Красиво встроенная бытовая техника

Красивое и элегантное трио вы можете составить из телевизора, духовки и микроволновки (или кофемашины), создав в отдельном модуле строгую современную симметрию.

В этом проекте стоит также отметить и удачный подбор бытовой техники по цветовой гамме. Она сочетает металлические, черные и белые элементы, что идеально повторяет общий стиль мебели в комнате.