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Красиво встроенная бытовая техника

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Killinchy, Interior360 Interior360 Кухня в стиле модерн
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Вы мечтаете о том времени, когда бытовая техника будет смотреться элегантно в дизайне интерьера вашей кухни? А ведь будущее уже наступило, и оно безумно красиво! Посмотрите, как бытовая техника вписывается в стильные интерьеры кухонь на примере международных проектов от дизайнеров homify.

Функциональный кухонный остров

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Кухня в стиле модерн
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Кухонный остров может стать прекрасной возможностью красиво встроить бытовую технику в ваш гарнитур. Рабочую поверхность может занять варочная панель, раковина или встроенная доска для резки, а со стороны рабочей зоны может уместиться духовка, посудомоечная машина или даже мини-бар.

В стиле старой печи

EVOLUTION & VARIATION, gamme Epure de La Cuisine Française, MJ Home MJ Home Кухни в эклектичном стиле
MJ Home

MJ Home
MJ Home
MJ Home

В традиционный интерьер красиво встроить бытовую технику поможет классический испанский прием декора в стиле старой печи. С помощью элементов гарнитура или гипсокартона вытяжка оформляется, как полноценный дымоход, а кухонный фартук украшает традиционная для средиземноморского дома мозаика.

Одна над другой

50 shades of grey, Chalkhouse Interiors Chalkhouse Interiors Кухня в классическом стиле
Chalkhouse Interiors

50 shades of grey

Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors

Гриль, духовка и микроволновка расположены в этой белоснежной кухне одна над другой, что заметно облегчает организацию процесса готовки для хозяйки. Такой дизайнерский прием позволит остальной части кухни оставаться традиционной, если вы остановились именно на этом стиле интерьера.

Микроволновка в шкафчике

Classic Contemporary Bespoke Kitchen, Kent Humphrey Munson Кухня в классическом стиле
Humphrey Munson

Classic Contemporary Bespoke Kitchen, Kent

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

Интересное решение для микроволновки нам показали английские дизайнеры интерьера из городка Фелстед. Здесь небольшая микроволновка встроена в шкафчик с распашными дверцами. Поражает в этом проекте и красивая организация хранения всех специй, чайных чашек и даже соусов.

Домашний мини-бар в гостиной

Apartamento Campo Belo 02, Karen Pisacane Karen Pisacane Гостиная в стиле модерн
Karen Pisacane

Karen Pisacane
Karen Pisacane
Karen Pisacane

Давно мечтали о баре в собственном доме, но для барной стойки попросту нет места? Подумайте об уголке в гостиной или на кухне, где бы поместились красивые винные холодильники, и где можно было бы выставить в глянце лучшие напитки у красивого зеркала или на стеклянной полочке с подсветкой.

Трио: телевизор, духовка и микроволновка

Contemporary Kitchen in Wakefield, Twenty 5 Design Twenty 5 Design Кухня в стиле модерн
Twenty 5 Design

Contemporary Kitchen in Wakefield

Twenty 5 Design
Twenty 5 Design
Twenty 5 Design

Красивое и элегантное трио вы можете составить из телевизора, духовки и микроволновки (или кофемашины), создав в отдельном модуле строгую современную симметрию.

В этом проекте стоит также отметить и удачный подбор бытовой техники по цветовой гамме. Она сочетает металлические, черные и белые элементы, что идеально повторяет общий стиль мебели в комнате.

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Встроенная техника в ряд

Killinchy, Interior360 Interior360 Кухня в стиле модерн
Interior360

Killinchy

Interior360
Interior360
Interior360

Контрастный подход к дизайну встроенной бытовой техники в гарнитуре отлично сочетается также и с линейным ее расположением. Так вы визуально сможете максимально разгрузить остальные зоны кухни.

Экран для варочной панели на острове

RINNOVO CASA PRIVATA, RI-NOVO RI-NOVO Кухня в рустикальном стиле
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

При встраивании варочной панели на кухонном острове подумайте о защитном стеклянном экране в сторону барной стойки. Экран может быть и деревянным, но тогда потеряется ощущение простора в зоне кухонного острова, ради которого он чаще всего и создается.

Встроенная техника как часть ансамбля

Кухня homify Кухня в стиле минимализм
homify

Кухня

homify
homify
homify

Дизайнер Дарья Баранович отлично подключила бытовую технику в этой кухне к общему проекту дизайна интерьера. Здесь она является не просто дополнительной технологической начинкой, но и частью декора. Ведь без этой футуристичной вытяжки весь гарнитур смотрелся бы совсем по-другому.

Винный холодильник, встроенный в остров

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 Кухня в стиле модерн
r79

r79
r79
r79

Удобное место для расположения винного холодильника можно найти сбоку от кухонного острова, где он легко доступен и эффектен почти с любого ракурса.

Контрастная бытовая техника

Дизайн кухни в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Кухня в стиле модерн
ILKIN GURBANOV Studio

Дизайн кухни в Баку

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Нестандартным подходом, который может окупиться в таких стилях как эклектика, скандинавский минимализм и модерн, является подбор контрастной по цвету бытовой техники для вашей кухни.

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