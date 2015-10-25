Коттедж в стиле модерн

Прекрасный и особенно близкий к оригиналу представитель стиля модерн — проект загородного дома от архитектора Вадима Богданова. Он поможет нам узнать больше о данном направлении в дизайне интерьера и архитектуре, иллюстрируя интересную информацию.
Стиль модерн в истории дизайна знаменует переход от кустарного к массовому производству, новым технологиям и определенным стандартам. Его возникновению способствовали принятые за эталон размеры, формы и даже цвета в мебели. Твердые позиции классического стиля в интерьере в свое время пошатнул именно модерн, когда даже весьма состоятельные люди и представители аристократии в Европе начали использовать предметы мебели, изготовленные на фабриках, а не у местных ремесленников или в эксклюзивных мастерских.
Ч. Главный фасад
В самом начале в богатых кругах стиль модерн недолюбливали, называли его слишком анархичным и совсем неуютным, тогда как классика преподносилась единственно верным решением. Прямые линии модерна, в которые в будущем отлично вписалась бытовая техника и электроника, изначально отвергались мировым сообществом.
Так, с приходом модерна экстерьеры стали геометричными, менее изощренными на вид. Они могли включать несколько материалов в отделке, интересные текстуры и крупные объемы, привлекающие вниманием к самой конструкции здания, а не, например, к лепнине или витражам.
Ч. Вид со стороны участка
Более традиционный и симметричный фасад с длинным крыльцом и красивыми балкончиками на втором этаже открывается нам с заднего дворика.
Мебель с приходом стиля модерн стала гораздо более удобная — просторная, широкая и глубокая, на книжных стеллажах и полках появилось больше места, а обивка мебели начала выбираться и с учетом ее практичности.
Отличительной чертой стиля также стала и цветовая гамма, основанная на более простых цветах и оттенках. Белый, светло-серый, нежный бежевый и кремовый, натуральные оттенки древесины, а также иногда яркие акценты, такие как красный, оранжевый, голубой и желтый стали основными в дизайне интерьера. Черный цвет обычно использовался для подчеркивания особой геометрии комнаты, зонирования или горизонтальных поверхностей (полок, столешниц, подоконников).
Отсутствие мелких и сложных предметов декора, таких как бахрома, растительно- цветочные принты, объемные шторы привело к тому, что комнаты стали светлее, просторнее, более наполненными светом и воздухом.
Ч. Гостиная – столовая
Стиль модерн в интерьере легко определить по особому настроению в стилю ретро, а иногда и по тяге к японскому минимализму. Смежным с модерном можно назвать стиль хай-тек, оформленные в нем интерьеры иногда сложно отличить от модерна.
Ч. лестничный холл.
Модерн, будучи еще совсем новым стилем, первым сказал всему миру, что излишества — это не необходимость богатого дома, а традиция, мешающая современному обществу развиваться с практичной точки зрения. Последователи данного стиля всегда были уверены, что именно в массовом производстве и кроется возможность для всех и каждого получить красивую, уютную и стильную квартиру или дом. И, строго говоря, они оказались правы.
Ч. Спальня
Сейчас мы видим, массовое производство помогло, без преувеличения, миллиардам человек жить в несколько раз лучше предыдущих поколений. А мода, как всегда бывает с ней, движется по невидимому кругу, и теперь как раз эксклюзивные детали, ручная работа и индивидуальный подход ценятся больше всего на фоне уже построенных массово зданий, произведенной и очень доступной в наше время керамической плитки, обоев и стандартного набора мебели. Но именно благодаря тому, что все эти массовые вещи уже имеются у нас на полках, простые люди теперь могут позволить себе мечтать и даже приобретать большее.
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