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Интерьер двухуровневой квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
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Архитектурное бюро LOFTING радует нас новым эксклюзивным проектом интерьера двухуровневой квартиры, которая расположена в доме на берегу живописного озера в швейцарском городе Локарно.

Общая площадь в 800 квадратных метров помогает реализовать главную особенность планировочного решения квартиры, которая заключается в том, что из каждого помещения открывается панорама города и вид на озеро.

Гостиная с фортепиано

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Приятная гостиная комната со светлой мягкой мебелью и балконом во всю длину встречает нас в самом начале прогулки по этому проекту. Романтичное сочетание белого цвета и оттенка слоновой кости делает интерьер очень изысканным и аккуратным.

Изюминкой этой комнаты можно назвать отсутствие центрального потолочного светильника, замененного экстравагантным торшером и подсветкой возле модулей хранения. Дизайнер играет с легкой асимметрией пространства, которая придает современным решениям в планировке более артистичный лук.

Современная эклектика

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Стиль данного проекта нельзя определить однозначно, ведь он полон самых лучших дизайнерских приемов из разных традиций. Классические цвета работают с элегантностью, современный подход к планировке помогает создать облик роскошного образа жизни, а эклектичный декор добавляет в интерьер разнообразие и капельку креатива.

Сравнить проект данной квартиры можно с голливудскими виллами, оформленными в стиле минимализм. Здесь есть не только что-то от итальянских плавных линий, американского комфорта и французской небрежности, но и ощущение чего-то абсолютно нового и инновационного, как в любом эксклюзивном проекте.

Каминная комната

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Для деловых встреч, полноценного расслабления и просто тихого вечера наедине с любимой книгой в проекте предусмотрена отдельная каминная комната. Теплая цветовая гамма с трюфельным оттенком создает более подходящее окружение для огня. Каминная зона оформлена натуральным камнем, который элегантно отражает формы и цвета всего интерьера.

Кухня

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Кухни в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Современная кухня в стиле модерн имеет дополнительную кладовую, отгороженную от общей зоны тонированными стеклянными экранами. Там находятся два винных холодильника и модуль хранения, дополняющий основной гарнитур.

В доме работает прислуга. В их комнаты удобно попасть из рабочих помещений, но при этом они максимально удалены от приватной зоны.

Главная спальня

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Спальня в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Основная спальня может похвастаться угловым балконом с потрясающим панорамным видом на озеро. Бежевая цветовая гамма идеально подходит для супружеской спальни, оформленной в общей стилистике проекта.

Гардеробная

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Гардеробная в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Рядом со спальней расположена приватная гардеробная, разделенная на мужскую и женскую половины оригинальными сдвоенными креслами. Здесь присутствует и вторая комната, которая используется для внесезонного хранения. Через гардеробные можно попасть в тренажерный зал с зоной SPA. Все это предназначено исключительно для хозяев квартиры.

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Детская комната

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Детские комната в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Каждая из детских спален имеет собственный гардероб с санузлом. К ним примыкает общая игровая комната. Удобная модульная мебель в современном стиле очень привлекательно смотрится в просторных солнечных помещениях.

Искренний дизайн

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Детские комната в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Светлый, блестящий, оформленный в нежно-кремовой цветовой гамме дизайн интерьера этой детской можно сравнить с такими понятиями как искренность, непосредственность и мечтательность. Здесь, как и в спальне родителей, есть отдельная TV-зона и балкон с панорамными видами.

Кабинет

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Рабочий кабинет в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Завершаем мы нашу прогулку по этому шикарному проекту хозяйским кабинетом. Акцентной стеной здесь является модуль для хранения с асимметричными стеклянными полками с подсветкой. Лучшие книги, вдохновляющие биографии, предметы декора и домашние растения украшают интерьер в современном стиле.

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