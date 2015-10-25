Коттедж в стиле модерн

Прекрасный и особенно близкий к оригиналу представитель стиля модерн — проект загородного дома от архитектора Вадима Богданова. Он поможет нам узнать больше о данном направлении в дизайне интерьера и архитектуре, иллюстрируя интересную информацию.

Стиль модерн в истории дизайна знаменует переход от кустарного к массовому производству, новым технологиям и определенным стандартам. Его возникновению способствовали принятые за эталон размеры, формы и даже цвета в мебели. Твердые позиции классического стиля в интерьере в свое время пошатнул именно модерн, когда даже весьма состоятельные люди и представители аристократии в Европе начали использовать предметы мебели, изготовленные на фабриках, а не у местных ремесленников или в эксклюзивных мастерских.