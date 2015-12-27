Испанский коттедж для отдыха

Испанская архитектура многих привлекает своей колоритностью, ведь история страны и местные материалы как нигде в мире способствуют тому, чтобы создать что-то действительно яркое и эффектное.

Давным-давно арабские завоеватели оставили отпечаток на испанской европейской культуре, привнеся в нее яркие краски, плавные линии, позолоту, медную посуду, арочные проемы и орнаменты. Со временем, и особенно с момента начала популярности минимализма, данные дизайнерские приемы и элементы забылись, и все-таки испанский дом остается особенно притягательным из-за его обворожительного шарма. Каким образом он умудрился остаться в мадридских, малагских и, особенно, барселонских проектах, полных прямых линий и модерна — непонятно. Зато теперь вся Испания может похвастаться самыми «живыми», обворожительными и полными тепла и уюта минималистичными проектами, как, например, этот.

Студия дизайна Dom Arquitectura создала двухслойный проект этого коттеджа, основываясь на контрасте между интерьером и экстерьером. Последний в данном случае остался традиционным, каменным, с арабским патио и неизменным шармом, тогда как в дизайне интерьера авторы остановились на лаконичном минимализме, позволяющем использовать площадь функционально и современно.