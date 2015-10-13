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Соломенная крыша: плюсы и минусы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wintergartentraum, Friedrich Ahlers GmbH Friedrich Ahlers GmbH Зимний сад в стиле модерн
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Многие приходят в восторг от вида натуральной соломенной крыши, но большинство считают, что это очень непрактично, трудоемко и недолговечно. Соломенные крыши являются неотъемлемой частью северного приморского немецкого пейзажа и становятся очень популярны в виде эко-тенденции по всему миру.

В районах Балтийского моря соломенная крыша является практически туристическим товарным знаком и напоминает всем о многовековой традиции местного домостроения и гордости за ее сохранение. Интересно, что и сейчас люди начинают использовать данный вариант для своего нового коттеджа, но почему?

В этой статье вы узнаете немного о плюсах и минусах соломенных крыш и насладитесь красивыми проектами архитекторов homify.

Традиционная немецкая крыша

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt - Vorher/Nachher Bilder, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Сейчас, если мы хотим выбрать материал для кровли, мы ходим по магазинам, изучаем товары и характеристики и в конечном итоге закупаем продукт. Ранее люди рассматривали саму природу как инструмент для создания стен, кровли и даже декора в дизайне интерьера. Они знали, как ведет себя тот или иной тип древесины при большой влажности или при стойкой сухости, а также изучали различные сорта злаков на предмет их практической ценности.

В этой статье мы рассмотрим вариант немецких соломенных крыш, которые были изготовлены преимущественно из камыша. В традициях других стран использовали солому, тростник, осоку и пальмовые листья. В принципе, соломенная крыша — это общее название для крыш зданий, покрытие которых изготавливается из данных материалов. Такая кровля до сих пор часто встречается в странах Азии, Африки, Южной Америки и Океании. В Европе соломенные крыши небольших частных жилых домов имели относительное распространение до начала 1800-х годов.

Несмотря на недостатки, соломенные крыши пользуются успехом в определенных кругах и считаются полностью экологически чистыми. Хотя строятся они по большей части не из соломы (по причине ее плохой износостойкости), а из импортного тростника.

Плюсы соломенной крыши

Einzelhaus in Dünenlage in List auf Sylt, Ralph Justus Maus Architektur Ralph Justus Maus Architektur Дома в классическом стиле
Ralph Justus Maus Architektur

Ralph Justus Maus Architektur
Ralph Justus Maus Architektur
Ralph Justus Maus Architektur

Самый главный и неоспоримый плюс соломенной крыши — ее предельная экологичность и возможность использовать местные материалы для своего строительства. Данный фактор чаще всего и становится основой решения о варианте именно соломенной кровли для коттеджа.

Кроме того, с практической точки зрения соломенная крыша обладает отличными термоизоляционными характеристиками. В лютый мороз ваш дом остается под защитой, тогда как в жаркий август в доме прохладно и свежо. Прекрасная термоизоляция достигается из-за прослоек воздуха между соломинками, из-за чего образуется целый пласт воздуха, работающий на вас.

Стоит учесть, что солома сама по себе устойчива к воздействию температурных колебаний и к тому же не выделяет в окружающую среду никаких веществ и неприятного запаха.

Существенным плюсом является и тот факт, что соломенные кровли не требуют обустройства дополнительных вентиляционных систем, так как природные свойства материала обеспечивают отличную циркуляцию воздуха. А звукоизоляция соломенной крыши избавит вас от барабанной дроби по крыше во время ливня.

Мифы о соломенной крыше

Rekonstruktion Kapitänshaus Born/Ostsee, Dr. Michael Flagmeyer Architekten Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten

Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten

Многим кажется, что соломенная крыша является очень хрупкой, непрочной и из-за ее столь сказочного внешнего вида лишний раз к ней и прикасаться не стоит, чтобы солома не покатилась вниз. Это самый главный миф о соломенной крыше, встречающийся у каждого современного городского жителя. На самом деле соломенная крыша обладает высокими прочностными характеристиками, и по ней можно свободно передвигаться даже взрослому человеку! Это связано с тем, что толщина такого покрытия колеблется от 25 до 32 см, а вес кровли на 1 квадратный метр равняется примерно 35 кг.

Еще одним из мифов является пожароопасность данного типа кровли. На самом деле уже на протяжении многих лет абсолютно все соломенные крыши в Европе обрабатываются специальными антипиренами, которые препятствуют ее возгоранию, а применяющийся особый способ укладки и вовсе выводит пожароопасность соломенной крыши на один уровень со всеми другими вариантами кровли.

Следующим мифом является низкая водоотталкивающая способность данного материала, что также в корне не верно. Камыш растет на болоте, как и сама солома, он устойчив к любым атмосферным явлениям при правильной эксплуатации.

А четвертым мифом является недолговечность соломенной крыши. В данный момент профессиональная работа европейских мастеров позволяет создать покрытие, которое служит вам верой и правдой более 50 лет при условиях правильного монтажа.

Минусы соломенной крыши

Reetdachhaus in List auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Дома в стиле кантри
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Длительный период монтажа (от 2 до 3 недель) не всегда радует новых заказчиков, отдающих в итоге предпочтение современным материалам. Но в формате всей стройки такая цифра может считаться вполне приемлемой, ведь строительство коттеджа является делом основательным.

Еще одним минусом становится сложность фактической установки водосточной системы из-за существенной толщины кровельного покрытия. Эта проблема решается инженером или архитектором для каждого проекта индивидуально.

Также минусом можно считать и то, что монтаж соломенной крыши абсолютно невозможно осуществить собственными силами, даже посмотрев множество видео с YouTube. Вам обязательно понадобятся квалифицированные профессионалы, прошедшие обучение и имеющие опыт работы.

Цены на соломенное кровельное покрытие являются более высокими, что может поначалу оттолкнуть вас от покупки. Но характеристики соломы таковы, что в процессе позволяют значительно сократить траты на обустройство паро-, гидро- и теплоизоляционного слоев.

Сельский, деревенский и слишком традиционный внешний вид тоже для некоторых может считаться минусом соломенной крыши, с которым, как со вкусом конкретного человека, спорить невозможно.

Монтаж соломенной кровли

Wintergartentraum, Friedrich Ahlers GmbH Friedrich Ahlers GmbH Зимний сад в стиле модерн
Friedrich Ahlers GmbH

Friedrich Ahlers GmbH
Friedrich Ahlers GmbH
Friedrich Ahlers GmbH

Четких стандартов монтажа соломенной или камышовой крыш в международной традиции не существует, но о некоторых практических моментах мы можем упомянуть.

Во-первых, монтаж проводится на предварительно подготовленную стропильную систему и обрешетку. Она будет надежно удерживать все покрытие и может считаться каркасом крыши.

Солому на нее настилают отдельными тугими пучками, которые перетянуты стальной проволокой. Между собой их также фиксируют. Монтаж соломенной крыши — обычно очень длительный процесс, и в некоторых частных проектах затягивается на месяц или два, хотя профессиональные бригады в Германии укладываются в 2-3 недели.

Наклон крыши должен быть как минимум 30°, если она не оборудована слуховыми окнами, или как минимум 45°, если таковые есть в проекте. В районах с повышенным уровнем зимних осадков угол наклона рекомендуется увеличить до 50°, чтобы избежать возможного застоя снега и повреждения конструкции.

Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Балкон и терраса в стиле модерн
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

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А вам нравятся соломенные крыши на вид?

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