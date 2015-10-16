Интерьер двухуровневой квартиры

Архитектурное бюро LOFTING радует нас новым эксклюзивным проектом интерьера двухуровневой квартиры, которая расположена в доме на берегу живописного озера в швейцарском городе Локарно.
Общая площадь в 800 квадратных метров помогает реализовать главную особенность планировочного решения квартиры, которая заключается в том, что из каждого помещения открывается панорама города и вид на озеро.
Приятная гостиная комната со светлой мягкой мебелью и балконом во всю длину встречает нас в самом начале прогулки по этому проекту. Романтичное сочетание белого цвета и оттенка слоновой кости делает интерьер очень изысканным и аккуратным.
Изюминкой этой комнаты можно назвать отсутствие центрального потолочного светильника, замененного экстравагантным торшером и подсветкой возле модулей хранения. Дизайнер играет с легкой асимметрией пространства, которая придает современным решениям в планировке более артистичный лук.
Стиль данного проекта нельзя определить однозначно, ведь он полон самых лучших дизайнерских приемов из разных традиций. Классические цвета работают с элегантностью, современный подход к планировке помогает создать облик роскошного образа жизни, а эклектичный декор добавляет в интерьер разнообразие и капельку креатива.
Сравнить проект данной квартиры можно с голливудскими виллами, оформленными в стиле минимализм. Здесь есть не только что-то от итальянских плавных линий, американского комфорта и французской небрежности, но и ощущение чего-то абсолютно нового и инновационного, как в любом эксклюзивном проекте.
Для деловых встреч, полноценного расслабления и просто тихого вечера наедине с любимой книгой в проекте предусмотрена отдельная каминная комната. Теплая цветовая гамма с трюфельным оттенком создает более подходящее окружение для огня. Каминная зона оформлена натуральным камнем, который элегантно отражает формы и цвета всего интерьера.
Современная кухня в стиле модерн имеет дополнительную кладовую, отгороженную от общей зоны тонированными стеклянными экранами. Там находятся два винных холодильника и модуль хранения, дополняющий основной гарнитур.
В доме работает прислуга. В их комнаты удобно попасть из рабочих помещений, но при этом они максимально удалены от приватной зоны.
Основная спальня может похвастаться угловым балконом с потрясающим панорамным видом на озеро. Бежевая цветовая гамма идеально подходит для супружеской спальни, оформленной в общей стилистике проекта.
Рядом со спальней расположена приватная гардеробная, разделенная на мужскую и женскую половины оригинальными сдвоенными креслами. Здесь присутствует и вторая комната, которая используется для внесезонного хранения. Через гардеробные можно попасть в тренажерный зал с зоной SPA. Все это предназначено исключительно для хозяев квартиры.
Каждая из детских спален имеет собственный гардероб с санузлом. К ним примыкает общая игровая комната. Удобная модульная мебель в современном стиле очень привлекательно смотрится в просторных солнечных помещениях.
Светлый, блестящий, оформленный в нежно-кремовой цветовой гамме дизайн интерьера этой детской можно сравнить с такими понятиями как искренность, непосредственность и мечтательность. Здесь, как и в спальне родителей, есть отдельная TV-зона и балкон с панорамными видами.
Завершаем мы нашу прогулку по этому шикарному проекту хозяйским кабинетом. Акцентной стеной здесь является модуль для хранения с асимметричными стеклянными полками с подсветкой. Лучшие книги, вдохновляющие биографии, предметы декора и домашние растения украшают интерьер в современном стиле.
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— Проект квартиры в стиле ультра-комфортного минимализма;