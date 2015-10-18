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15 стильных одноэтажных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House of San-jo, studio_GAON studio_GAON Дома
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Кто сказал, что одноэтажный дом не может быть легендарным? Эффектным, идеальным и достаточно роскошным? В этой статье мы предложим для вас 10 интересных проектов одноэтажных домов, каждый из которых по-своему блистателен и красив.

Аппетитный модерн

Inala hotel Thailand, Vondom Vondom
Vondom

Inala hotel Thailand

Vondom
Vondom
Vondom

Шикарный проект виллы наглядно доказывает, что один уровень является вполне достаточным основанием для потрясающего дизайнерского эффекта, образцовой красоты и нестандартных решений как в архитектуре, так и в дизайне интерьера.

Главной составляющей проекта является дизайнерский подход к оборудованию эффектных зон отдыха из террас, бассейна и патио во внутреннем дворике. В отражении — тропическая пальма и морской пейзаж, а в самом низу фотографии заметен песок — именно здесь начинается естественный пляж.

Азиатский стиль

장흥리 한옥마을, 금송건축 금송건축 Дома в азиатском стиле
금송건축

금송건축
금송건축
금송건축

В восточной культуре многие дома традиционно имеют один этаж, а более многоуровневое строительство иногда даже осуждается. Тем не менее, это правило не мешает азиатском зодчеству быть столь витиеватым, сложным, эстетически наполненным и живописным.

Одноэтажный проект этого дома имеет форму в виде буквы «Г», которая выглядит сильно сглаженной, благодаря традиционной крыше и элементам декора фасада.

Строгий модерн

House of San-jo, studio_GAON studio_GAON Дома
studio_GAON

House of San-jo

studio_GAON
studio_GAON
studio_GAON

Брутальный, иногда слегка футуристический и неизменно строгий модерн выглядит отлично в одноэтажном исполнении. Этот проект буквально создан для того, чтобы красоваться на вершине небольшой горы, он напоминает естественную пещеру в этой каменистой местности.

Маленькая вилла

Casa Cidade Jardim, Boutique Arquitetura Boutique Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Boutique Arquitetura

Boutique Arquitetura
Boutique Arquitetura
Boutique Arquitetura

Одноэтажная вилла, построенная в европейском (испанском или французском) стиле, может стать одним из самых заманчивых вариантов в строительстве загородного дома. Любовь к деталям даже в экстерьере, элегантные линии, стильный подход и просто гармоничные оттенки превращают любое строение в дом мечты.

Минимализм и геометрия

New Canaan Residence, Specht Architects Specht Architects Дома в стиле модерн
Specht Architects

New Canaan Residence

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Строгий стиль минимализм отлично смотрится в одноэтажном формате современной интерпретации. Здесь часто во главу угла ставится полное сосредоточение на окружающей природе и пейзаже — панорамные окна со стороны заднего дворика открывают прекрасные виды, а бетонные стены закрывают приватные зоны от шума улицы.

Средиземноморский шик

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Арабское влияние на средиземноморский стиль столь велико, что многие проекты становятся особенно колоритными даже в маленьком масштабе. Здесь и яркие охристые краски, и элементы огня и воды в изобилии, а также яркие светильники из цветного стекла, арочные проемы и просто яркая резная деревянная мебель. А сложная планировка из особенно приватных и отдаленных друг от друга комнат, доступных через закрытые внутренние дворики, делает даже одноэтажный дом очень просторным.

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Мексиканский калейдоскоп

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Дома в стиле модерн Розовый
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

В Мексике практически всегда частные дома являются одноэтажными, имеют узкие фасады со стороны улицы и яркую раскраску экстерьера. Только сейчас современные американизированные виллы стали использовать второй уровень для организации приватных зон, тогда как одноэтажное строительство остается особенно аутентичным на вид.

Греческая мечта

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Гостиная в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Бывший греческий городок Бодрум, который сейчас находится на территории современной Турции, выглядит действительно идиллически. Белоснежные виллы, опоясывающие живописные лесистые холмы со всех сторон, почти всегда имеют панорамный вид на море. 

Некоторые из них являются одноэтажными, а еще существуют каменные вариации — реальные исторические строения и современные имитации с использованием декоративного камня. В любом случае, эти одноэтажные домики с просторными гостиными и террасами зачастую выглядят гораздо эффектнее трехуровневых стандартных коттеджей.

Традиционный коттедж

Загородный дом , Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Дома в классическом стиле
Гурьянова Наталья

Загородный дом

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Европейский коттедж с изысканной отделкой декоративным камнем, коваными перилами, изящным крыльцом и оштукатуренными фасадами также могут быть очень красивым в одноэтажной вариации.

Одноэтажный модерн

Casa na Comporta, RRJ Arquitectos RRJ Arquitectos Дома в стиле модерн
RRJ Arquitectos

RRJ Arquitectos
RRJ Arquitectos
RRJ Arquitectos

Стиль модерн, который особенно выделяется асимметричной планировкой, разноуровневыми фасадами и разнокалиберной отделкой, может быть и более скромным — минималистичным, одноэтажным, но при этом не менее шикарным.

Бразильский коттедж

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte Дома в стиле кантри Кирпичи Оранжевый
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

Яркая окраска фасадов, контрастные деревянные ставни, черепичная крыша и красивые зоны патио и террасы выглядят беспроигрышным вариантом для маленького домика в один уровень.

Футуризм на одном уровне

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Аккуратный, почти космический одноэтажный домик выглядел бы отлично в пригороде Берлина или Мадрида. Лаконичные фасады проекта под названием casa T+C придумали модные португальские архитекторы.

Пустынный модернизм

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Дома в эклектичном стиле
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Пустынный модернизм (Desert Modernism) — настоящий и признанный подстиль стиля модерн, представителем которого является этот легендарный домик возле городка Палм Десерт в США, облетевший страницы всех глянцевых изданий о частной архитектуре. Шикарное исполнение, традиционные элементы и стеклянная облицовка фасадов выглядят фантастически!

Колониальные мотивы

Casa de Campo Cabreúva, Cactus Arquitetura e Urbanismo Cactus Arquitetura e Urbanismo Дома в стиле кантри
Cactus Arquitetura e Urbanismo

Cactus Arquitetura e Urbanismo
Cactus Arquitetura e Urbanismo
Cactus Arquitetura e Urbanismo

Дома испанских и португальских колонистов на новоприобретенных землях тоже часто бывали одноэтажными, из-за легкости и быстроты постройки такого типа зданий. Тем не менее, они сохраняли лучшие традиции культуры домостроения родной страны и выглядели очень привлекательно.

Идеальный дом для двоих

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Уютное гнездышко в футуристическом стиле выглядит особенно красиво в одноуровневом варианте. Здесь приватная спальня, душевая и стильная кухня-столовая как на ладони показывают новый стиль сегодняшнего дня.

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