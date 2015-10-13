Соломенная крыша: плюсы и минусы

Многие приходят в восторг от вида натуральной соломенной крыши, но большинство считают, что это очень непрактично, трудоемко и недолговечно. Соломенные крыши являются неотъемлемой частью северного приморского немецкого пейзажа и становятся очень популярны в виде эко-тенденции по всему миру.

В районах Балтийского моря соломенная крыша является практически туристическим товарным знаком и напоминает всем о многовековой традиции местного домостроения и гордости за ее сохранение. Интересно, что и сейчас люди начинают использовать данный вариант для своего нового коттеджа, но почему?

В этой статье вы узнаете немного о плюсах и минусах соломенных крыш и насладитесь красивыми проектами архитекторов homify.