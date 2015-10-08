Идеи для дизайна пола в вашей ванной

Различные виды напольных покрытий, их комбинации, дизайнерские приемы и декоративные мелочи. Как найти именно «свой» идеальный интерьер и уже приступить к ремонту в ванной комнате?
В этой статье мы постараемся показать вам вдохновляющие приемы, которые сподвигнут вас либо на изящное копирование работы дизайнеров, либо на собственные идеи и креативные решения.
Классический аквамарин
Перед тем, как мы начнем рассматривать различные варианты отделки пола в ванной комнате, мы хотим напомнить, что самыми яркими проектами получаются те, где используется сразу несколько материалов.
Например, в этой просто потрясающей ванной комнатой с подиумом подступенки оформлены мозаикой, тогда как сами ступени — белой керамической плиткой. Дизайн этой прекрасной ванной комнаты создали в московской студии дизайна Samarina Projects.
Добавить интерьеру ванной комнаты характерности поможет плитка под натуральный камень, которая отлично подойдет в интерьеры в стиле рустик, коастал, средиземноморский, индастриал и лофт. В этом уникальном проекте ванной комнаты вы также можете видеть в душевой кабине нестандартную подсветку пола цветом индиго, что несомненно, еще больше ее облагораживает.
Керамическая плитка может быть дополнена и вот такой интересной идеей из гальки или речных камушков и даже хвойной коры, кусочков мела или декоративных стеклянных шариков в виде жемчужин. Такое обрамление отлично подойдет ванной чаше или же вдоль пустующей стены напротив унитаза и раковины.
Традиционная керамическая плитка тоже может быть предельно элегантна. Особенно, если под ее текстуру, оттенок или рисунок создавался весь интерьер. Только посмотрите на этот замечательный проект ванной комнаты с плиткой песчаного цвета — разве она кажется слишком простой, даже однотонная? Если вы хотите сделать отделку пола керамической плиткой более модной, выбирайте нестандартные форматы, цвета или же создавайте вокруг него интересную атмосферу, полную мелочей и эффектных деталей.
Один из самых элегантных и роскошных материалов для отделки пола в ванной комнате выглядит прекрасно в любом стиле дизайна интерьера. Например, в современном минимализме мрамор отвоевал себе нишу акцентного материала, как в этом проекте дизайнера Ангелины Алексеевой.
Создать интересный дизайн пола в ванной комнате можно и обычной керамической плиткой, выбрав интересные узоры или орнамент. Один из самых традиционных — французская черно-белая шахматка — отлично смотрится как в маленьких, так и в больших ванных комнатах. Главное — правильно подобрать масштаб, как в этом проекте дизайн-студии IMENNO. Здесь для небольшой ванной комнаты была выбрана особенно мелкая шахматка, что позволило использовать прекрасный декоративный прием в типовых городских условиях.
Для многих современных интерьеров бетонный пол является одним из тех модных трендов, следуя которому, можно сделать проект почти эпатажным. В ванной комнате такой пол тоже выглядит интересно.
Посмотрите на такие стили как стим-панк, американский винтаж, лофт, индастриал и скандинавский минимализм, и вы найдете подходящий антураж для такого пола в ванной комнате.
Последний материал, который мы рассмотрим в нашей статье — натуральный камень. Он особенно эффектно смотрится с подсветкой или в очень солнечных помещениях. Его текстура выделяется на фоне современной мебели, а рисунок, варьирующийся от плиты к плите, смотрится просто роскошно.
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