Рустик возвращается: 10 идеальных проектов

Яркий символ идиллического стиля жизни в провинции — интерьер в стиле рустик — переживает свое восстание из пепла, новую инкарнацию на волне реставрации старинных вил, поместий, коттеджей и шале.

Удивительно, как рустик, иногда особенно строгий, а иногда и вовсе лишенный всякой брутальности, берет все новые высоты в своем победоносном возвращении. Давайте же вместе посмотрим свидетельства этого триумфа на примере проектов от архитекторов и дизайнеров homify.