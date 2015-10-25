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Коттедж в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом "Ч", Vadim Bogdanov Vadim Bogdanov
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Прекрасный и особенно близкий к оригиналу представитель стиля модерн — проект загородного дома от архитектора Вадима Богданова. Он поможет нам узнать больше о данном направлении в дизайне интерьера и архитектуре, иллюстрируя интересную информацию.

Стиль модерн в истории дизайна знаменует переход от кустарного к массовому производству, новым технологиям и определенным стандартам. Его возникновению способствовали принятые за эталон размеры, формы и даже цвета в мебели. Твердые позиции классического стиля в интерьере в свое время пошатнул именно модерн, когда даже весьма состоятельные люди и представители аристократии в Европе начали использовать предметы мебели, изготовленные на фабриках, а не у местных ремесленников или в эксклюзивных мастерских.

Экстерьер в стиле модерн

Загородный дом "Ч" . Главный фасад Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Загородный дом Ч . Главный фасад

Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

В самом начале в богатых кругах стиль модерн недолюбливали, называли его слишком анархичным и совсем неуютным, тогда как классика преподносилась единственно верным решением. Прямые линии модерна, в которые в будущем отлично вписалась бытовая техника и электроника, изначально отвергались мировым сообществом.

Так, с приходом модерна экстерьеры стали геометричными, менее изощренными на вид. Они могли включать несколько материалов в отделке, интересные текстуры и крупные объемы, привлекающие вниманием к самой конструкции здания, а не, например, к лепнине или витражам.

Вид с заднего дворика

Загородный дом "Ч". Вид со стороны участка Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Загородный дом Ч. Вид со стороны участка

Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Более традиционный и симметричный фасад с длинным крыльцом и красивыми балкончиками на втором этаже открывается нам с заднего дворика.

Мансардная комната отдыха

Загородный дом "Ч". Монсардное помещение Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Загородный дом Ч. Монсардное помещение

Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Мебель с приходом стиля модерн стала гораздо более удобная — просторная, широкая и глубокая, на книжных стеллажах и полках появилось больше места, а обивка мебели начала выбираться и с учетом ее практичности.

Отличительной чертой стиля также стала и цветовая гамма, основанная на более простых цветах и оттенках. Белый, светло-серый, нежный бежевый и кремовый, натуральные оттенки древесины, а также иногда яркие акценты, такие как красный, оранжевый, голубой и желтый стали основными в дизайне интерьера. Черный цвет обычно использовался для подчеркивания особой геометрии комнаты, зонирования или горизонтальных поверхностей (полок, столешниц, подоконников).

Камин с металлической отделкой

Загородный дом "Ч". Монсардное помещение Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Загородный дом Ч. Монсардное помещение

Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Отсутствие мелких и сложных предметов декора, таких как бахрома, растительно- цветочные принты, объемные шторы привело к тому, что комнаты стали светлее, просторнее, более наполненными светом и воздухом.

Столовая

Загородный дом "Ч". Гостиная - столовая Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Загородный дом Ч. Гостиная – столовая

Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Стиль модерн в интерьере легко определить по особому настроению в стилю ретро, а иногда и по тяге к японскому минимализму. Смежным с модерном можно назвать стиль хай-тек, оформленные в нем интерьеры иногда сложно отличить от модерна.

Стильная лестница

Загородный дом "Ч". лестничный холл. Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Загородный дом Ч. лестничный холл.

Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Модерн, будучи еще совсем новым стилем, первым сказал всему миру, что излишества — это не необходимость богатого дома, а традиция, мешающая современному обществу развиваться с практичной точки зрения. Последователи данного стиля всегда были уверены, что именно в массовом производстве и кроется возможность для всех и каждого получить красивую, уютную и стильную квартиру или дом. И, строго говоря, они оказались правы.

Модная спальня

Загородный дом "Ч". Спальня Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Загородный дом Ч. Спальня

Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

Сейчас мы видим, массовое производство помогло, без преувеличения, миллиардам человек жить в несколько раз лучше предыдущих поколений. А мода, как всегда бывает с ней, движется по невидимому кругу, и теперь как раз эксклюзивные детали, ручная работа и индивидуальный подход ценятся больше всего на фоне уже построенных массово зданий, произведенной и очень доступной в наше время керамической плитки, обоев и стандартного набора мебели. Но именно благодаря тому, что все эти массовые вещи уже имеются у нас на полках, простые люди теперь могут позволить себе мечтать и даже приобретать большее.

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Чудеса эргономики в открытой планировке;

Стиль модерн в дизайне интерьера.

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