Испанский коттедж для отдыха

Испанская архитектура многих привлекает своей колоритностью, ведь история страны и местные материалы как нигде в мире способствуют тому, чтобы создать что-то действительно яркое и эффектное.
Давным-давно арабские завоеватели оставили отпечаток на испанской европейской культуре, привнеся в нее яркие краски, плавные линии, позолоту, медную посуду, арочные проемы и орнаменты. Со временем, и особенно с момента начала популярности минимализма, данные дизайнерские приемы и элементы забылись, и все-таки испанский дом остается особенно притягательным из-за его обворожительного шарма. Каким образом он умудрился остаться в мадридских, малагских и, особенно, барселонских проектах, полных прямых линий и модерна — непонятно. Зато теперь вся Испания может похвастаться самыми «живыми», обворожительными и полными тепла и уюта минималистичными проектами, как, например, этот.
Студия дизайна Dom Arquitectura создала двухслойный проект этого коттеджа, основываясь на контрасте между интерьером и экстерьером. Последний в данном случае остался традиционным, каменным, с арабским патио и неизменным шармом, тогда как в дизайне интерьера авторы остановились на лаконичном минимализме, позволяющем использовать площадь функционально и современно.
Эксклюзивный подход к дизайну этого патио отражается на первом впечатлении у любого гостя — кажется, что ты попал в сказку наяву, и никогда не захочешь ее покинуть. Здесь хочется не просто провести вечер в компании друзей, но жить и наслаждаться закатами, рассветами и своим садом каждый день.
Здесь не чувствуется ни близость города, ни цивилизация в общем и можно представить себя окруженным апельсиновыми полями и виноградниками, как было когда-то. Тишина сада, имеющего полноценные насаждения, густые кустарники и множество деревьев играет на руку каждому хозяину, превращая его жилище в оазис мира и спокойствия.
На небольшом патио в арабском стиле разместилась по-восточному низкая мягкая мебель. В турецкой культуре здесь бы пили бесконечные чаи в изящных стаканах, а в Испании это место для традиционной средиземноморской сиесты, с легкими блюдами из сыра, салата, помидоров и оливок.
Из-за небольшой площади оригинальной постройки в дизайне интерьера была очень важна лаконичность, ведь архитекторы не хотели делать дом больше с помощью стен из современных материалов.
Так, в коттедже была создана одна открытая комната, состоящая из зон для кухни, столовой и гостиной, а во второй половине дома вы найдете приватную спальню с ванной комнатой.
Небольшая спальня выстроена очень эргономично и имеет свою гардеробную и зону будуара. Такое расположение идеально подходит и как психологическое разделение спальни и ванной, и просто как хорошее решение для небольшой комнаты.
Сама кровать расположена ближе к окну с видом на террасу. Кто не мечтает просыпаться под щебет птиц, завтракать с видом на собственный сад, а еще до обеда прогуляться до ближайшего кафе за десертом и заглянуть на городскую площадь с фонтаном и голубями? Испанский образ жизни отлично подходит для того, чтобы научиться его расслабленному течению, простым удовольствиям и, в современном варианте, теплому и изящному минимализму в дизайне интерьера.
Превосходное сочетание традиций и современности, грубого местного камня и мебели, сделанной на заказ, помогает дизайнерам создавать по-настоящему уникальные проекты, очень близкие по духу любителям уютной и красивой эстетики, лишенной декораций на показ.
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