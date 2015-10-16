Интерьер двухуровневой квартиры

Приятная гостиная комната со светлой мягкой мебелью и балконом во всю длину встречает нас в самом начале прогулки по этому проекту. Романтичное сочетание белого цвета и оттенка слоновой кости делает интерьер очень изысканным и аккуратным.

Изюминкой этой комнаты можно назвать отсутствие центрального потолочного светильника, замененного экстравагантным торшером и подсветкой возле модулей хранения. Дизайнер играет с легкой асимметрией пространства, которая придает современным решениям в планировке более артистичный лук.