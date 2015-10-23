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Рустик возвращается: 10 идеальных проектов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Кухня в стиле кантри
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Яркий символ идиллического стиля жизни в провинции — интерьер в стиле рустик — переживает свое восстание из пепла, новую инкарнацию на волне реставрации старинных вил, поместий, коттеджей и шале.

Удивительно, как рустик, иногда особенно строгий, а иногда и вовсе лишенный всякой брутальности, берет все новые высоты в своем победоносном возвращении. Давайте же вместе посмотрим свидетельства этого триумфа на примере проектов от архитекторов и дизайнеров homify.

Крымский рустик

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Дома в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

Этот интересный проект на стыке стилей шале и рустик реализован архитектором Олегом Чистяковым в Крыму. Новое исполнение шале в интересном формате коттеджа выглядит отлично на фоне лесистых холмов и пышного загона. Традиционный балкон на втором этаже сохранен как для аутентичности, так и для наслаждения окружающим пейзажем.

Британский рустик

Aldbourne, Milton Architects Ltd Milton Architects Ltd Кухня в классическом стиле
Milton Architects Ltd

Aldbourne

Milton Architects Ltd
Milton Architects Ltd
Milton Architects Ltd

Традиционный английский коттедж, построенный их кирпича, с деревянными перекрытиями и опорами для кровли все чаще превращается в современное жилье на стыке стилей рустик и минимализм. Панорамное остекление позволяет сделать комнаты, ранее жившие в полумраке, очень светлыми и современными, а оригинальные деревянные элементы вносят особенный уют и семейную атмосферу.

Амбарный рустик

Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Столовая комната в стиле модерн
Lee Evans Partnership

Denne Manor Barn

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Эта масштабная реконструкция старинного амбара в стиле рустик выглядит очень впечатляюще — огромная высота потолков, эффектные стеклянные лестницы… В столь просторном помещении стиль рустик еще более привлекателен.

Классический рустик

La Croisee, CCD Architects CCD Architects Гостиная в рустикальном стиле
CCD Architects

La Croisee

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

Этот коттедж в Великобритании аккуратно сочетает традиционную английскую мебель и стиль рустик под остроконечной крышей полу-готического коттеджа. Оригинальный камин с дымоходом отлично вписывается в настроение британской гостиной, подчеркнутое классическими диванами, креслами и лакированной деревянной мебелью.

Современный рустик

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Шикарный проект в современном стиле и рустик-антуражем находится на берегу озера в США. Здесь американский комфорт чувствуется во всем, а практичная планировка позволяет создать общественную зону на втором уровне — с видом на озеро и лес, а на первом устроить приватные зоны, спальни и ванные с собственными террасами.

Тосканский рустик

Toscane, dmesure dmesure Гостиная в средиземноморском стиле
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Итальянский рустик из романтичного региона Тоскана, который одним своим боком утопает в средиземноморской ривьере, а другим заманивает оливковыми и апельсиновыми садами, кипарисами и домашним вином, выглядит потрясающе в этой отреставрированной вилле.

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Подмосковный рустик

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Столовая комната в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Эта дача в стиле рустик напоминает в дизайне интерьера американские коттеджи в стиле кантри, но из-за натурального и ничем в интерьере не декорированного сруба выглядит более брутальной.

Проект от дизайнера Татьяны Ивановой показывает нам, что современная цветовая гамма и стильные элементы декора с деревенским шиком могут быть объединены для создания идеального домика на природе для каникул городской семьи.

Рустик в шале

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Кухня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Шикарный проект кухни традиционного шале изначально имеет огромное влияние стиля рустик — массивные деревянные перекрытия, оконные рамы и двери создают здесь магическое ощущение старинного строения. Как музыка соул, эта кухня выглядит смесью сочной современности и взбодрившегося из-за наведенного лоска прошлого. Демонстрация новой романтики в люксовом стиле — здесь как живое исполнение легендарной и берущей за душу песни.

Бразильский тропический рустик

homify Кухня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Еще одно шикарное исполнение микса традиционности и современности мы найдем в проекте бразильского коттеджа. Здесь чувствуется влияние Старого Света, бушующие за окном тропики и элегантный глянец дизайнерского гарнитура.

Испанский современный рустик

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Испанский современный стиль, который практически всегда основан на национальном деревенском интерьере, с примесью модерна и минимализма, завоевал сердца миллионов домохозяек по всему миру. Он аккуратный, практичный, красивый, гармоничный, очень светлый и представляет собой идеальную основу для дальнейших покупок — стильной посуды, текстиля, элементов декора и светильников. 

Стиль рустик возрождается, и это только начало…

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