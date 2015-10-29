Райский домик в солнечном Крыму

Симферопольский архитектор Олег Чистяков представляет нашему вниманию очень интересный и живописный проект дома в стиле шале. Он расположен на одном участке с главным строением и может использоваться как гостевой домик, для сдачи внаем туристам, а также как дополнительный дом для уже взрослых сына или дочери.

Но в этом проекте хороши не только дизайн интерьеров и альпийский экстерьер, но и практичный подход к реализации строительства. Например, посмотрев на кухню, вы увидите простой и лаконичный проект гарнитура, который помог сэкономить средства на первоначальном этапе. В гостиной вместо дивана стоит маленькая софа, что также подходит для начала как вариант-минимум.