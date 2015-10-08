Идеи для дизайна пола в вашей ванной

Различные виды напольных покрытий, их комбинации, дизайнерские приемы и декоративные мелочи. Как найти именно «свой» идеальный интерьер и уже приступить к ремонту в ванной комнате?

В этой статье мы постараемся показать вам вдохновляющие приемы, которые сподвигнут вас либо на изящное копирование работы дизайнеров, либо на собственные идеи и креативные решения.