Стеклянные перила: дизайнерские идеи

Изысканные отливы, блеск, функциональная прозрачность и элегантная эстетика — вот почему стеклянные перила становятся все более и более популярным элементом дизайна интерьера в современное время.
В этой статье мы увидим несколько проектов профессионалов homify, которые блестяще справились с задачей использования стеклянных перил как в практическом, так и декоративном смысле.
Эта шикарная гостиная в реконструированном здании амбара в округе Сантбери, Великобритания выглядит, как интерьер из сериала «Доктор Кто». Здесь есть тяга к старине и традиционности, но современные материалы все равно остаются в фокусе всего проекта.
Стильный лофт в Варшаве, Польша создан дизайнером Юстиной Смолек, которая специализируются именно на данном типе пространств. Работать со стеклянными перилами для нее — в порядке вещей, а эффектная их подача — очень важная часть дизайна интерьера лофта.
В современном частном доме у стеклянных перил есть еще одно преимущество — их прозрачность и визуальная легкость. В этом коттедже в Бразилии эти качества были использованы даже для того, чтобы картины на балконе второго этажа были видны из гостиной.
В этом проекте московской двухуровневой квартиры стеклянные перила использовались в дизайне интерьера лестничного холла. Кроме декорирования балкона на втором этаже и самой лестницы, на первом уровне — стеклянный экран, зонирующий помещение.
Цветные стеклянные перила из проекта частного дома в Республике Корея выглядят очень практично и по-азиатски. Интересно, что стеклянные перила — одно из немногих современных новшеств в корейском дизайне интерьера, которые прижились даже во многих консервативных семьях.
В этом лондонском проекте крытого бассейна на втором этаже, где расположилась лаунж-зона, были использованы стеклянные перила с изгибами, как в оформлении балкона, так и лестницы.
В британском проекте загородного дома с отделкой натуральным деревом стеклянные перила нашли себе место на внешнем балконе, изысканно дополняя современный вид всего здания.
Апартаменты с видом на Атлантический океан в легендарном городе Рио-де-Жанейро выглядят еще более летними из-за стеклянных перил на большой террасе. С их помощью любоваться видом можно, даже сидя на софе.
В деле преобразования мансарды в жилое помещение стеклянные перила могут помочь в создании приватности верхней и нижней части комнаты. В этом лондонском проекте мансарда была добавлена к площади гостиной.
Шикарная визуализация от киевского дизайнера интерьера выглядит еще более утонченно из-за использования тонированного стекла для лестничных перил. Благодаря им весь интерьер, оформленный со страстью к классическому стилю, становится более гламурным и современным.
Стеклянные перила на балконе второго этажа этого испанского загородного дома элегантно обрамлены в раму из нержавеющей стали. На такие перила можно опираться, а образ комнаты принимает более геометричный вид.
Удивительный проект реконструкции крыши в испанском городке Гранада подразумевает наличие бассейна с прозрачными стенами. Обратите внимание, что ступени с двух сторон от стеклянных перил служат как для спуска с патио, так и для спуска в бассейн.
Проект апартаментов в стиле эклектика прямо в центре Мадрида тоже использует стеклянные перила, несмотря на общий артистичный антураж. Стекло является прекрасным решением даже для классических, традиционных и просто далеких от модерна интерьеров.
Барселона остается колыбелью самых модных и очаровательных решений в дизайне интерьера. Эта спальня уже получила широкую известность на проекте homify и по всему миру. Зонирование между душевой кабиной и спальней было произведено с помощью стеклянного экрана. Дизайнер Сюсанна Котс часто использует стекло в своей работе, и практически ни один ее проект не обходится без экранов или перил.
Люксовый бразильский дизайнер Люциано Тесто оформил эту гостиную в вилле на берегу лагуны очень вдохновляюще! Разнообразные ткани, текстуры, оттенки и маленькие предметы декора гармонично сочетаются между собой, а белая лестница на фоне двух белоснежных кресел вносит динамику в интерьер с помощью изогнутой формы и поблескивающих стеклянных перил.
Этот проект лофта в Харькове, Украина также может порадовать любителей стеклянных перил, ведь здесь с их помощью огражден целый дополнительный этаж. В принципе, они являются одним из немногих зонирующих визуальных эффектов в комнате, которая подразумевает открытую планировку и полную прозрачность.
Специально для вас на homify:
— Проект коттеджа «Ретро, гламур и колониальная экзотика»;