интерьера в крошечных ванных. Вы узнаете основные советы по ее обустройству, оригинальные идеи, некоторые правила и особенности.
Специалисты одинаково считают, что начинать дизайн интерьера в крошечных ваннах нужно с подбора плиток как настенных, так и напольных. Затем следует выбирать сантехнику, туалетные принадлежности и аксессуары, декоративные элементы. При наличии небольшой площади ванной комнаты лучше всего брать плитку также небольшого размера и не ярких цветов. В таком случае вы получите зрительное увеличение пространства. Также отлично будет смотреться стеклянная мозаика.
Желательно, чтобы сантехника и аксессуары были достаточно простыми. Громоздкие и оригинальные вещи в крошечных ванных смотрятся очень нелепо. Также обратите свое внимание на подвесную сантехнику и мебель. Помещение в таком случае станет более просторным зрительно, облегчится процесс уборки. Плитка и мебель подходит пастельных и светлых тонов. Хорошо, если шкафчики будут иметь подсветку и подвесные полки. Считается, что дизайн интерьера в крошечных ванных должен иметь гармонию со спальней, так как они являются одной единицей по функциональности.
Нужно придерживаться основного правила архитектуры, предписывающего, что дверь должна открываться во внутреннюю часть. Умывальник с зеркалом должны бросаться сразу в глаза. Но для маленькой ванной сложно этого придерживаться. Поэтому можно, чтобы дверь открывалась наружу. Составляющие же элементы ванной комнаты должны тогда быть расположены с учетом их функциональности. К примеру, поместите раковину ближе к ванной, а унитаз к канализационной трубе. Зонировать пространство следует при помощи яркой плитки. Например, можно сделать полосу контрастной плитки на стене и на полу в области умывальника. Контрастная стена за ванной сделает помещение длиннее визуально. Для этого подойдет красивая мозаика, плитка с оригинальной текстурой (например, под дерево, кирпич, камень или просто яркого насыщенного цвета). Крупный рисунок создает оптический эффект, благодаря которому помещение кажется больше. Дизайн интерьера в крошечных ванных допускает применение фотообоев, полоски, принтов.
Зеркало является главным помощником при оформлении дизайна для маленького помещения, особенно ванной комнаты. Оно совмещает в себе и практическую, и эстетическую функцию. При выборе зеркала стоит учесть, что лучше всего, если оно будет большим. Тогда оно сможет отражать свет и зрительно увеличивать помещение. Обычное его расположение – это над умывальником. Если вас не смущает непрактичность больших зеркал, то можно поставить его во всю стену, тогда ванная будет выглядеть намного больше. Достаточно эффективно работают и угловые зеркала, они не только расширяют пространство визуально, но и создают интересную игру отражений.
Не забывайте и про ниши. Вы можете сделать ее в стене для разделения зоны в совмещенной ванной комнате или в душевой, над ванной. Ниша имеет более аккуратный вид, чем навесные полки, зрительно исчезает в комнате, сливаясь со стенами. Если разместить в ней косметику, стильные коробочки, то получите функциональный и стильный стеллаж.
Для крошечной ванной подходит еще дизайн, который используется в американских отелях. Дверь открывается вовнутрь помещения. Ванна располагается на правой стороне, а на левой стороне стоят два умывальника и зеркало посередине них. Место для унитаза расположено напротив входа. С одной стороны это не совсем эстетично, но вполне функционально. Благодаря такому подходу экономится пространство, остается дополнительное свободное место.
В качестве основного тона используйте жемчужную белизну. Его нужно дополнить аксессуарами разных цветов, так как любой из них подойдет к белому. Обычная дверь может быть заменена на раздвижную, это поможет сэкономить много места. Дизайн интерьера в крошечных ванных предполагает наличие большого количества света, это будет создавать уютную атмосферу и увеличивать визуально площадь помещения. Используйте помимо потолочного освещения боковое настенное и над самим зеркалом. Если вы имеете ванную комнату в доме, то сделайте в ней окно. В квартире же можно сделать имитацию окна, имеющего подсветку. Благодаря стеклянным потолкам ванная комната наполнится легкостью и свободой.
Многие не знают, на чем остановить свой выбор – настоящая ванна или душевая кабинка. У каждого этого предмета есть свои преимущества и недостатки, но все же выбор больше зависит от вашего предпочтения. Дизайнеры интерьера советуют остановить свой выбор на душевой кабине, так как это позволит сэкономить место для стиральной машины или дополнительной мебели. Просто купите более просторную душевую кабину, которая будет намного удобнее ванны.
Ванная не должна быть загромождена различными бутылочками, не оставляйте все это на виду, иначе приобретется у помещения захламленный вид. Для этого сделайте специальное место, которое не будет бросаться в глаза, многие их помещают в шкафчик под раковиной. Также подходят полочки, на которые можно положить чистые полотенца. Есть и специальные корзины под раковину, в которые кладут моющие средства. Дизайн интерьера в крошечных ванных должен быть создан согласно философии минимализма, гласящей, что для маленькой комнаты подходят маленькие вещи.
Также можно сделать интерьер более воздушным, если поставить прозрачную стеклянную раковину. Тем, кто хочет сэкономить место, можно использовать следующий прием – спрячьте раковину в стену, по мере необходимости выдвигайте ее. Предметы туалета должны иметь одну цветовую гамму со стенами, они сольются в интерьере и не будут его так нагружать. Чтобы увеличить высоту комнаты, возьмите плитку с вертикальным узором. Визуально вытягивается комната и с помощью фриза, разделяющего плитку не посередине, а немного выше обычного. Желательно, чтобы рисунок на плитке был мелким. Стекло в душевой кабине должно быть не матовым, а прозрачным.