Корейский глянец

Мы на homify, благодаря нашим корейским и японским коллегами, смогли увидеть множество азиатских проектов, которые полны уважения к собственной культуре и оригинальных (для нас) решений в дизайне интерьера. На этот раз мы показываем вам проект корейской дизайн-студии OUA, который заметно отошел от своих корней, но для европейского человека остался азиатским на вид.
Дом расположен в пригороде Сеула, огромного мегаполиса, расположенного на севере страны, почти на берегу моря. Здесь было очень важно получить ощущение современного и комфортного образа жизни, продумать актуальную планировку и создать особенно стильную парадную зону, в которой хозяева хотели часто принимать гостей.
С этого ракурса сразу виден масштаб проекта, который был закончен строителями совсем недавно. Симметричные формы, разнообразные материалы и жирные линии в дизайне смотрятся отлично, маскируя особенно большую площадь внутренних помещений для столь маленького участка.
Ориентация дома по сторонам света позволяет создать как можно больше залитых солнцем комнат, а правильное расположение балконов и панорамных окон дает самые лучшие виды на окрестности.
В процессе строительства профессионалы столкнулись с огромным деревом, которое в его оригинальном состоянии мешало дому получить максимальный эффект от имеющейся площади участка.
Было принято решение обрезать его и подождать до весны, чтобы новые ветви со всех сторон окружили его мощный ствол и создали более аккуратную и подходящую по размеру крону на фоне нового здания. Такой прием часто используется в азиатских традициях домостроения, где деревья не полностью вырубаются, а приспосабливаются под новые реалии пространства, как бонсаи.
Особенно шикарный ракурс для просмотра мы можем найти, слегка поднявшись по лестнице на второй этаж. Здесь открывается вид на кухню, гостиную с двусветным освещением, столовую и даже балкон второго этажа.
Гламурно-готическая обстановка в гостиной подогревается люстрой, торшером с позолотой на внутренней стороне абажура и глянцевым кофейным столиком. А стены всех комнат все равно покрашены в традиционный белый цвет, который позволяет сделать масштаб проекта еще более заметным.
Стены коридора, ведущего от прихожей к лестничному холлу, обложены декоративной плиткой под натуральный камень. А стеклянный экран защищает вторую лестницу, ведущую на цокольный этаж в гараж.
На этой фотографии особенно хорошо видна элегантная азиатская эстетика лестницы, с тонкими перилами и красивой подсветкой. Акцентная стена вдоль лестницы отделана под натуральное дерево.
Оригинальная столовая является частью кухонного острова, но имеет другой уровень столешницы для удобства. Глянцевые белые и деревянные фасады кухни создают отличный фон для дизайнерских стульев в стиле ретро 60-х.
Потрясающий вид открывается детям каждый раз по утрам, когда они спускаются из спальни в гостиную. Отсюда видна и небольшая терраса, и дерево с ярко-красной листвой.
Просторный лестничный холл на втором этаже является достаточно традиционным для азиатского дома, так как заменяет классическую игровую для детей, совмещенную с кабинетом. Вокруг этой комнаты расположены детские, поэтому второй этаж может по праву называется детским царством.
Возвращаясь на первый этаж, мы находим здесь хозяйскую спальню с отдельной ванной комнатой и гардеробной. Здесь — самое тихое место в доме, так как детские спальни и игровая расположены на втором этаже. Заманчиво?
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— Современный корейский минимализм;