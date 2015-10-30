Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Стеклянные перила: дизайнерские идеи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Спальня в стиле модерн
Loading admin actions …

Изысканные отливы, блеск, функциональная прозрачность и элегантная эстетика — вот почему стеклянные перила становятся все более и более популярным элементом дизайна интерьера в современное время.

В этой статье мы увидим несколько проектов профессионалов homify, которые блестяще справились с задачей использования стеклянных перил как в практическом, так и декоративном смысле.

Динамика спирали

Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Lee Evans Partnership

Denne Manor Barn

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Эта шикарная гостиная в реконструированном здании амбара в округе Сантбери, Великобритания выглядит, как интерьер из сериала «Доктор Кто». Здесь есть тяга к старине и традиционности, но современные материалы все равно остаются в фокусе всего проекта.

Внутренний балкон

Lofty de Girarda, Żyrardów, fot. Hanna Długosz, justyna smolec architektura & design justyna smolec architektura & design Кухня в стиле модерн
justyna smolec architektura &amp; design

justyna smolec architektura & design
justyna smolec architektura &amp; design
justyna smolec architektura & design

Стильный лофт в Варшаве, Польша создан дизайнером Юстиной Смолек, которая специализируются именно на данном типе пространств. Работать со стеклянными перилами для нее — в порядке вещей, а эффектная их подача — очень важная часть дизайна интерьера лофта.

Неуловимое совершенство

Casa FD, SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS Гостиная в стиле модерн
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS

SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS
SAA_SHIEH ARQUITETOS ASSOCIADOS

В современном частном доме у стеклянных перил есть еще одно преимущество — их прозрачность и визуальная легкость. В этом коттедже в Бразилии эти качества были использованы даже для того, чтобы картины на балконе второго этажа были видны из гостиной.

Лестница в небо

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

В этом проекте московской двухуровневой квартиры стеклянные перила использовались в дизайне интерьера лестничного холла. Кроме декорирования балкона на втором этаже и самой лестницы, на первом уровне — стеклянный экран, зонирующий помещение.

Цвета аквамарина

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Цветные стеклянные перила из проекта частного дома в Республике Корея выглядят очень практично и по-азиатски. Интересно, что стеклянные перила — одно из немногих современных новшеств в корейском дизайне интерьера, которые прижились даже во многих консервативных семьях.

Эффектные изгибы

Indoor pool with waterfall features, sauna and stainless steel spa, Tanby Pools Tanby Pools Бассейн в стиле модерн
Tanby Pools

Indoor pool with waterfall features, sauna and stainless steel spa

Tanby Pools
Tanby Pools
Tanby Pools

В этом лондонском проекте крытого бассейна на втором этаже, где расположилась лаунж-зона, были использованы стеклянные перила с изгибами, как в оформлении балкона, так и лестницы.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Внешний балкон

Take Off, Una St Ives, iroka iroka Балкон и терраса в стиле модерн
iroka

Take Off, Una St Ives

iroka
iroka
iroka

В британском проекте загородного дома с отделкой натуральным деревом стеклянные перила нашли себе место на внешнем балконе, изысканно дополняя современный вид всего здания.

В пляжном стиле

Apartamento Praia do Pepê, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura Балкон и терраса в рустикальном стиле
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

Апартаменты с видом на Атлантический океан в легендарном городе Рио-де-Жанейро выглядят еще более летними из-за стеклянных перил на большой террасе. С их помощью любоваться видом можно, даже сидя на софе.

Перила для мансардной комнаты

Millennium Drive : Mezzanine Space, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Гостиная в рустикальном стиле
Nic Antony Architects Ltd

Millennium Drive : Mezzanine Space

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

В деле преобразования мансарды в жилое помещение стеклянные перила могут помочь в создании приватности верхней и нижней части комнаты. В этом лондонском проекте мансарда была добавлена к площади гостиной.

Тонированное стекло

Paris apartment, Виталий Юров Виталий Юров Гостиные в эклектичном стиле
Виталий Юров

Paris apartment

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

Шикарная визуализация от киевского дизайнера интерьера выглядит еще более утонченно из-за использования тонированного стекла для лестничных перил. Благодаря им весь интерьер, оформленный со страстью к классическому стилю, становится более гламурным и современным.

Элегантное обрамление

Casa Gerard, una vivienda ecoeficiente , Chiralt Arquitectos Chiralt Arquitectos Балкон и терраса в стиле минимализм
Chiralt Arquitectos

Chiralt Arquitectos
Chiralt Arquitectos
Chiralt Arquitectos

Стеклянные перила на балконе второго этажа этого испанского загородного дома элегантно обрамлены в раму из нержавеющей стали. На такие перила можно опираться, а образ комнаты принимает более геометричный вид.

Перила для бассейна

Reforma de ático en Marbella, KA Arquitectos KA Arquitectos Балкон и терраса в стиле минимализм
KA Arquitectos

KA Arquitectos
KA Arquitectos
KA Arquitectos

Удивительный проект реконструкции крыши в испанском городке Гранада подразумевает наличие бассейна с прозрачными стенами. Обратите внимание, что ступени с двух сторон от стеклянных перил служат как для спуска с патио, так и для спуска в бассейн.

Стекло в классическом интерьере

CASA DE VERANO 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

Проект апартаментов в стиле эклектика прямо в центре Мадрида тоже использует стеклянные перила, несмотря на общий артистичный антураж. Стекло является прекрасным решением даже для классических, традиционных и просто далеких от модерна интерьеров.

Зонирование внутри интерьера

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Спальня в стиле модерн
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

Барселона остается колыбелью самых модных и очаровательных решений в дизайне интерьера. Эта спальня уже получила широкую известность на проекте homify и по всему миру. Зонирование между душевой кабиной и спальней было произведено с помощью стеклянного экрана. Дизайнер Сюсанна Котс часто использует стекло в своей работе, и практически ни один ее проект не обходится без экранов или перил.

Глянцевый эффект

Casa da Praia / Beach House, Luciano Teston Luciano Teston Гостиная в классическом стиле
Luciano Teston

Luciano Teston
Luciano Teston
Luciano Teston

Люксовый бразильский дизайнер Люциано Тесто оформил эту гостиную в вилле на берегу лагуны очень вдохновляюще! Разнообразные ткани, текстуры, оттенки и маленькие предметы декора гармонично сочетаются между собой, а белая лестница на фоне двух белоснежных кресел вносит динамику в интерьер с помощью изогнутой формы и поблескивающих стеклянных перил.

Стеклянные перила для лофта

Гостиная / программа: официальный ужин The Goort Столовая комната в стиле лофт
The Goort

Гостиная / программа: официальный ужин

The Goort
The Goort
The Goort

Этот проект лофта в Харькове, Украина также может порадовать любителей стеклянных перил, ведь здесь с их помощью огражден целый дополнительный этаж. В принципе, они являются одним из немногих зонирующих визуальных эффектов в комнате, которая подразумевает открытую планировку и полную прозрачность.

Специально для вас на homify:

Проект коттеджа «Ретро, гламур и колониальная экзотика»;

Стиль модерн в дизайне интерьера.

Дом с особым шармом
А вам больше нравятся прозрачные, матовые или цветные стеклянные перила?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо