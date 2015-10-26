Корейский глянец

С этого ракурса сразу виден масштаб проекта, который был закончен строителями совсем недавно. Симметричные формы, разнообразные материалы и жирные линии в дизайне смотрятся отлично, маскируя особенно большую площадь внутренних помещений для столь маленького участка.

Ориентация дома по сторонам света позволяет создать как можно больше залитых солнцем комнат, а правильное расположение балконов и панорамных окон дает самые лучшие виды на окрестности.

В процессе строительства профессионалы столкнулись с огромным деревом, которое в его оригинальном состоянии мешало дому получить максимальный эффект от имеющейся площади участка.

Было принято решение обрезать его и подождать до весны, чтобы новые ветви со всех сторон окружили его мощный ствол и создали более аккуратную и подходящую по размеру крону на фоне нового здания. Такой прием часто используется в азиатских традициях домостроения, где деревья не полностью вырубаются, а приспосабливаются под новые реалии пространства, как бонсаи.