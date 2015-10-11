10 интересных стилей домов

Солнечный дом — новая эко-тенденция, с которой мы начнем наш рассказ о том, какие интересные типы домов часто маскируются под обычные коттеджи. Идея солнечного дома основана на возможности максимального использования солнечной энергии для обогрева помещений в целях экономии ископаемых ресурсов.

Главным является правильное расположение дома стороной на юг, а также максимально панорамное остекление, при котором, однако, придется выбирать особо эффективные стеклопакеты, что увеличит стоимость самой постройки. Кроме того, используется система вентиляции, рассчитанную на то, что затененные участки тоже будут прогреваться накопленным на солнце теплом, а расположение комнат будет распланировано с учетом «солнечного фактора».