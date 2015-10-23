Плюсы стиля модерн для вашего коттеджа

Испанская дизайн-студия Estudio P Arquitecto сегодня поможет нам проиллюстрировать статью о главных плюсах стиля модерн в загородной частной архитектуре.
Почему современность так стремится к простым формам и линиям, где прячется практичность модерна и почему белый и серый цвета стали вдруг незаменимыми в дизайне абсолютно любого пространства? Это и многое другое вы узнаете ниже.
Во-первых, стоит начать с того, что именно мы подразумеваем под современным названием «коттедж». Не все из них, как исконно английские коттеджи, находятся за городом, на участках в несколько гектаров, с видом на собственные стада овечек, мирно пасущихся на соседнем, абсолютно диком холме.
Коттедж для большинства из нас — это либо дом на 10 сотках земли, окруженный длинными и практически одинаковыми улицами из разномастных домов, построенных в самых различных стилях архитектуры и чаще всего между собой не сочетающихся.
Либо и вовсе — дом в черте города, который приютился между другими подобными дивергентами, отстаивающими право любого, даже городского жителя на собственный клочок земли.
С множеством проблем сталкиваются современные владельцы коттеджей. Приватность получается организовать лишь с помощью огромного забора. Вид из окна дома, построенного по типовому проекту, оставляет желать лучшего. Парадный подъезд на практике обычно оказывается слишком тесным, а за свежий воздух приходится бороться густыми насаждениями, вьющимися растениями и, банально, навесами для беседок, если они стоят близко к дороге.
Решить эти проблемы можно множеством способов, например, купив участок в деревне, близко к сосновому бору, но здесь вы сталкиваетесь с проблемами коммуникаций и престижа. С другой стороны, можно купить готовый и красивый коттедж в элитном огороженном поселке, где стиль и красота часто попадают на верхние строчки приоритетов, но для многих этот вариант оказывается слишком дорогим. Еще можно остаться жить в квартире, оставив свою мечту о собственном доме. Но реалии современности таковы, что дом мечты в первую очередь борется за приватность, комфорт и удобство, а лишь потом за остальные идеалы из разряда счастливой семейной жизни.
Стиль модерн же является просто волшебной палочкой абсолютно по всем пунктам! Массивные заграждения, асимметрия, возникающая при особенно щепетильном выборе вида из окон и их местоположения, экономичные материалы и комфортные решения смотрятся в нем, как родные! Ведь он и был создан для того, чтобы возродить мечту о собственном доме в формате нынешнего времени, добавив некоторые нюансы.
Не стоит думать, что модерн не может быть, например, роскошным. Добавьте глянца, блеска софитов, ар-деко в дизайне интерьера и стильную модную мебель — и вы получите пляжный коттедж на уровне вилл на турецком побережье.
Слишком простой модерн может быть отпугивающим, но если вы заранее посетите несколько готовых проектов для проверки ваших ощущений, то внутри такого дома почувствуете, как панорамные окна, стеклянные двери-слайдеры в сад и удачные виды из окна позволяют полностью забыть о том, что вообще происходит в остальном мире — ведь жизнь уже стала комфортной и прекрасной.
Кроме того, модерн может быть эклектичным, если отделка экстерьера производится из интересных материалов, а огромные террасы, балконы и патио могут стать идеальным решением для тех, кто ищет еще более функциональный проект.
Интерьер проекта в стиле модерн всегда будет работать на вас, безопасность вашей семьи и особенное ощущение, которое появляется в доме, который «на вашей стороне». Вместо парадных зон, подчиненных духу моды и непрактичным, но «обязательным» предметам мебели и декора, вы найдете функциональный домашний кинотеатр, просторную гостиную и кухню-столовую со стильной барной стойкой и лаунж-зоной у бассейна.
Современный пляжный, азиатский, немецкий баухауз, минимализм, футуристика, деконструктивизм и прочие смежные стили тоже могут пригодиться вам в создании или поиске проекта, который будет учитывать конкретно ваши пожелания.
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