6 неординарных идей для сада

Безусловно, в летний жаркий день возможность отдохнуть в тенистом саду возле своего – на вес золота. О чем же необходимо позаботиться заранее и как оборудовать эту зону отдыха, чтобы даже маленький и не слишком сложный в уходе зеленый уголок стал настоящим летним патио? Профессионалы ландшафтного дизайна приберегли на этот случай несколько ценных и достаточно универсальных советов, которые помогут даже начинающему садоводу украсить свой участок.
Сад – это пространство, которое приглашает нас насладится всеми возможностями отдыха в хорошую погоду на свежем воздухе, созерцая природу и взаимодействуя с ней. И отдых этот может быть весьма разнообразным. Так, дизайнеры предлагают в тенистом уголке сада сделать полноценный спа-курорт с шезлонгами, зонтиком или навесом для защиты от жары и даже установить на деревянной террасе ванну-джакузи, чтобы отдых был на высочайшем уровне.
Площадка возле дома бывает не достаточно большой для выращивания зеленого насаждения, но оставлять ее в виде выложенного плиткой или бетоном неприглядного пустыря под окнами, совсем не обязательно. И если не хватает места для разбивки клумб и пышных деревьев, на летнее время украсить эту зону и создать миниатюрную версию сада помогут кадочные домашние растения. В холодное время года такая зелень оживит интерьер ваших комнат. А в теплые деньки ряд кустов и цветов в горшочках больших маленьких расставьте вокруг уличного столика, вдоль забора в уголке за домом – и мини-клумба готова.
Не всякий сад может похвастать широкими кронами тенистых деревьев, но оригинальная форма скамейки поможет вам найти защиту от солнечных лучей и уединение. Круглое сидение и ствол дерева в центре создают сразу и удобную лавку и тенистый зонтик из зеленых листьев.
Не стоит забывать о полезном использовании площади сада, ведь это дом ограничен определенным количеством метров и комнат, а участок гораздо более просторный по сравнению с любым домом. Поэтому под навесом рядом с домом превосходно разместится летний вариант столовой-гостиной. Ведь обед на свежем воздухе летом гораздо приятнее! Да и места здесь хватит даже для самого большого стола и веселой компании.
Оформляя площадку для отдыха в саду можно сэкономить место и время, сделать бордюры вокруг патио со встроенными клумбами. Такая яркая терраса украсит ваш задний дворик, создавая уютный оазис зелени и тишины.
Если нет места для того, чтобы разбить широкие клумбы с дорожками и посадить деревья вокруг дома, озеленение можно вытянуть вверх. Вертикальная стена зелени станет оригинальным и уютным декором фасада дома и забора, организую компактную площадку для отдыха в тени.