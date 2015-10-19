Стильный и современный дом в Афинах

Эклектичные интерьеры этой виллы от СТУДИО-ТА встретят нас теплотой и радушием, натуральными материалами в отделке и декоре и прекрасным подражанием лучшим средиземноморским традициям.

Так, экстерьер дома представлен натуральным декоративным камнем и оштукатуренными в два цвета фасадами — бежевый и кофе с молоком. Декоративные деревянные кронштейны для ярко-рыжей черепичной крыши тоже заметно увеличивают привлекательность фасада, делая его более традиционным, несмотря на то, что дом построили совсем недавно.

Солнечный и светлый домашний уют этого проекта сливается с минимализмом и передовым дизайном. На это явно стоит взглянуть.