Патио и терассы: 15 стильных идей

Разные настроения, цветовые схемы, стили дизайна интерьера. 15 патио и террас станут вашими спутниками в путешествии в мир эстетики отдыха!

Патио и террасы являются самым необычным местом в доме. Если в гостиной или на кухне вам приходится подстраиваться под коммуникации и необходимые технологии, в спальне — делить ее с супругом с иными вкусами, а в ванной и вовсе находить нестандартные решения для баланса красоты и эргономики, то места на свежем воздухе могут стать истинным воплощением вашего образа.

Мы предлагаем вам выбрать один из самых интересных вариантов от дизайнеров homify со всего мира и найти в нем свое отражение. Здесь есть бразильские, британские, турецкие, итальянские, мексиканские, немецкие и испанские проекты, которые предлагают помечтать об идеальном патио для своей семьи…