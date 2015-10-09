Храним обувь красиво

Интересные комбинации, хитрые дизайнерские приемы и модные решения для хранения вашей обуви. Идеи для маленьких прихожих и полноценных гардеробных — все они могут вдохновить вас на поиск собственного идеала!
Эффектная и по-американски комфортная комбинация хранения обуви вместе с сумками может быть добавлена в интерьер вашей спальни, коридора или гардеробной в один миг. Традиционно внизу мы видим шесть выдвижных ящиков (или восемь, в зависимости от размера), по центру — три длинные полки, сверху над ними два ряда квадратных отсеков, и по обеим сторонам — еще один ряд. Если вы сильно изменяете данную эталонную конструкцию, то рискуете не только эстетическим внешним видом, но и практичной стороной хранения.
Такой стеллаж-витрина может быть частью вашей прихожей, спальни, коридора, отдельной гардеробной или даже… прачечной! Подумайте об организации такого места для вашей любимой обуви, ведь она этого достойна! Не забудьте про высокие полки внизу для зимних сапог и уггов.
Шикарный вариант хранения любимых ботильонов и туфель на шпильке — креативные открытые полки нестандартной формой с подсветкой. Такую конструкцию вы можете купить в мебельном салоне или обратиться к дизайнеру, чтобы он продумал конфигурацию под вашу планировку.
Под оригинальными подвесными полками из металлических или деревянных ящиков, стеклянными или деревянными полочками в ряд может выстроиться ваша обувь просто на полу. Чтобы такой вариант выглядел модно и красиво, используйте интересную мебель в прихожей, позаботьтесь о стильной вешалке для верхней одежды и подумайте о высоком плинтусе.
Простая гардеробная в нише с текстильной шторкой может быть очень полезной в деле хранения обуви. Обычно в модуле либо присутствует нижняя стандартная полка по всей длине гардеробной, либо она приподнята от пола настолько, что под ней отлично поместится ряд обуви.
Одна из модных тенденций последних сезонов в области дизайна интерьеров – выставлять вещи напоказ, а не хранить их в шкафах с дверцами. Поэтому этот интересный вариант в стиле кантри для хранения ежедневной обуви выглядит, как деревенская лестница, только в миниатюре. Ваши туфли даже могут стать частью декора в интерьере прихожей или спальне, если подать их как часть вашего стиля жизни.
Выбирая среди разных вариантов, подумайте о декоративных молдингах на стене, которые можно покрасить или покрыть позолотой и которые подойдут для обуви на шпильке (и только для такой). Самодельные органайзеры могут быть созданы из деревянных ящиков, жестяных банок, паллет, пластмассовых бутылок, покрытых блестяшками и других подручных материалов.
На первой фотографии в данной статье мы уже показывали вам красивый модуль для хранения обуви вместе с сумками, а на этой вы сможете увидеть более компактный вариант с макияжным столиком.
Купив специальные однотипные и стильные коробки для всей вашей обуви или покрасив, например, в золото, все уже существующие, вы можете красиво организовать хранение внесезонной обуви.
Один из самых интересных и для многих предпочтительных вариантов хранения зимней высокой обуви в гардеробной — это специальные вешалки с зажимами (как для брюк или юбок). Для такой комбинации вам конечно же понадобится отдельная штанга, и чем ближе к полу, тем лучше.
Если вас интересует хранение обуви в настоящей гардеробной, то лучше всего организовать его либо в стиле Кэрри Брэдшоу — с яркой подсветкой, главной в комнате витриной и просто эффектной подачей, либо, наоборот, отдать для обуви дальний уголок, чтобы в зоне примерочной осталось больше места для одежды и аксессуаров.
Встроенный стеллаж отлично подойдет для хранения обуви в городской квартире, ведь он может быть шириной всего 35 сантиметров, чтобы подойти под ваши нужды, и поэтому может уместиться даже в особо узких местечках.
Кроме того, подумайте об уже встроенных в некоторые типовые планировки квартир стеллажах, кладовой, лоджии или организации дополнительной полки над вашим шкафом-купе или над дверью в спальню.
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— Как правильно хранить обувь;