Патио и терассы: 15 стильных идей

Разные настроения, цветовые схемы, стили дизайна интерьера. 15 патио и террас станут вашими спутниками в путешествии в мир эстетики отдыха!
Патио и террасы являются самым необычным местом в доме. Если в гостиной или на кухне вам приходится подстраиваться под коммуникации и необходимые технологии, в спальне — делить ее с супругом с иными вкусами, а в ванной и вовсе находить нестандартные решения для баланса красоты и эргономики, то места на свежем воздухе могут стать истинным воплощением вашего образа.
Мы предлагаем вам выбрать один из самых интересных вариантов от дизайнеров homify со всего мира и найти в нем свое отражение. Здесь есть бразильские, британские, турецкие, итальянские, мексиканские, немецкие и испанские проекты, которые предлагают помечтать об идеальном патио для своей семьи…
Это патио с мягкими диванами и столовой группой расположено в живописной горной долине и является частью проекта стильного шале. Основным материалом в отделке стало натуральное дерево, а мощение пола создано из плит натурального камня. Цветовая гамма основывается на перепелином желтом, салатовом, светлом древесном оттенке, а также легких акцентах в виде белого и черного цвета.
Этот шикарный проект патио на крыше высотного городского здания в Лондоне вызывает восхищение. Созданный дизайн-студией с особенно понятным названием URBAN ROOF GARDENS, он является одним из самых роскошных вариантов в нашем фото-посте.
Следующий вариант тропического патио с яркими акцентами, плетеной мебелью и пальмами неподалеку реализован в Бразилии. Здесь сочные оттенки переплетаются между собой на фоне белого цвета. Яркий алый, традиционный голубой, синий преппи и бирюзовый отлично справляются с ролью напоминания о лагунах и океане.
Стильный проект патио на крыше для встреч друзей и наслаждения панорамой на горный хребет расположен в южной Бразилии. Дизайнерские ярко-синие и голубые кресла особенно эффектно смотрятся, дополняя брутальный пейзаж.
Шикарное традиционное патио со столовой группой, шаровидными кустарниками и мощением галькой расположено в Стамбуле, Турция. Здесь европейские и арабские традиции в архитектуре и дизайне радуют взгляд на фоне столь приятных оттенков, как охристый, небесно-голубой и молочно-белый.
Еще один эффектный проект патио при частной вилле в Бразилии имеет весьма колоритный вид. Просторные белые диваны на фоне оранжевого, трюфельного и белого заставляют мечтать об отпуске именно в этой стране.
Современное патио с мини-кухней, лаунж-зоной, джакузи и столовой группой на крыше небоскреба в Гонконге выглядит, как отголосок футуристичных мечт об изящном стеклянном мегаполисе. Эмоционально сильная оранжевая подсветка выделяет ступени и растения, создавая здесь магическую атмосферу вечного праздника.
Изящный перелив между зонами этой террасы в маленьком городском саду выглядит просто гениально! На столь маленьком участке теперь есть место для обеда, занятий йогой, прудика с золотыми карпами и полукруглой лавочки в дальнем уголке.
Проект патио при вилле от московской студии дизайна реализован в Испании, под жарким средиземноморским солнцем. Здесь минимализм в бежевых и серых тонах отлично освежает сухую атмосферу региона, а металлические отблески делают патио элегантным и современным, как и сама вилла.
Сочный оттенок бирюзового цвета обыгран на этом заднем дворике сразу в трех местах. Кроме него здесь лишь цвета тропической зелени и натурального дерева. Оттенок воды в бассейне выглядит безумно натурально, а идеальная мощеная площадка имеет сплошное деревянное покрытие и большой простор для реализации задуманных зон отдыха.
Проект-ностальгия о старом-добром образе жизни на Средиземноморье, сплошь состоящем из ривьеры, сиесты и фиесты, расположен на крыше многоэтажного дома в испанской столице.
Шикарный коттедж в стиле минимализм, созданный по проекту мексиканских архитекторов, отлично объединяет комфорт и настроение полного расслабления наедине с природой.
Бразильский проект стеклянной беседки с гамаком и террасами радует привлекательным сочетанием персикового оттенка и натурального дерева.
Нежный и легкий дизайн этой просторной террасы при реконструированной вилле в Испании смотрится невероятно шикарно. Простые и элегантные линии современной мебели позволяют полностью сконцентрироваться на красоте впечатляющей долины, текстуре каменного строения и закате.
Это красивое патио при семейной вилле в Италии рассчитано на досуг не только взрослых, но и детей. Несмотря на небольшую площадь, здесь есть полноценная площадка для самых маленьких, красивый лаунж-уголок с альковом и сразу пять мягких местечек для принятия солнечных ванн.
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— Ландшафтный дизайн на небольшом участке;