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6 неординарных идей для сада

Перла Вереника Перла Вереника
Giardini Segreti a Mantova, SDC-Milano SDC-Milano Балкон и терраса в стиле модерн
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Безусловно, в летний жаркий день возможность отдохнуть в тенистом саду возле своего – на вес золота. О чем же необходимо позаботиться заранее и  как оборудовать эту зону отдыха, чтобы даже маленький и не слишком сложный в уходе зеленый уголок стал настоящим летним патиоПрофессионалы ландшафтного дизайна приберегли на этот случай несколько ценных и достаточно универсальных советов, которые помогут даже начинающему садоводу украсить свой участок.

1.Спа-салон в саду

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Сад в рустикальном стиле Дерево Зеленый
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Сад – это пространство, которое приглашает нас насладится всеми возможностями отдыха в  хорошую погоду на свежем воздухе, созерцая природу и взаимодействуя с ней. И отдых этот может быть весьма разнообразным. Так, дизайнеры предлагают в тенистом уголке сада сделать полноценный спа-курорт с шезлонгами, зонтиком или навесом для защиты от жары и даже установить на деревянной террасе ванну-джакузи, чтобы отдых был на высочайшем уровне. 

2. Комнатные растения

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Сад в стиле модерн
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

Площадка возле дома бывает не достаточно большой для выращивания зеленого насаждения, но оставлять ее в виде выложенного плиткой или бетоном неприглядного пустыря под окнами, совсем не обязательно. И если не хватает места для разбивки клумб и пышных деревьев, на летнее время украсить эту зону и создать миниатюрную версию сада помогут кадочные домашние растения. В холодное время года такая зелень оживит интерьер ваших комнат. А в теплые деньки ряд кустов и цветов в горшочках больших маленьких расставьте вокруг уличного столика, вдоль забора в уголке за домом – и мини-клумба готова.

3. Скамейка под деревом

homify Сад в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Не всякий сад может похвастать широкими кронами тенистых деревьев, но оригинальная форма скамейки поможет вам найти защиту от солнечных лучей и уединение. Круглое сидение и ствол дерева в центре создают сразу и удобную лавку и тенистый зонтик из зеленых листьев.

4. Столовая посреди деревьев

Giardini Segreti a Mantova, SDC-Milano SDC-Milano Балкон и терраса в стиле модерн
SDC-Milano

SDC-Milano
SDC-Milano
SDC-Milano

Не стоит забывать о полезном использовании площади сада, ведь это дом ограничен определенным количеством метров и комнат, а участок гораздо более просторный по сравнению с любым домом. Поэтому под навесом рядом  с домом превосходно разместится летний вариант столовой-гостиной. Ведь обед на свежем воздухе летом гораздо приятнее! Да и места здесь хватит даже для самого большого стола и веселой компании.

5. Зеленые террасы

Moroccan style garden Gullaksen Architects Сад в средиземноморском стиле
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Оформляя площадку для отдыха в саду можно сэкономить место и время, сделать бордюры вокруг патио со встроенными клумбами. Такая яркая терраса украсит ваш задний дворик, создавая уютный оазис зелени и тишины.

6. Вертикальное озеленение

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS Сад в стиле модерн
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

Если нет места для того, чтобы разбить широкие клумбы с дорожками и посадить деревья вокруг дома, озеленение можно вытянуть вверх. Вертикальная стена  зелени станет оригинальным и уютным декором фасада дома и забора, организую компактную площадку для отдыха в тени. 

Небольшие хитрости по уходу за вашим садом
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