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Райский домик в солнечном Крыму

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Гостиная в рустикальном стиле
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Симферопольский архитектор Олег Чистяков представляет нашему вниманию очень интересный и живописный проект дома в стиле шале. Он расположен на одном участке с главным строением и может использоваться как гостевой домик, для сдачи внаем туристам, а также как дополнительный дом для уже взрослых сына или дочери.

Но в этом проекте хороши не только дизайн интерьеров и альпийский экстерьер, но и практичный подход к реализации строительства. Например, посмотрев на кухню, вы увидите простой и лаконичный проект гарнитура, который помог сэкономить средства на первоначальном этапе. В гостиной вместо дивана стоит маленькая софа, что также подходит для начала как вариант-минимум.

Крымское шале

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Дома в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

В целом вариант постройки шале в живописной крымской холмистой местности может быть чрезвычайно эффектным — данный стиль архитектуры моментально преображает долину, делая ее похожей на швейцарскую. Только представьте, если бы весь коттеджный поселок здесь был застроен в похожем стиле. Понимаете, как сильно влияет архитектура частных домовладений на ощущение местности!

Гостевой домик при вилле

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Дома в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

Издалека мы можем видеть, что на одном участке расположился и проект, о котором мы говорим в этой статье, и хозяйская вилла справа с большей квадратурой. Оба здания имеют прекрасные виды на окрестности, большие окна и достаточно просторный участок вокруг для наслаждения природой и теплым летом.

Зона бассейна и патио

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Дома в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

Зона отдыха на свежем воздухе у обоих домов приватная, но общая. Здесь расположен бассейн с террасой, которым могут пользоваться все. Отдельно у гостевого домика есть и собственная терраса для отдыха (например, ароматного утреннего чая) или местечка для барбекю.

Гостиная на первом этаже

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Гостиная в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

Гостиная на первом этаже имеет напольное покрытие из терракотовой плитки в стиле рустик, что позволяет думать о строении не как о новом здании, а о доме с историей и глубокими корнями. Имитация деревенского состаренного стиля позволяет придать варианту шале еще большее очарование.

Гостиная расположена прямо у входа в дом и является частью открытой планировки общественной зоны, которая включает в себя кухню и столовую.

Мини-кухня

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Кухня в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

Мини-кухня оформлена с практичным подходом и вниманием к бюджету проекта. Здесь мы видим гарнитур, сделанный по эскизам дизайнера местными мастерами. Он остается удобным и при этом экономит средства. 

Такой подход отлично окупается для жилья, в будущем сдаваемого внаем, или первого собственного дома. Так вы сможете сразу въехать в новое жилье и уже наслаждаться свободной и вольной жизнью. Богемный образ этого дома отлично сочетается и с настроением самого полуострова, который буквально заставляет нас жить более расслабленно и вдохновленно.

Беседка, увитая девичьим виноградом

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Сад в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

Главным же достоинством проекта является то, как хорошо все элементы подчеркивают определенный образ жизни, создаваемый архитектором. Брутальная древесина является несомненным фаворитом среди материалов строительства и отделки, и поэтому весь дом ощущается, как единое целое с природой и местностью.

Такие проекты всегда основываются и на правильно подобранном участке земли — с хорошим видом на лес, горы или даже море. Стиль шале отлично подойдет для любого из направлений «бегства в природу» и будет идеальным вариантом для загородного строительства.

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