Соломенная крыша: плюсы и минусы

Многие приходят в восторг от вида натуральной соломенной крыши, но большинство считают, что это очень непрактично, трудоемко и недолговечно. Соломенные крыши являются неотъемлемой частью северного приморского немецкого пейзажа и становятся очень популярны в виде эко-тенденции по всему миру.
В районах Балтийского моря соломенная крыша является практически туристическим товарным знаком и напоминает всем о многовековой традиции местного домостроения и гордости за ее сохранение. Интересно, что и сейчас люди начинают использовать данный вариант для своего нового коттеджа, но почему?
В этой статье вы узнаете немного о плюсах и минусах соломенных крыш и насладитесь красивыми проектами архитекторов homify.
Сейчас, если мы хотим выбрать материал для кровли, мы ходим по магазинам, изучаем товары и характеристики и в конечном итоге закупаем продукт. Ранее люди рассматривали саму природу как инструмент для создания стен, кровли и даже декора в дизайне интерьера. Они знали, как ведет себя тот или иной тип древесины при большой влажности или при стойкой сухости, а также изучали различные сорта злаков на предмет их практической ценности.
В этой статье мы рассмотрим вариант немецких соломенных крыш, которые были изготовлены преимущественно из камыша. В традициях других стран использовали солому, тростник, осоку и пальмовые листья. В принципе, соломенная крыша — это общее название для крыш зданий, покрытие которых изготавливается из данных материалов. Такая кровля до сих пор часто встречается в странах Азии, Африки, Южной Америки и Океании. В Европе соломенные крыши небольших частных жилых домов имели относительное распространение до начала 1800-х годов.
Несмотря на недостатки, соломенные крыши пользуются успехом в определенных кругах и считаются полностью экологически чистыми. Хотя строятся они по большей части не из соломы (по причине ее плохой износостойкости), а из импортного тростника.
Самый главный и неоспоримый плюс соломенной крыши — ее предельная экологичность и возможность использовать местные материалы для своего строительства. Данный фактор чаще всего и становится основой решения о варианте именно соломенной кровли для коттеджа.
Кроме того, с практической точки зрения соломенная крыша обладает отличными термоизоляционными характеристиками. В лютый мороз ваш дом остается под защитой, тогда как в жаркий август в доме прохладно и свежо. Прекрасная термоизоляция достигается из-за прослоек воздуха между соломинками, из-за чего образуется целый пласт воздуха, работающий на вас.
Стоит учесть, что солома сама по себе устойчива к воздействию температурных колебаний и к тому же не выделяет в окружающую среду никаких веществ и неприятного запаха.
Существенным плюсом является и тот факт, что соломенные кровли не требуют обустройства дополнительных вентиляционных систем, так как природные свойства материала обеспечивают отличную циркуляцию воздуха. А звукоизоляция соломенной крыши избавит вас от барабанной дроби по крыше во время ливня.
Многим кажется, что соломенная крыша является очень хрупкой, непрочной и из-за ее столь сказочного внешнего вида лишний раз к ней и прикасаться не стоит, чтобы солома не покатилась вниз. Это самый главный миф о соломенной крыше, встречающийся у каждого современного городского жителя. На самом деле соломенная крыша обладает высокими прочностными характеристиками, и по ней можно свободно передвигаться даже взрослому человеку! Это связано с тем, что толщина такого покрытия колеблется от 25 до 32 см, а вес кровли на 1 квадратный метр равняется примерно 35 кг.
Еще одним из мифов является пожароопасность данного типа кровли. На самом деле уже на протяжении многих лет абсолютно все соломенные крыши в Европе обрабатываются специальными антипиренами, которые препятствуют ее возгоранию, а применяющийся особый способ укладки и вовсе выводит пожароопасность соломенной крыши на один уровень со всеми другими вариантами кровли.
Следующим мифом является низкая водоотталкивающая способность данного материала, что также в корне не верно. Камыш растет на болоте, как и сама солома, он устойчив к любым атмосферным явлениям при правильной эксплуатации.
А четвертым мифом является недолговечность соломенной крыши. В данный момент профессиональная работа европейских мастеров позволяет создать покрытие, которое служит вам верой и правдой более 50 лет при условиях правильного монтажа.
Длительный период монтажа (от 2 до 3 недель) не всегда радует новых заказчиков, отдающих в итоге предпочтение современным материалам. Но в формате всей стройки такая цифра может считаться вполне приемлемой, ведь строительство коттеджа является делом основательным.
Еще одним минусом становится сложность фактической установки водосточной системы из-за существенной толщины кровельного покрытия. Эта проблема решается инженером или архитектором для каждого проекта индивидуально.
Также минусом можно считать и то, что монтаж соломенной крыши абсолютно невозможно осуществить собственными силами, даже посмотрев множество видео с YouTube. Вам обязательно понадобятся квалифицированные профессионалы, прошедшие обучение и имеющие опыт работы.
Цены на соломенное кровельное покрытие являются более высокими, что может поначалу оттолкнуть вас от покупки. Но характеристики соломы таковы, что в процессе позволяют значительно сократить траты на обустройство паро-, гидро- и теплоизоляционного слоев.
Сельский, деревенский и слишком традиционный внешний вид тоже для некоторых может считаться минусом соломенной крыши, с которым, как со вкусом конкретного человека, спорить невозможно.
Четких стандартов монтажа соломенной или камышовой крыш в международной традиции не существует, но о некоторых практических моментах мы можем упомянуть.
Во-первых, монтаж проводится на предварительно подготовленную стропильную систему и обрешетку. Она будет надежно удерживать все покрытие и может считаться каркасом крыши.
Солому на нее настилают отдельными тугими пучками, которые перетянуты стальной проволокой. Между собой их также фиксируют. Монтаж соломенной крыши — обычно очень длительный процесс, и в некоторых частных проектах затягивается на месяц или два, хотя профессиональные бригады в Германии укладываются в 2-3 недели.
Наклон крыши должен быть как минимум 30°, если она не оборудована слуховыми окнами, или как минимум 45°, если таковые есть в проекте. В районах с повышенным уровнем зимних осадков угол наклона рекомендуется увеличить до 50°, чтобы избежать возможного застоя снега и повреждения конструкции.
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