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20 превосходных цветовых комбинаций для гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Гостиная в стиле лофт
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Готовые решения, интересные цветовые схемы, классические и современные вариации, а также идеально подходящие к ним стили ждут вас в статье о том, как создать идеальную гостиную на основе всего нескольких оттенков.

Пряная ваниль

GRAN PARC VILA NOVA, GUSTAVO GARCIA ARQUITETURA E DESIGN GUSTAVO GARCIA ARQUITETURA E DESIGN Гостиная в классическом стиле
GUSTAVO GARCIA ARQUITETURA E DESIGN

GUSTAVO GARCIA ARQUITETURA E DESIGN
GUSTAVO GARCIA ARQUITETURA E DESIGN
GUSTAVO GARCIA ARQUITETURA E DESIGN

Другой вариант отделки современной гостиной, который также может изменяться со временем является инверсным. Вся мебель и предметы декора имеют нейтральные тона, например, белый, серый, черный или золотой оттенок, а стены можно перекрашивать хоть раз в квартал, в зависимости от вашего настроения.

Английская классика

Кабинет Chdecoration Рабочий кабинет в классическом стиле
Chdecoration

Кабинет

Chdecoration
Chdecoration
Chdecoration

Традиционный английский интерьер основан на приглушенных тонах, традиционном оттенке натуральной кожи и древесине, а также классическом сочетании цветов британского флага. Глядя на эту фотографию, вы легко сможете повторить такую схему в любой комбинации. Цвет стен можно заменить на бежевый, оливковый, кофе с молоком, молочный, светло-серый или оставить серо-голубым.

Теплое шале

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Гостиная в стиле лофт
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

Декорируя гостиную комнату для семейной квартиры или коттеджа, мы в первую очередь жаждем уюта и тепла родного очага. Посмотрите на интерьеры в стиле шале, наполненные древесными оттенками, ароматом свежесваренного какао и алыми акцентами. Здесь вы точно сможете почувствовать себя, как дома!

Дворцовое очарование

Таун-хаус на Новой Риге, Лена Инашвили Art at Home Лена Инашвили Art at Home Гостиная в классическом стиле
Лена Инашвили Art at Home

Таун-хаус на Новой Риге

Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home

Для того, чтобы создать классическую дворцовую атмосферу в современной квартире или доме, вам следует сыграть на полутонах. Подумайте о сочетании таких оттенков как кофе с молоком, молочного и слоновой кости в одном интерьере, добавьте позолоту, хрусталь, белые потолки и деревянную мебель, а также один цветовой акцент — розовый, как на фотографии, темно-синий, изумрудный или шоколадный.

Глянцевый минимализм

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL SKANDYNAWSKI - AVIATOR - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Столовая комната в скандинавском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Для малогабаритного городского интерьера новый модный стиль глянцевый минимализм может стать отличной заменой скандинавскому, более провинциальному. Здесь черный и белый цвет соперничают друг с другом за первенство в дизайне интерьера, а светлый грифельный и древесный сосновый являются дополняющими цветами.

Скандинавский стиль

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Гостиная в классическом стиле
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Светлый и по-своему теплый скандинавский стиль основывается в первую очередь на белом и дополняющем песочном оттенке. В городских вариантах дополняющий цвет заменяется бледно-серым, в более женственных интерьерах — бледно-розовым, а в семейных схема раскрашивается яркими акцентами. И все же классической вариацией считается сочетание белого с натуральным оттенком сосновой древесины.

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Традиционное трио

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

В основе традиционного интерьера европейского особняка лежат три главных цвета — черный, коньячный и лесной орех. Эти оттенки или похожие могут послужить палитрой не только для гостиной, но и для всего дома. Главное выбирать сложные, насыщенные цвета, текстурированные и качественные материалы и не забыть про позолоту.

Яркая эклектика

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиная в классическом стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Фантастичный проект в четырех цветах — белом, черном, бирюзовом и лазурном — выглядит шикарно в современной городской квартире. Такой интерьер, как свежий бриз, встречает вас утром бодрым настроением и помогает полностью удалиться от реального мира вечером.

Гламурный шик

CHO 58 Stadthaus, ZOOMARCHITEKTEN ZOOMARCHITEKTEN Гостиная
ZOOMARCHITEKTEN

ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN

Модная комбинация из бежевого, медного и розовых оттенков очень популярна не только в стиле гламурный шик, но и во многих других интерьерах. В данном случае ярко-розовый цвет дополняется фуксией и оранжевым, но стоит также подумать о бледно-розовом в сочетании с золотом.

Карамельные тона

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Оттенки ванили, карамели, какао и корицы отлично смотрятся в современной интерпретации классики, например, в стиле ар-деко. Стоит лишь добавить еще один цветовой акцент, например, атласный голубой, оранжевый, бледно- или ярко-розовый или фиолетовый, как схема станет еще более сложной и целостной.

Модные оттенки

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Гостиная в средиземноморском стиле
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Сочетание самых модных нюансов сезона — бирюзового, фуксии, мятного, фиолетового и кораллового — на светлом фоне тоже может стать интересной идеей для современного интерьера.

Прибрежная классика

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Гостиная в средиземноморском стиле
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Средиземноморские интерьеры в курортных городках славятся приятной атмосферой, основанной на полном расслаблении и удовлетворении. Здесь светлые бежевые тона дополняются темно-коричневыми (дерево) и черными (кованое железо) цветами, а затем голубыми акцентами напоминают о близости моря.

Фантазии в стиле ар-деко

Дыхание весны МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Дыхание весны

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Цветовую гамму, как на фото выше, можно повторить и в городском интерьере, используя стиль ар-деко. Только голубой цвет становится ярче, и к нему добавляется еще один яркий акцент — например, цвет свежескошенной травы или розовый для большего контраста в маленьком помещении.

Гламурный минимализм

Детская сына Частный дизайнер Детская комнатa в стиле минимализм
Частный дизайнер

Детская сына

Частный дизайнер
Частный дизайнер
Частный дизайнер

В более современной и люксовой гостиной лучше использовать темные, богатые оттенки и геометрические узоры для декора. Подойдет насыщенный синий, пурпурный, бордовый, изумрудный, шоколадный, янтарный, оттенки венге и берлинской лазури.

Стиль коастал

Living Room in Holiday Home Dupere Interior Design Гостиные в эклектичном стиле
Dupere Interior Design

Living Room in Holiday Home

Dupere Interior Design
Dupere Interior Design
Dupere Interior Design

Английский и американский стиль коастал основан на очаровании прибрежного стиля жизни, но здесь, в отличие от средиземноморского стиля, мы видим большее количество ярких акцентов плюс изображения моря, чаек, маяков, ракушек и морских обитателей.

Роскошное средневековье

Forter Castle, Katharine Pooley Katharine Pooley Классический
Katharine Pooley

Forter Castle

Katharine Pooley
Katharine Pooley
Katharine Pooley

Для шикарного особняка в стиле позднего средневековья вам тоже понадобятся глубокие оттенки, но более традиционные. Темно-синий, алый, темно-коричневый и темно-зеленый помогут сделать интерьер максимально классическим и роскошным.

Свежий модерн

Living Room Tereza Prego Design Дома в стиле модерн
Tereza Prego Design

Living Room

Tereza Prego Design
Tereza Prego Design
Tereza Prego Design

В современном коттедже мы советуем использовать несколько нейтральных тонов для основы цветовой гаммы и разбавлять их модным оттенком, который вам по душе в данный момент. Последний должен присутствовать лишь в легко заменяемых предметах декора, чтобы через год их все можно было обновить, изменив атмосферу интерьера до неузнаваемости.

Современный шик

Appartements Heiligendamm, SALLIER WOHNEN HAMBURG SALLIER WOHNEN HAMBURG Гостиная в стиле модерн
SALLIER WOHNEN HAMBURG

SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG

В небольшой минималистичной гостиной отлично смотрятся простые и аккуратные цвета. Бледно-серый, кофе с молоком, фиолетовый, коралловый, слоновая кость, венге и розовый отлично подойдут для легкого декора городской гостиной.

Нежная эстетика

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Гостиная в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Самый женственный из всех вариантов цветовых схем основан на нескольких простейших оттенках: белоснежном, молочном, слоновой кости, льняном и черном. В такой интерьер легко добавляются пастельные оттенки: нежно-розовый, мятный, желтый сорбет или ванильный.

В стиле урбан

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo ГостинаяДиваны и кресла
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

Вы ищите самую простую и легкую в воплощении схему? Мы приготовили для вас заключительный проект для примера. Белый, древесный и серый оттенки здесь отлично составляют рабочую комбинацию для современной гостиной.

Специально для вас на homify:

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Минимализм — лаконичность символизма.

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А какая комбинация понравилась больше всего вам?

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