Райский домик в солнечном Крыму

Симферопольский архитектор Олег Чистяков представляет нашему вниманию очень интересный и живописный проект дома в стиле шале. Он расположен на одном участке с главным строением и может использоваться как гостевой домик, для сдачи внаем туристам, а также как дополнительный дом для уже взрослых сына или дочери.
Но в этом проекте хороши не только дизайн интерьеров и альпийский экстерьер, но и практичный подход к реализации строительства. Например, посмотрев на кухню, вы увидите простой и лаконичный проект гарнитура, который помог сэкономить средства на первоначальном этапе. В гостиной вместо дивана стоит маленькая софа, что также подходит для начала как вариант-минимум.
В целом вариант постройки шале в живописной крымской холмистой местности может быть чрезвычайно эффектным — данный стиль архитектуры моментально преображает долину, делая ее похожей на швейцарскую. Только представьте, если бы весь коттеджный поселок здесь был застроен в похожем стиле. Понимаете, как сильно влияет архитектура частных домовладений на ощущение местности!
Издалека мы можем видеть, что на одном участке расположился и проект, о котором мы говорим в этой статье, и хозяйская вилла справа с большей квадратурой. Оба здания имеют прекрасные виды на окрестности, большие окна и достаточно просторный участок вокруг для наслаждения природой и теплым летом.
Зона отдыха на свежем воздухе у обоих домов приватная, но общая. Здесь расположен бассейн с террасой, которым могут пользоваться все. Отдельно у гостевого домика есть и собственная терраса для отдыха (например, ароматного утреннего чая) или местечка для барбекю.
Гостиная на первом этаже имеет напольное покрытие из терракотовой плитки в стиле рустик, что позволяет думать о строении не как о новом здании, а о доме с историей и глубокими корнями. Имитация деревенского состаренного стиля позволяет придать варианту шале еще большее очарование.
Гостиная расположена прямо у входа в дом и является частью открытой планировки общественной зоны, которая включает в себя кухню и столовую.
Мини-кухня оформлена с практичным подходом и вниманием к бюджету проекта. Здесь мы видим гарнитур, сделанный по эскизам дизайнера местными мастерами. Он остается удобным и при этом экономит средства.
Такой подход отлично окупается для жилья, в будущем сдаваемого внаем, или первого собственного дома. Так вы сможете сразу въехать в новое жилье и уже наслаждаться свободной и вольной жизнью. Богемный образ этого дома отлично сочетается и с настроением самого полуострова, который буквально заставляет нас жить более расслабленно и вдохновленно.
Главным же достоинством проекта является то, как хорошо все элементы подчеркивают определенный образ жизни, создаваемый архитектором. Брутальная древесина является несомненным фаворитом среди материалов строительства и отделки, и поэтому весь дом ощущается, как единое целое с природой и местностью.
Такие проекты всегда основываются и на правильно подобранном участке земли — с хорошим видом на лес, горы или даже море. Стиль шале отлично подойдет для любого из направлений «бегства в природу» и будет идеальным вариантом для загородного строительства.
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— Дом,созданный для наслаждения красотой жизни;