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Идеи для дизайна творческой мастерской

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Nostra, MPD London MPD London Модерн
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Если внутри вас живет писатель, художник, любитель скрапбукинга или просто творческий человек, вам наверняка захочется выделить под свои разнообразные увлечения отдельную комнату, в которой можно было бы организовать весь процесс или выставить любимую коллекцию.

Посмотрите для вдохновения нашу фото-подборку из интересных проектов дизайнеров homify о том, как другие воплотили свои мечты об идеальной творческой мастерской или стильном домашнем офисе.

Богемный стиль

シダーガレージ, J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. Гараж в стиле кантри
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

Открытая планировка в этом проекте позволила хозяину собрать три главных интереса в жизни в одном помещении реконструированного амбара. Здесь музыкальный уголок, домашний кинотеатр и гараж с любимой машиной оформлены в стиле, который сочетает элементы рустика и атмосферу лофта.

Успех в любом случае

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород), Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Рабочий кабинет в стиле лофт
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мини-офис на ул. Рождественская (г. Н. Новгород)

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Даже на маленькой площади вы всегда можете найти уголок для создания рабочего места. Например, в этом проекте площадь домашнего офиса не превышает 7 квадратных метров, а выглядит интерьер очень стильно и модно!

Домашний офис в гостиной

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

В обычной городской гостиной уголок для творчества легче всего организовать в формате двойного рабочего места для компьютера и поделок. В деле дизайна и декора такого места очень важно пространство на стене, которое можно оформить в стиле вашего хобби, с использованием тематических картинок или конкретных продуктов вашего творчества.

В стиле fashion

Inspiration, Korbo Korbo Рабочий кабинет в стиле модерн
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

Молодежный и стильный вариант домашнего офиса в современном интерьере всегда основывается на стиле минимализм. Белый письменный стол, вдохновляющие постеры над рабочим местом, легкий творческий беспорядок и организация хранения с помощью красивых коробочек и стаканчика для канцелярии является беспроигрышным вариантом.

Мечта рукодельницы

cabinet, Your royal design Your royal design Рабочий кабинет в классическом стиле
Your royal design

cabinet

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Этот домашний офис создан дизайнером Дарьей Король для хозяйки, которая любит шить. Он легко может стать идеальным уголком и для любительницы рисования, скрапбукинга, мастерицы по декупажу или любому другому хобби.

Офис на балконе

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Балкон и терраса в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Остекленный балкон тоже может стать хорошим местом для создания домашнего офиса. Если декорировать его в тропическом пляжном стиле, с деревянными потолками, плетеной мебелью и этническими аксессуарами, очень легко представить себя Хэммингуэем на Ки-Уэесте.

Кроме того, такой вариант отлично подойдет и для загородного жилья — используйте балконы, лоджии, террасы, веранды и другие места с хорошим остеклением.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Местечко в столовой

Casa Nostra, MPD London MPD London Модерн
MPD London

Casa Nostra

MPD London
MPD London
MPD London

Если у вас в квартире нет места для дополнительного рабочего стола, подумайте об использовании столовой или барной стойки. Если создать в этой комнате нужный вдохновляющий антураж, то вы легко сможете заниматься творчеством и здесь!

На лоджии

Stadsvilla Den Haag, IJzersterk interieurontwerp IJzersterk interieurontwerp Рабочий кабинет в эклектичном стиле
IJzersterk interieurontwerp

IJzersterk interieurontwerp
IJzersterk interieurontwerp
IJzersterk interieurontwerp

Перепланировка с целью присоединить лоджию может стать прекрасным началом для обустройства домашней творческой мастерской в вашей квартире. Здесь можно использовать такие интересные декоративные приемы, как акцентная стена, подиум, различная отделка пола и стен по отношению к комнате. Пригодится и нестандартная мебель, сделанная по вашим размерам на заказ.

Футуристический кабинет

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Гараж в стиле модерн
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Этот интересный проект дизайн-студии PLATFORM 5 выглядит просто потрясающе. Уголок для работы и творчества выглядит, как футуристическая капсула, только созданная из натурального дерева!

Зимний сад

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte Зимний сад в стиле кантри Металл Желтый
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

Зимний сад может быть потрясающим образом переоборудован под художественную студию, столярную мастерскую, домашний офис или площадку для выставки вашей коллекции. В зимнее и летнее время он может быть использован по-разному, а его пристройка к загородному дому лучше всего будет смотреться со стороны заднего дворика, возле столовой, кухни или гостиной.

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