Красиво встроенная бытовая техника

Вы мечтаете о том времени, когда бытовая техника будет смотреться элегантно в дизайне интерьера вашей кухни? А ведь будущее уже наступило, и оно безумно красиво! Посмотрите, как бытовая техника вписывается в стильные интерьеры кухонь на примере международных проектов от дизайнеров homify.
Кухонный остров может стать прекрасной возможностью красиво встроить бытовую технику в ваш гарнитур. Рабочую поверхность может занять варочная панель, раковина или встроенная доска для резки, а со стороны рабочей зоны может уместиться духовка, посудомоечная машина или даже мини-бар.
В традиционный интерьер красиво встроить бытовую технику поможет классический испанский прием декора в стиле старой печи. С помощью элементов гарнитура или гипсокартона вытяжка оформляется, как полноценный дымоход, а кухонный фартук украшает традиционная для средиземноморского дома мозаика.
Гриль, духовка и микроволновка расположены в этой белоснежной кухне одна над другой, что заметно облегчает организацию процесса готовки для хозяйки. Такой дизайнерский прием позволит остальной части кухни оставаться традиционной, если вы остановились именно на этом стиле интерьера.
Интересное решение для микроволновки нам показали английские дизайнеры интерьера из городка Фелстед. Здесь небольшая микроволновка встроена в шкафчик с распашными дверцами. Поражает в этом проекте и красивая организация хранения всех специй, чайных чашек и даже соусов.
Давно мечтали о баре в собственном доме, но для барной стойки попросту нет места? Подумайте об уголке в гостиной или на кухне, где бы поместились красивые винные холодильники, и где можно было бы выставить в глянце лучшие напитки у красивого зеркала или на стеклянной полочке с подсветкой.
Красивое и элегантное трио вы можете составить из телевизора, духовки и микроволновки (или кофемашины), создав в отдельном модуле строгую современную симметрию.
В этом проекте стоит также отметить и удачный подбор бытовой техники по цветовой гамме. Она сочетает металлические, черные и белые элементы, что идеально повторяет общий стиль мебели в комнате.
Контрастный подход к дизайну встроенной бытовой техники в гарнитуре отлично сочетается также и с линейным ее расположением. Так вы визуально сможете максимально разгрузить остальные зоны кухни.
При встраивании варочной панели на кухонном острове подумайте о защитном стеклянном экране в сторону барной стойки. Экран может быть и деревянным, но тогда потеряется ощущение простора в зоне кухонного острова, ради которого он чаще всего и создается.
Дизайнер Дарья Баранович отлично подключила бытовую технику в этой кухне к общему проекту дизайна интерьера. Здесь она является не просто дополнительной технологической начинкой, но и частью декора. Ведь без этой футуристичной вытяжки весь гарнитур смотрелся бы совсем по-другому.
Удобное место для расположения винного холодильника можно найти сбоку от кухонного острова, где он легко доступен и эффектен почти с любого ракурса.
Нестандартным подходом, который может окупиться в таких стилях как эклектика, скандинавский минимализм и модерн, является подбор контрастной по цвету бытовой техники для вашей кухни.
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