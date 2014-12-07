Топ 5: лучшие проекты недели

Самым ярким проектом рубрики homify 360° на этой неделе стал необычный дом, расположение и внешний вид которого намекают на то, что перед нами – настоящий современный замок всего в нескольких км от Сеула. Проект дома был осуществлен корейской архитектурной студией Gaon, специалисты которой совместили необычный фасад постройки с просторным и элегантным интерьером в классическом стиле. Дом на скале относится к категории пассивных домов, а это означает, что комфортный микроклимат в нем обеспечивается за счет ультрасовременных технологий низкого потребления энергии.