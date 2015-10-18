15 стильных одноэтажных домов

Шикарный проект виллы наглядно доказывает, что один уровень является вполне достаточным основанием для потрясающего дизайнерского эффекта, образцовой красоты и нестандартных решений как в архитектуре, так и в дизайне интерьера.

Главной составляющей проекта является дизайнерский подход к оборудованию эффектных зон отдыха из террас, бассейна и патио во внутреннем дворике. В отражении — тропическая пальма и морской пейзаж, а в самом низу фотографии заметен песок — именно здесь начинается естественный пляж.