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Идеи для дизайна пола в вашей ванной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Ванная комната в эклектичном стиле
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Различные виды напольных покрытий, их комбинации, дизайнерские приемы и декоративные мелочи. Как найти именно «свой» идеальный интерьер и уже приступить к ремонту в ванной комнате?

В этой статье мы постараемся показать вам вдохновляющие приемы, которые сподвигнут вас либо на изящное копирование работы дизайнеров, либо на собственные идеи и креативные решения.

Интересные миксы

Дизайн загородного дома "Классический аквамарин" Samarina projects Ванная в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн загородного дома Классический аквамарин

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Перед тем, как мы начнем рассматривать различные варианты отделки пола в ванной комнате, мы хотим напомнить, что самыми яркими проектами получаются те, где используется сразу несколько материалов.

Например, в этой просто потрясающей ванной комнатой с подиумом подступенки оформлены мозаикой, тогда как сами ступени — белой керамической плиткой. Дизайн этой прекрасной ванной комнаты создали в московской студии дизайна Samarina Projects.

Плитка под натуральный камень

Chambre salle de bain semi- ouverte, MS Fabrique MS Fabrique Ванная комната в стиле модерн
MS Fabrique

MS Fabrique
MS Fabrique
MS Fabrique

Добавить интерьеру ванной комнаты характерности поможет плитка под натуральный камень, которая отлично подойдет в интерьеры в стиле рустик, коастал, средиземноморский, индастриал и лофт. В этом уникальном проекте ванной комнаты вы также можете видеть в душевой кабине нестандартную подсветку пола цветом индиго, что несомненно, еще больше ее облагораживает.

Дары природы

Interiores - La Berzosa, IPUNTO INTERIORISMO IPUNTO INTERIORISMO Ванная комната в рустикальном стиле
IPUNTO INTERIORISMO

IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO

Керамическая плитка может быть дополнена и вот такой интересной идеей из гальки или речных камушков и даже хвойной коры, кусочков мела или декоративных стеклянных шариков в виде жемчужин. Такое обрамление отлично подойдет ванной чаше или же вдоль пустующей стены напротив унитаза и раковины.

Керамическая плитка

Квартира на Московском проспекте, EJ Studio EJ Studio Ванная в классическом стиле
EJ Studio

Квартира на Московском проспекте

EJ Studio
EJ Studio
EJ Studio

Традиционная керамическая плитка тоже может быть предельно элегантна. Особенно, если под ее текстуру, оттенок или рисунок создавался весь интерьер. Только посмотрите на этот замечательный проект ванной комнаты с плиткой песчаного цвета — разве она кажется слишком простой, даже однотонная? Если вы хотите сделать отделку пола керамической плиткой более модной, выбирайте нестандартные форматы, цвета или же создавайте вокруг него интересную атмосферу, полную мелочей и эффектных деталей.

Натуральный мрамор

country villa, St. Petersburg, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Ванная комната в стиле минимализм
Angelina Alekseeva

country villa, St. Petersburg

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Один из самых элегантных и роскошных материалов для отделки пола в ванной комнате выглядит прекрасно в любом стиле дизайна интерьера. Например, в современном минимализме мрамор отвоевал себе нишу акцентного материала, как в этом проекте дизайнера Ангелины Алексеевой.

Французская шахматка

Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Ванная в стиле лофт
Дизайнстудия I M E N N O

Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

Создать интересный дизайн пола в ванной комнате можно и обычной керамической плиткой, выбрав интересные узоры или орнамент. Один из самых традиционных — французская черно-белая шахматка — отлично смотрится как в маленьких, так и в больших ванных комнатах. Главное — правильно подобрать масштаб, как в этом проекте дизайн-студии IMENNO. Здесь для небольшой ванной комнаты была выбрана особенно мелкая шахматка, что позволило использовать прекрасный декоративный прием в типовых городских условиях.

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Бетон в ванной комнате

Bad-Design, Vallone GmbH Vallone GmbH Ванная комната в стиле модерн
Vallone GmbH

Vallone GmbH
Vallone GmbH
Vallone GmbH

Для многих современных интерьеров бетонный пол является одним из тех модных трендов, следуя которому, можно сделать проект почти эпатажным. В ванной комнате такой пол тоже выглядит интересно.

Посмотрите на такие стили как стим-панк, американский винтаж, лофт, индастриал и скандинавский минимализм, и вы найдете подходящий антураж для такого пола в ванной комнате.

Натуральный камень

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Ванная комната в эклектичном стиле
GM-interior

Дом по Рублево-Успенскому шоссе

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Последний материал, который мы рассмотрим в нашей статье — натуральный камень. Он особенно эффектно смотрится с подсветкой или в очень солнечных помещениях. Его текстура выделяется на фоне современной мебели, а рисунок, варьирующийся от плиты к плите, смотрится просто роскошно.

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