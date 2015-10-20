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Патио и терассы: 15 стильных идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Плоские крыши
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Разные настроения, цветовые схемы, стили дизайна интерьера. 15 патио и террас станут вашими спутниками в путешествии в мир эстетики отдыха!

Патио и террасы являются самым необычным местом в доме. Если в гостиной или на кухне вам приходится подстраиваться под коммуникации и необходимые технологии, в спальне — делить ее с супругом с иными вкусами, а в ванной и вовсе находить нестандартные решения для баланса красоты и эргономики, то места на свежем воздухе могут стать истинным воплощением вашего образа.

Мы предлагаем вам выбрать один из самых интересных вариантов от дизайнеров homify со всего мира и найти в нем свое отражение. Здесь есть бразильские, британские, турецкие, итальянские, мексиканские, немецкие и испанские проекты, которые предлагают помечтать об идеальном патио для своей семьи…

Весеннее очарование

Visions Haus Ringgenberg, Visions Haus Visions Haus Балкон и терраса в стиле модерн
Visions Haus

Visions Haus
Visions Haus
Visions Haus

Это патио с мягкими диванами и столовой группой расположено в живописной горной долине и является частью проекта стильного шале. Основным материалом в отделке стало натуральное дерево, а мощение пола создано из плит натурального камня. Цветовая гамма основывается на перепелином желтом, салатовом, светлом древесном оттенке, а также легких акцентах в виде белого и черного цвета.

Гламурный шик

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Этот шикарный проект патио на крыше высотного городского здания в Лондоне вызывает восхищение. Созданный дизайн-студией с особенно понятным названием URBAN ROOF GARDENS, он является одним из самых роскошных вариантов в нашем фото-посте.

Тропический люкс

Mostra Trançarte - Casashopping, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura Веранда и терраса в тропическом стиле
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

Следующий вариант тропического патио с яркими акцентами, плетеной мебелью и пальмами неподалеку реализован в Бразилии. Здесь сочные оттенки переплетаются между собой на фоне белого цвета. Яркий алый, традиционный голубой, синий преппи и бирюзовый отлично справляются с ролью напоминания о лагунах и океане.

Дизайнерский коктейль

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

Стильный проект патио на крыше для встреч друзей и наслаждения панорамой на горный хребет расположен в южной Бразилии. Дизайнерские ярко-синие и голубые кресла особенно эффектно смотрятся, дополняя брутальный пейзаж.

Изящный кантри

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Шикарное традиционное патио со столовой группой, шаровидными кустарниками и мощением галькой расположено в Стамбуле, Турция. Здесь европейские и арабские традиции в архитектуре и дизайне радуют взгляд на фоне столь приятных оттенков, как охристый, небесно-голубой и молочно-белый.

Идеализация будней

Casa na Serra , Chicô Gouvêa - Arquitetura Chicô Gouvêa - Arquitetura Тропический
Chicô Gouvêa – Arquitetura

Chicô Gouvêa - Arquitetura
Chicô Gouvêa – Arquitetura
Chicô Gouvêa - Arquitetura

Еще один эффектный проект патио при частной вилле в Бразилии имеет весьма колоритный вид. Просторные белые диваны на фоне оранжевого, трюфельного и белого заставляют мечтать об отпуске именно в этой стране.

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Дух времени

Robinson Heights, Newton Concepts Furniture & Interior Design Newton Concepts Furniture & Interior Design
Newton Concepts Furniture &amp; Interior Design

Robinson Heights

Newton Concepts Furniture & Interior Design
Newton Concepts Furniture &amp; Interior Design
Newton Concepts Furniture & Interior Design

Современное патио с мини-кухней, лаунж-зоной, джакузи и столовой группой на крыше небоскреба в Гонконге выглядит, как отголосок футуристичных мечт об изящном стеклянном мегаполисе. Эмоционально сильная оранжевая подсветка выделяет ступени и растения, создавая здесь магическую атмосферу вечного праздника.

Мелодичный дизайн

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Сад в стиле модерн
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Изящный перелив между зонами этой террасы в маленьком городском саду выглядит просто гениально! На столь маленьком участке теперь есть место для обеда, занятий йогой, прудика с золотыми карпами и полукруглой лавочки в дальнем уголке.

Игра на полутонах

Дом в Сагаро, Испания. Терраса. IND Archdesign. IND Archdesign Терраса в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Терраса. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Проект патио при вилле от московской студии дизайна реализован в Испании, под жарким средиземноморским солнцем. Здесь минимализм в бежевых и серых тонах отлично освежает сухую атмосферу региона, а металлические отблески делают патио элегантным и современным, как и сама вилла.

Тропическая лагуна

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Сад в стиле модерн
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Сочный оттенок бирюзового цвета обыгран на этом заднем дворике сразу в трех местах. Кроме него здесь лишь цвета тропической зелени и натурального дерева. Оттенок воды в бассейне выглядит безумно натурально, а идеальная мощеная площадка имеет сплошное деревянное покрытие и большой простор для реализации задуманных зон отдыха.

Уголок спокойствия в большом городе

Ático en Paseo de la Castellana, Bernadó Luxury Houses Bernadó Luxury Houses Балкон и терраса в классическом стиле
Bernadó Luxury Houses

Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses

Проект-ностальгия о старом-добром образе жизни на Средиземноморье, сплошь состоящем из ривьеры, сиесты и фиесты, расположен на крыше многоэтажного дома в испанской столице.

Выверенный стиль

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura Балкон и терраса в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Шикарный коттедж в стиле минимализм, созданный по проекту мексиканских архитекторов, отлично объединяет комфорт и настроение полного расслабления наедине с природой.

Летняя романтика

Prepara la casa para el Verano con Brasilchic, Brasilchic Brasilchic Терраса в колониальном стиле
Brasilchic

Brasilchic
Brasilchic
Brasilchic

Бразильский проект стеклянной беседки с гамаком и террасами радует привлекательным сочетанием персикового оттенка и натурального дерева.

Богемное очарование

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Терраса в средиземноморском стиле Твердая древесина Бежевый
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Нежный и легкий дизайн этой просторной террасы при реконструированной вилле в Испании смотрится невероятно шикарно. Простые и элегантные линии современной мебели позволяют полностью сконцентрироваться на красоте впечатляющей долины, текстуре каменного строения и закате.

Зеленый садик

Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Плоские крыши
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Это красивое патио при семейной вилле в Италии рассчитано на досуг не только взрослых, но и детей. Несмотря на небольшую площадь, здесь есть полноценная площадка для самых маленьких, красивый лаунж-уголок с альковом и сразу пять мягких местечек для принятия солнечных ванн.

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