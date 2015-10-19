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Стильный и современный дом в Афинах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в Афинах, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Гостиные в эклектичном стиле
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Эклектичные интерьеры этой виллы от СТУДИО-ТА встретят нас теплотой и радушием, натуральными материалами в отделке и декоре и прекрасным подражанием лучшим средиземноморским традициям.

Так, экстерьер дома представлен натуральным декоративным камнем и оштукатуренными в два цвета фасадами — бежевый и кофе с молоком. Декоративные деревянные кронштейны для ярко-рыжей черепичной крыши тоже заметно увеличивают привлекательность фасада, делая его более традиционным, несмотря на то, что дом построили совсем недавно.

Солнечный и светлый домашний уют этого проекта сливается с минимализмом и передовым дизайном. На это явно стоит взглянуть.

На берегу Эгейского моря

Дом в Афинах ООО 'Студио-ТА' Дома в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Дом в Афинах

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Ландшафтный дизайн на городском участке выполнен очень эстетично. Высокий забор позволяет реализовать идею маленького и полностью закрытого сада в городе, а пальмы, хвойные, цитрусовое дерево, встречающее нас по дороге к крыльцу, и идеальный газон с небольшим живописным уклоном завершают общий образ.

Гостиная в стиле минимализм

Дом в Афинах ООО 'Студио-ТА' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Дом в Афинах

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Главный плюс этой гостиной — умеренность в дизайне интерьера, удивительно нежный подбор цветовой гаммы и огромные двери-слайдеры с видом на террасу и сад. Лаконичная встроенная мебель для хранения и большой угловой диван добавляют комнате комфорта, а встроенные потолочные светильники визуально сохраняют ощущение высоких потолков.

Модный дизайн

Дом в Афинах ООО 'Студио-ТА' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Дом в Афинах

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Из гостиной мы также видим проходную зону коридора с декоративными подвесными комодами и столовую на подиуме, ступени которого эффектно подсвечены жемчужно- неоновым светом.

Дизайнерская мебель и особенно выделяющиеся на общем фоне стулья с изящными спинками добавляют этому афинскому проекту международного шика и стиля.

Ажурная столовая

Дом в Афинах ООО 'Студио-ТА' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Дом в Афинах

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Те же стулья вместе с легкими креслами из белой кожи использованы и у массивной глянцевой барной стойки в столовой. Мелкая галька в декоре кашпо для орхидей и белоснежно-песочная цветовая гамма весьма органичны на современной греческой вилле.

Модульное зонирование

Дом в Афинах ООО 'Студио-ТА' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Дом в Афинах

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Со стороны кухни мы видим, как привлекательно выполнено зонирование с помощью мебельных модулей. Благодаря изысканному вкусу и чувству масштаба барная стойка идеально закрывает рабочую зону от столовой, при это оставаясь частью обоих помещений.

Превосходная кухня

Дом в Афинах ООО 'Студио-ТА' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Дом в Афинах

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Кухонный остров с одной из сторон тоже используется как барная стойка, а балкон поблизости — еще одно прекрасное местечко для семейных завтраков или обедов. Кухня кажется очень миниатюрной и аккуратной, но на самом деле в это есть прямая заслуга дизайнера интерьера, который вывел все остальные компоненты удобной кухни в отдельный трехметровый модуль вдоль одной из стен (его мы видим на фотографии столовой).

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Домашний кинотеатр

Дом в Афинах ООО 'Студио-ТА' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Дом в Афинах

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Еще одна привлекательная часть этого дома — гостиная с домашним кинотеатром и тренажерами. Эту комнату можно сравнить с семейной гостиной, где чувствуется особенный подход к организации комфортного пространства и радует приятная гамма цвета корицы.

Ривьера под открытым небом

Дом в Афинах ООО 'Студио-ТА' Дома в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Дом в Афинах

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Вечером по периметру участка проект загорается десятками маленьких светильников, красиво украшающих тропические растения и деревья. Экстерьер подсвечивается софитами над крыльцом, патио и балконами с другой стороны, которые отлично подчеркивают текстуру натурального камня и декоративной штукатурки.

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