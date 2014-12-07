Топ 5: лучшие проекты недели

Первая неделя декабря – время подумать о Новом Годе. Для тех, кто не любит откладывать покупку подарков и праздничных украшений на завтра, на homify стартовали две новых рубрики, посвященные новогодним подаркам и новогодним украшениям. Мы также посетили 5 кафе в 5 разных странах в поисках идеально оформленных кафе и щедро поделились советами, как обустроить малогабаритную квартиру и как правильно организовать уютный детский уголок. Какие из публикаций этой недели стали самыми лучшими, вы узнаете из этого обзора.
Мы продолжаем знакомить вас с проектами по перевоплощению заброшенных построек в современные дома с ультрамодным интерьером. Семейный дом, попавший на 5-ое место топа недели, был построен в 1938 году. С момента постройки дом практически не ремонтировался, пока за него не взялся талантливый немецкий архитектор Thilo Holzer. Что из этого вышло, смотрите в Книге идей До & После: как дом с невзрачным фасадом превратился в маленькую виллу.
Самым ярким проектом рубрики homify 360° на этой неделе стал необычный дом, расположение и внешний вид которого намекают на то, что перед нами – настоящий современный замок всего в нескольких км от Сеула. Проект дома был осуществлен корейской архитектурной студией Gaon, специалисты которой совместили необычный фасад постройки с просторным и элегантным интерьером в классическом стиле. Дом на скале относится к категории пассивных домов, а это означает, что комфортный микроклимат в нем обеспечивается за счет ультрасовременных технологий низкого потребления энергии.
Одна из самых необычных статей на этой неделе была посвящена оформлению кафе в различных странах. Мы побывали в Австралии, Германии, Испании, Шотландии и Японии, и посмотрели, в каком интерьере отдыхают жители центральных городов этих стран. Для тех, кто любит проводить время не просто в кафе, а в кафе со стильным интерьеров, приглашаем взглянуть на 5 креативно оформленных кафе в 5 странах.
Самый большой праздник страны подкрадывается всегда незаметно. Недавно на homify стартовала рубрика, посвященная необычным новогодним подаркам, а сегодня мы начинаем публиковать новую серию статьей, посвященных элеметам декора, которые достойно украсят стены вашей квартиры и подарят ощущение праздника в предновогодние дни.
Почетное первое место нашего еженедельного хит-парада досталось одной из статей из серии Новогодние подарки, цель которой – помочь читателям определиться с подарками в преддверии главного праздника страны. На этот раз Книга идей была посвящена подаркам для чае- и кофеманов. Давайте вместе посмотрим на кружки, которые вполне могут претендовать на роль новогодних подарков.