Идеи для дизайна творческой мастерской

Если внутри вас живет писатель, художник, любитель скрапбукинга или просто творческий человек, вам наверняка захочется выделить под свои разнообразные увлечения отдельную комнату, в которой можно было бы организовать весь процесс или выставить любимую коллекцию.

Посмотрите для вдохновения нашу фото-подборку из интересных проектов дизайнеров homify о том, как другие воплотили свои мечты об идеальной творческой мастерской или стильном домашнем офисе.