15 стильных одноэтажных домов

Кто сказал, что одноэтажный дом не может быть легендарным? Эффектным, идеальным и достаточно роскошным? В этой статье мы предложим для вас 10 интересных проектов одноэтажных домов, каждый из которых по-своему блистателен и красив.
Шикарный проект виллы наглядно доказывает, что один уровень является вполне достаточным основанием для потрясающего дизайнерского эффекта, образцовой красоты и нестандартных решений как в архитектуре, так и в дизайне интерьера.
Главной составляющей проекта является дизайнерский подход к оборудованию эффектных зон отдыха из террас, бассейна и патио во внутреннем дворике. В отражении — тропическая пальма и морской пейзаж, а в самом низу фотографии заметен песок — именно здесь начинается естественный пляж.
В восточной культуре многие дома традиционно имеют один этаж, а более многоуровневое строительство иногда даже осуждается. Тем не менее, это правило не мешает азиатском зодчеству быть столь витиеватым, сложным, эстетически наполненным и живописным.
Одноэтажный проект этого дома имеет форму в виде буквы «Г», которая выглядит сильно сглаженной, благодаря традиционной крыше и элементам декора фасада.
Брутальный, иногда слегка футуристический и неизменно строгий модерн выглядит отлично в одноэтажном исполнении. Этот проект буквально создан для того, чтобы красоваться на вершине небольшой горы, он напоминает естественную пещеру в этой каменистой местности.
Одноэтажная вилла, построенная в европейском (испанском или французском) стиле, может стать одним из самых заманчивых вариантов в строительстве загородного дома. Любовь к деталям даже в экстерьере, элегантные линии, стильный подход и просто гармоничные оттенки превращают любое строение в дом мечты.
Строгий стиль минимализм отлично смотрится в одноэтажном формате современной интерпретации. Здесь часто во главу угла ставится полное сосредоточение на окружающей природе и пейзаже — панорамные окна со стороны заднего дворика открывают прекрасные виды, а бетонные стены закрывают приватные зоны от шума улицы.
Арабское влияние на средиземноморский стиль столь велико, что многие проекты становятся особенно колоритными даже в маленьком масштабе. Здесь и яркие охристые краски, и элементы огня и воды в изобилии, а также яркие светильники из цветного стекла, арочные проемы и просто яркая резная деревянная мебель. А сложная планировка из особенно приватных и отдаленных друг от друга комнат, доступных через закрытые внутренние дворики, делает даже одноэтажный дом очень просторным.
В Мексике практически всегда частные дома являются одноэтажными, имеют узкие фасады со стороны улицы и яркую раскраску экстерьера. Только сейчас современные американизированные виллы стали использовать второй уровень для организации приватных зон, тогда как одноэтажное строительство остается особенно аутентичным на вид.
Бывший греческий городок Бодрум, который сейчас находится на территории современной Турции, выглядит действительно идиллически. Белоснежные виллы, опоясывающие живописные лесистые холмы со всех сторон, почти всегда имеют панорамный вид на море.
Некоторые из них являются одноэтажными, а еще существуют каменные вариации — реальные исторические строения и современные имитации с использованием декоративного камня. В любом случае, эти одноэтажные домики с просторными гостиными и террасами зачастую выглядят гораздо эффектнее трехуровневых стандартных коттеджей.
Европейский коттедж с изысканной отделкой декоративным камнем, коваными перилами, изящным крыльцом и оштукатуренными фасадами также могут быть очень красивым в одноэтажной вариации.
Стиль модерн, который особенно выделяется асимметричной планировкой, разноуровневыми фасадами и разнокалиберной отделкой, может быть и более скромным — минималистичным, одноэтажным, но при этом не менее шикарным.
Яркая окраска фасадов, контрастные деревянные ставни, черепичная крыша и красивые зоны патио и террасы выглядят беспроигрышным вариантом для маленького домика в один уровень.
Аккуратный, почти космический одноэтажный домик выглядел бы отлично в пригороде Берлина или Мадрида. Лаконичные фасады проекта под названием casa T+C придумали модные португальские архитекторы.
Пустынный модернизм (Desert Modernism) — настоящий и признанный подстиль стиля модерн, представителем которого является этот легендарный домик возле городка Палм Десерт в США, облетевший страницы всех глянцевых изданий о частной архитектуре. Шикарное исполнение, традиционные элементы и стеклянная облицовка фасадов выглядят фантастически!
Дома испанских и португальских колонистов на новоприобретенных землях тоже часто бывали одноэтажными, из-за легкости и быстроты постройки такого типа зданий. Тем не менее, они сохраняли лучшие традиции культуры домостроения родной страны и выглядели очень привлекательно.
Уютное гнездышко в футуристическом стиле выглядит особенно красиво в одноуровневом варианте. Здесь приватная спальня, душевая и стильная кухня-столовая как на ладони показывают новый стиль сегодняшнего дня.
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