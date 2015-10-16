Идеи для дизайна творческой мастерской

Если внутри вас живет писатель, художник, любитель скрапбукинга или просто творческий человек, вам наверняка захочется выделить под свои разнообразные увлечения отдельную комнату, в которой можно было бы организовать весь процесс или выставить любимую коллекцию.
Посмотрите для вдохновения нашу фото-подборку из интересных проектов дизайнеров homify о том, как другие воплотили свои мечты об идеальной творческой мастерской или стильном домашнем офисе.
Открытая планировка в этом проекте позволила хозяину собрать три главных интереса в жизни в одном помещении реконструированного амбара. Здесь музыкальный уголок, домашний кинотеатр и гараж с любимой машиной оформлены в стиле, который сочетает элементы рустика и атмосферу лофта.
Даже на маленькой площади вы всегда можете найти уголок для создания рабочего места. Например, в этом проекте площадь домашнего офиса не превышает 7 квадратных метров, а выглядит интерьер очень стильно и модно!
В обычной городской гостиной уголок для творчества легче всего организовать в формате двойного рабочего места для компьютера и поделок. В деле дизайна и декора такого места очень важно пространство на стене, которое можно оформить в стиле вашего хобби, с использованием тематических картинок или конкретных продуктов вашего творчества.
Молодежный и стильный вариант домашнего офиса в современном интерьере всегда основывается на стиле минимализм. Белый письменный стол, вдохновляющие постеры над рабочим местом, легкий творческий беспорядок и организация хранения с помощью красивых коробочек и стаканчика для канцелярии является беспроигрышным вариантом.
Этот домашний офис создан дизайнером Дарьей Король для хозяйки, которая любит шить. Он легко может стать идеальным уголком и для любительницы рисования, скрапбукинга, мастерицы по декупажу или любому другому хобби.
Остекленный балкон тоже может стать хорошим местом для создания домашнего офиса. Если декорировать его в тропическом пляжном стиле, с деревянными потолками, плетеной мебелью и этническими аксессуарами, очень легко представить себя Хэммингуэем на Ки-Уэесте.
Кроме того, такой вариант отлично подойдет и для загородного жилья — используйте балконы, лоджии, террасы, веранды и другие места с хорошим остеклением.
Если у вас в квартире нет места для дополнительного рабочего стола, подумайте об использовании столовой или барной стойки. Если создать в этой комнате нужный вдохновляющий антураж, то вы легко сможете заниматься творчеством и здесь!
Перепланировка с целью присоединить лоджию может стать прекрасным началом для обустройства домашней творческой мастерской в вашей квартире. Здесь можно использовать такие интересные декоративные приемы, как акцентная стена, подиум, различная отделка пола и стен по отношению к комнате. Пригодится и нестандартная мебель, сделанная по вашим размерам на заказ.
Этот интересный проект дизайн-студии PLATFORM 5 выглядит просто потрясающе. Уголок для работы и творчества выглядит, как футуристическая капсула, только созданная из натурального дерева!
Зимний сад может быть потрясающим образом переоборудован под художественную студию, столярную мастерскую, домашний офис или площадку для выставки вашей коллекции. В зимнее и летнее время он может быть использован по-разному, а его пристройка к загородному дому лучше всего будет смотреться со стороны заднего дворика, возле столовой, кухни или гостиной.
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