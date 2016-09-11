6 неординарных идей для сада

Площадка возле дома бывает не достаточно большой для выращивания зеленого насаждения, но оставлять ее в виде выложенного плиткой или бетоном неприглядного пустыря под окнами, совсем не обязательно. И если не хватает места для разбивки клумб и пышных деревьев, на летнее время украсить эту зону и создать миниатюрную версию сада помогут кадочные домашние растения. В холодное время года такая зелень оживит интерьер ваших комнат. А в теплые деньки ряд кустов и цветов в горшочках больших маленьких расставьте вокруг уличного столика, вдоль забора в уголке за домом – и мини-клумба готова.