Деревянный дом в заповедном месте

Современная архитектура порой принимает совершенно новый формат — такой, как у этого дома на озере, уютно расположенного в гуще смешанного леса. Здесь традиционные европейские формы и скат крыши были преобразованы в инновационный проект с отделкой из черной древесины, мансардным этажом и минималистичным эко-дизайном.
Так, фирма Backraum Architektur, базирующаяся в Вене, Австрия, продвигает на местном рынке современные типы строительства.
Кровля из специально обработанного дерева, очень гладкая и буквально скользящая, полностью идентичная отделке остальных фасадов здания выглядит очень символично и амбициозно. Такой тип отделки отлично вписывается в современные эко-тенденции и местные живописные пейзажи.
Сам дом расположен на сильном склоне, на небольшом участке с обычным деревянным ограждением, которое даже не видно из окон дома или со специальной террасы для отдыха, настолько крут отвес прямо возле строения.
Гостиной комнате досталось самое лучшее панорамное окно во фронтальной части здания и стеклянные раздвижные двери с выходом на главную террасу. Здесь мы рискуем не найти традиционные диваны, но зато рабочее место получило самый лучший обзор. Работать с видом на лес, в окружении полудикой природы — ни с чем не сравнимое удовольствие.
В этой комнате есть и каминная зона с читальным уголком с двумя креслами. Рядом расположен низкий диванчик, какие часто используются в греческой или арабской культуре, а рядом — столовая группа на шесть человек.
Уютная кухня с фасадами из натурального дерева, встроенной духовкой и посудомоечной машиной находится в правой части комнаты и выглядит очень оригинально. С первого взгляда даже трудно определить, что это именно кухонный гарнитур, так как здесь отсутствуют верхние шкафчики. Эта изюминка обеспечивает просто потрясающий комфорт для кулинара, ведь никакая мебель больше не нависает прямо над тобой.
На верхнем уровне нас ждет открытая по отношению к гостиной (и природе!) мансарда, на которой расположен уголок для отдыха, чтения, медитаций и занятий йогой. Здесь можно через окно в гостиной увидеть озеро, а через мансардные — лес и небо в любое время суток.
Несмотря на небольшую высоту потолков, здесь особенно приятно отдыхать, ведь традиционная мебель больше не властна над нами в современном дизайне, и вы можете определить собственные правила в стиле лаунж для такого места.
На входе в дом вас встречает маленькая и уютная прихожая, которая может вывести как в гостиную, так и в санузел, на задний дворик или на второй этаж.
Довольно крутая лестница тем не менее имеет прочную структуру, железные перила и занимает очень мало места. Отделка стен натуральным деревом присутствует и здесь, но акцентная стена из более бледного материала нарушает обычный фон интерьера.
Отсюда виден дополнительный цокольный этаж, который используется исключительно для хозяйственных нужд .Рядом под навесом террасы — поленница с запасом дров на холодный период.
В другом конце дома расположена спальня с ванной комнатой и раковиной. Такой подход к планированию выбрал сам хозяин, и не только из-за экономии места. Он хотел создать единое приватное пространство, которые бы удовлетворяло все личные нужды человека. И лишь для того, чтобы покушать, поработать или принять гостей, работает вторая, общественная зона.
Отдельного внимания заслуживает панорамное окно у кровати с видом на луг с дикими цветами и травами. От остального мира его отделяет густой лесной массив, который даже зимой, припорошенный снегом выглядит замечательно.
Особенно интересна в этом интерьере мебель из разных пород дерева, которая отлично сочетается между собой. Например, лавочка возле выхода на крыльцо, пуфик из массива с колесиками и столовая группа куплены совсем в разных местах. А вот кухонный гарнитур сделан на заказ из того же материала, которым декорированы стены всего дома.
Крыльцо оформлено настолько незаметно, что сначала не совсем понятно, как же зайти в дом. А соседи находятся далеко за лесом.
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