Храним обувь красиво

Одна из модных тенденций последних сезонов в области дизайна интерьеров – выставлять вещи напоказ, а не хранить их в шкафах с дверцами. Поэтому этот интересный вариант в стиле кантри для хранения ежедневной обуви выглядит, как деревенская лестница, только в миниатюре. Ваши туфли даже могут стать частью декора в интерьере прихожей или спальне, если подать их как часть вашего стиля жизни.

Выбирая среди разных вариантов, подумайте о декоративных молдингах на стене, которые можно покрасить или покрыть позолотой и которые подойдут для обуви на шпильке (и только для такой). Самодельные органайзеры могут быть созданы из деревянных ящиков, жестяных банок, паллет, пластмассовых бутылок, покрытых блестяшками и других подручных материалов.