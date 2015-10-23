Плюсы стиля модерн для вашего коттеджа

Во-первых, стоит начать с того, что именно мы подразумеваем под современным названием «коттедж». Не все из них, как исконно английские коттеджи, находятся за городом, на участках в несколько гектаров, с видом на собственные стада овечек, мирно пасущихся на соседнем, абсолютно диком холме.

Коттедж для большинства из нас — это либо дом на 10 сотках земли, окруженный длинными и практически одинаковыми улицами из разномастных домов, построенных в самых различных стилях архитектуры и чаще всего между собой не сочетающихся.

Либо и вовсе — дом в черте города, который приютился между другими подобными дивергентами, отстаивающими право любого, даже городского жителя на собственный клочок земли.

С множеством проблем сталкиваются современные владельцы коттеджей. Приватность получается организовать лишь с помощью огромного забора. Вид из окна дома, построенного по типовому проекту, оставляет желать лучшего. Парадный подъезд на практике обычно оказывается слишком тесным, а за свежий воздух приходится бороться густыми насаждениями, вьющимися растениями и, банально, навесами для беседок, если они стоят близко к дороге.