Рустик возвращается: 10 идеальных проектов

Яркий символ идиллического стиля жизни в провинции — интерьер в стиле рустик — переживает свое восстание из пепла, новую инкарнацию на волне реставрации старинных вил, поместий, коттеджей и шале.
Удивительно, как рустик, иногда особенно строгий, а иногда и вовсе лишенный всякой брутальности, берет все новые высоты в своем победоносном возвращении. Давайте же вместе посмотрим свидетельства этого триумфа на примере проектов от архитекторов и дизайнеров homify.
Этот интересный проект на стыке стилей шале и рустик реализован архитектором Олегом Чистяковым в Крыму. Новое исполнение шале в интересном формате коттеджа выглядит отлично на фоне лесистых холмов и пышного загона. Традиционный балкон на втором этаже сохранен как для аутентичности, так и для наслаждения окружающим пейзажем.
Традиционный английский коттедж, построенный их кирпича, с деревянными перекрытиями и опорами для кровли все чаще превращается в современное жилье на стыке стилей рустик и минимализм. Панорамное остекление позволяет сделать комнаты, ранее жившие в полумраке, очень светлыми и современными, а оригинальные деревянные элементы вносят особенный уют и семейную атмосферу.
Эта масштабная реконструкция старинного амбара в стиле рустик выглядит очень впечатляюще — огромная высота потолков, эффектные стеклянные лестницы… В столь просторном помещении стиль рустик еще более привлекателен.
Этот коттедж в Великобритании аккуратно сочетает традиционную английскую мебель и стиль рустик под остроконечной крышей полу-готического коттеджа. Оригинальный камин с дымоходом отлично вписывается в настроение британской гостиной, подчеркнутое классическими диванами, креслами и лакированной деревянной мебелью.
Шикарный проект в современном стиле и рустик-антуражем находится на берегу озера в США. Здесь американский комфорт чувствуется во всем, а практичная планировка позволяет создать общественную зону на втором уровне — с видом на озеро и лес, а на первом устроить приватные зоны, спальни и ванные с собственными террасами.
Итальянский рустик из романтичного региона Тоскана, который одним своим боком утопает в средиземноморской ривьере, а другим заманивает оливковыми и апельсиновыми садами, кипарисами и домашним вином, выглядит потрясающе в этой отреставрированной вилле.
Эта дача в стиле рустик напоминает в дизайне интерьера американские коттеджи в стиле кантри, но из-за натурального и ничем в интерьере не декорированного сруба выглядит более брутальной.
Проект от дизайнера Татьяны Ивановой показывает нам, что современная цветовая гамма и стильные элементы декора с деревенским шиком могут быть объединены для создания идеального домика на природе для каникул городской семьи.
Шикарный проект кухни традиционного шале изначально имеет огромное влияние стиля рустик — массивные деревянные перекрытия, оконные рамы и двери создают здесь магическое ощущение старинного строения. Как музыка соул, эта кухня выглядит смесью сочной современности и взбодрившегося из-за наведенного лоска прошлого. Демонстрация новой романтики в люксовом стиле — здесь как живое исполнение легендарной и берущей за душу песни.
Еще одно шикарное исполнение микса традиционности и современности мы найдем в проекте бразильского коттеджа. Здесь чувствуется влияние Старого Света, бушующие за окном тропики и элегантный глянец дизайнерского гарнитура.
Испанский современный стиль, который практически всегда основан на национальном деревенском интерьере, с примесью модерна и минимализма, завоевал сердца миллионов домохозяек по всему миру. Он аккуратный, практичный, красивый, гармоничный, очень светлый и представляет собой идеальную основу для дальнейших покупок — стильной посуды, текстиля, элементов декора и светильников.
Стиль рустик возрождается, и это только начало…
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