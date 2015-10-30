Стеклянные перила: дизайнерские идеи

Изысканные отливы, блеск, функциональная прозрачность и элегантная эстетика — вот почему стеклянные перила становятся все более и более популярным элементом дизайна интерьера в современное время.

В этой статье мы увидим несколько проектов профессионалов homify, которые блестяще справились с задачей использования стеклянных перил как в практическом, так и декоративном смысле.