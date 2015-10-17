20 превосходных цветовых комбинаций для гостиной

В современном коттедже мы советуем использовать несколько нейтральных тонов для основы цветовой гаммы и разбавлять их модным оттенком, который вам по душе в данный момент. Последний должен присутствовать лишь в легко заменяемых предметах декора, чтобы через год их все можно было обновить, изменив атмосферу интерьера до неузнаваемости.