20 превосходных цветовых комбинаций для гостиной

Готовые решения, интересные цветовые схемы, классические и современные вариации, а также идеально подходящие к ним стили ждут вас в статье о том, как создать идеальную гостиную на основе всего нескольких оттенков.
Другой вариант отделки современной гостиной, который также может изменяться со временем является инверсным. Вся мебель и предметы декора имеют нейтральные тона, например, белый, серый, черный или золотой оттенок, а стены можно перекрашивать хоть раз в квартал, в зависимости от вашего настроения.
Традиционный английский интерьер основан на приглушенных тонах, традиционном оттенке натуральной кожи и древесине, а также классическом сочетании цветов британского флага. Глядя на эту фотографию, вы легко сможете повторить такую схему в любой комбинации. Цвет стен можно заменить на бежевый, оливковый, кофе с молоком, молочный, светло-серый или оставить серо-голубым.
Декорируя гостиную комнату для семейной квартиры или коттеджа, мы в первую очередь жаждем уюта и тепла родного очага. Посмотрите на интерьеры в стиле шале, наполненные древесными оттенками, ароматом свежесваренного какао и алыми акцентами. Здесь вы точно сможете почувствовать себя, как дома!
Для того, чтобы создать классическую дворцовую атмосферу в современной квартире или доме, вам следует сыграть на полутонах. Подумайте о сочетании таких оттенков как кофе с молоком, молочного и слоновой кости в одном интерьере, добавьте позолоту, хрусталь, белые потолки и деревянную мебель, а также один цветовой акцент — розовый, как на фотографии, темно-синий, изумрудный или шоколадный.
Для малогабаритного городского интерьера новый модный стиль глянцевый минимализм может стать отличной заменой скандинавскому, более провинциальному. Здесь черный и белый цвет соперничают друг с другом за первенство в дизайне интерьера, а светлый грифельный и древесный сосновый являются дополняющими цветами.
Светлый и по-своему теплый скандинавский стиль основывается в первую очередь на белом и дополняющем песочном оттенке. В городских вариантах дополняющий цвет заменяется бледно-серым, в более женственных интерьерах — бледно-розовым, а в семейных схема раскрашивается яркими акцентами. И все же классической вариацией считается сочетание белого с натуральным оттенком сосновой древесины.
В основе традиционного интерьера европейского особняка лежат три главных цвета — черный, коньячный и лесной орех. Эти оттенки или похожие могут послужить палитрой не только для гостиной, но и для всего дома. Главное выбирать сложные, насыщенные цвета, текстурированные и качественные материалы и не забыть про позолоту.
Фантастичный проект в четырех цветах — белом, черном, бирюзовом и лазурном — выглядит шикарно в современной городской квартире. Такой интерьер, как свежий бриз, встречает вас утром бодрым настроением и помогает полностью удалиться от реального мира вечером.
Модная комбинация из бежевого, медного и розовых оттенков очень популярна не только в стиле гламурный шик, но и во многих других интерьерах. В данном случае ярко-розовый цвет дополняется фуксией и оранжевым, но стоит также подумать о бледно-розовом в сочетании с золотом.
Оттенки ванили, карамели, какао и корицы отлично смотрятся в современной интерпретации классики, например, в стиле ар-деко. Стоит лишь добавить еще один цветовой акцент, например, атласный голубой, оранжевый, бледно- или ярко-розовый или фиолетовый, как схема станет еще более сложной и целостной.
Сочетание самых модных нюансов сезона — бирюзового, фуксии, мятного, фиолетового и кораллового — на светлом фоне тоже может стать интересной идеей для современного интерьера.
Средиземноморские интерьеры в курортных городках славятся приятной атмосферой, основанной на полном расслаблении и удовлетворении. Здесь светлые бежевые тона дополняются темно-коричневыми (дерево) и черными (кованое железо) цветами, а затем голубыми акцентами напоминают о близости моря.
Цветовую гамму, как на фото выше, можно повторить и в городском интерьере, используя стиль ар-деко. Только голубой цвет становится ярче, и к нему добавляется еще один яркий акцент — например, цвет свежескошенной травы или розовый для большего контраста в маленьком помещении.
В более современной и люксовой гостиной лучше использовать темные, богатые оттенки и геометрические узоры для декора. Подойдет насыщенный синий, пурпурный, бордовый, изумрудный, шоколадный, янтарный, оттенки венге и берлинской лазури.
Английский и американский стиль коастал основан на очаровании прибрежного стиля жизни, но здесь, в отличие от средиземноморского стиля, мы видим большее количество ярких акцентов плюс изображения моря, чаек, маяков, ракушек и морских обитателей.
Для шикарного особняка в стиле позднего средневековья вам тоже понадобятся глубокие оттенки, но более традиционные. Темно-синий, алый, темно-коричневый и темно-зеленый помогут сделать интерьер максимально классическим и роскошным.
В современном коттедже мы советуем использовать несколько нейтральных тонов для основы цветовой гаммы и разбавлять их модным оттенком, который вам по душе в данный момент. Последний должен присутствовать лишь в легко заменяемых предметах декора, чтобы через год их все можно было обновить, изменив атмосферу интерьера до неузнаваемости.
В небольшой минималистичной гостиной отлично смотрятся простые и аккуратные цвета. Бледно-серый, кофе с молоком, фиолетовый, коралловый, слоновая кость, венге и розовый отлично подойдут для легкого декора городской гостиной.
Самый женственный из всех вариантов цветовых схем основан на нескольких простейших оттенках: белоснежном, молочном, слоновой кости, льняном и черном. В такой интерьер легко добавляются пастельные оттенки: нежно-розовый, мятный, желтый сорбет или ванильный.
Вы ищите самую простую и легкую в воплощении схему? Мы приготовили для вас заключительный проект для примера. Белый, древесный и серый оттенки здесь отлично составляют рабочую комбинацию для современной гостиной.
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