Деревянный дом в заповедном месте

Гостиной комнате досталось самое лучшее панорамное окно во фронтальной части здания и стеклянные раздвижные двери с выходом на главную террасу. Здесь мы рискуем не найти традиционные диваны, но зато рабочее место получило самый лучший обзор. Работать с видом на лес, в окружении полудикой природы — ни с чем не сравнимое удовольствие.

В этой комнате есть и каминная зона с читальным уголком с двумя креслами. Рядом расположен низкий диванчик, какие часто используются в греческой или арабской культуре, а рядом — столовая группа на шесть человек.

Уютная кухня с фасадами из натурального дерева, встроенной духовкой и посудомоечной машиной находится в правой части комнаты и выглядит очень оригинально. С первого взгляда даже трудно определить, что это именно кухонный гарнитур, так как здесь отсутствуют верхние шкафчики. Эта изюминка обеспечивает просто потрясающий комфорт для кулинара, ведь никакая мебель больше не нависает прямо над тобой.