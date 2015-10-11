10 интересных стилей домов

Викторианский, солнечный, городской или средиземноморский? О котором из этих типов домов вы хотите узнать побольше? Читайте нашу статью и узнавайте новые факты об архитектуре разных наций по всему миру!
Солнечный дом — новая эко-тенденция, с которой мы начнем наш рассказ о том, какие интересные типы домов часто маскируются под обычные коттеджи. Идея солнечного дома основана на возможности максимального использования солнечной энергии для обогрева помещений в целях экономии ископаемых ресурсов.
Главным является правильное расположение дома стороной на юг, а также максимально панорамное остекление, при котором, однако, придется выбирать особо эффективные стеклопакеты, что увеличит стоимость самой постройки. Кроме того, используется система вентиляции, рассчитанную на то, что затененные участки тоже будут прогреваться накопленным на солнце теплом, а расположение комнат будет распланировано с учетом «солнечного фактора».
Этот замечательный проект, реализованный в солнечной Турции, а точнее в пригороде Бодрума является прекрасным примером удачной реконструкции старинной каменной виллы. Чаще всего в ходе реконструкции в итоге остаются лишь опорные стены, которые тоже бывает дополнительно отремонтированы и доведены до надлежащего состояния. Кровля, все коммуникации и проемы планируются заново, а также возводятся дополнительные пристройки в аналогичном или контрастном современном стиле, позволяющие расширить функциональность здания.
Дом для сдачи в аренду, второй дом на юге страны или просто пляжная вилла для постоянного проживания — отдельный тип строений, который имеет свои особенности. Например, открытая планировка первого этажа, составленная из кухни, столовой и гостиной, может плавно перейти в террасы, патио и мощеные площадки возле бассейна, а сам бассейн иметь элементы барной стойки в своей комплектации.
На втором этаже мы всегда найдем спальни с отдельными ванными комнатами, гардеробными и просторным холлом посередине. Все пляжные виллы имеют еще несколько особенностей — основу в стиле модерна в архитектуре и интерьеры в стиле ар-деко, минимализма или коастал, на выбор. Первый подойдет любителям классики, второй — фанатам инноваций, а коастал любим особенно эмоциональными людьми с тягой к легкой эстетике.
Этот аккуратный коттедж построен в Нидерландах и может быть легко узнаваем как местный традиционный стиль. Изящная симметрия, особо острая крыша с резким скатом, маленькие квадратные мансардные окна, а также квадратная расстекловка и ставни на окнах обусловлены суровым зимним климатом стран Скандинавии.
Средиземноморская вилла, напротив — открыта солнцу и приморскому бризу, она удачно сочетает в себе арабские и испанские традиции в частном домостроении. Плоские крыши ориентированы на сухой климат, затененный зеленью и навесом дворик отлично помогает спастись от жары и при этом проводить время на свежем воздухе.
Характерными отличиями средиземноморской виллы является одноэтажность строения, наличие бассейна, питьевого фонтана и часто поилки для птиц во дворе, а также расположение ванной комнаты отдельно от приватных, с выходом на проходные террасы.
Этот небольшой милый коттедж (который, кстати расположен вовсе не в Норвегии или Дании, а в теплой Испании), является тем не менее прекрасным примером скандинавского стиля в частной архитектуре. Деревянная отделка горизонтальным сайдингом, высокий хозяйственный чердачный этаж, а также белая отделка экстерьера и интерьера являются особенно характерными признаками принадлежности к стилю.
Городской стиль всегда можно охарактеризовать узким фасадом, высокой этажностью и длиной дома, а также продуманным остеклением, которое позволяет сохранить приватность даже в условиях густонаселенного района. А еще такой тип домов чаще всего имеет цокольный хозяйственный этаж, на котором располагается гараж, а иногда котельная и даже сауна.
Георгианские дома, построенные в Великобритании и США, основаны на английской частной архитектуре, но также характерны заимствования из Древнего Рима и Древней Греции. В Великобритании он был популярен гораздо раньше, чем в США, поэтому в этой стране мы видим более брутальные старинные поместья в георгианском стиле. Культовым и узнаваемым стиль стал в 18-ом веке в США, когда он был эталонным для строительства богатых частных владений и до сих пор даже в американском кинематографе часто подается особенно роскошно.
Коттеджи в стиле Тюдор широко распространены в Великобритании и США и созданы на основе попурри из позднего средневековья и раннего ренессанса. В итоге мы получаем брутальный коттедж, первый этаж у которого чаще всего строился из красного кирпича, а второй являлся деревянным и имел отделку в стиле фахверк или оштукатуренные фасады. Также коттеджи в стиле Тюдор легко узнать по слитным окнам в ряд и остроконечной крыше парадного козырька.
Интересно, что отделка интерьеров в данном стиле архитектуры часто подразумевает максимальное использование натурального дерева. Здесь мы можем найти деревянные пол, потолок, отделку нижней половины стен деревянными панелями, а также декоративные разделительные деревянные колонны в парадной зоне первого этажа.
Этот стиль является практически забытым в Старом Свете, но в 20-30 годах прошлого века в США переживал второе рождение благодаря резкому скачку фондового рынка и традиционным взглядам столь быстро разбогатевших колонистов с английскими корнями.
Викторианские дома основаны на готическом стиле, который был адаптирован под частное строительство и получил потрясающее развитие в Новом Свете, отдельно от европейской архитектуры. Так, в Великобритании остались кирпичные и каменные небольшие дома с узкими фасадами, острыми, но аккуратными крышами и эркерами один над другим. А вот США может похвастаться огромным разнообразием ярких и эффектных вариаций: от мрачной неоготики до истлейк с кружевными орнаментами, а также стилей Королевы Анны (с башенками на углу) и смежного эдвардианского, культового для города Сан-Франциско.
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