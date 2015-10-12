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Как сделать темную ванную светлее

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Проект трехкомнатной компактной квартиры, Katerina Butenko Katerina Butenko Ванная комната в эклектичном стиле
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Скорая помощь для ванной комнаты, которая страдает от солнечной недостаточности! Наши идеи и советы помогут вам сделать ее блестящей, сверкающей, светлой и просто красивой.

В этой статье мы покажем вам несколько интерьеров, многие из которых находятся в изначально неплохих условиях, но тем не менее сделали все, чтобы стать еще светлее и аккуратнее. Главное, что стоит помнить в деле борьбы за свет, что каждый шаг очень важен, независимо от его масштаба, а все вместе они могут вызволить абсолютно любую комнату из темницы!

Впускаем свет

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Если ваша ванная является приватной, подумайте о том, чтобы впустить в нее свет через… дверь! Стеклянная дверь-слайдер или матовые стеклянные экраны расширят возможности для проникновения солнечного света в комнату.

Гламурный шик спешит на помощь

MOEMA/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Ванная комната в стиле модерн Белый
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

В прекрасном стиле гламурный шик, который родился на стыке ар-деко и современного городского минимализма, есть сразу несколько прекрасных приемов, которые вы можете использовать для того, чтобы сделать темную ванную светлее.

Первым является белый цвет стен, пола и потолка, позволяющий эффективно подать любой размер ванной комнаты. Вы можете выбрать белую керамическую плитку с блестящим, золотым или серебряным орнаментом или просто однотонную. Если вы собираетесь докупать плитки с декором, убедитесь, что они не слишком притягивают к себе внимание. Лучше всего, если они тоже будут украшены блестящей позолотой или серебром.

Вторым является наличие исключительно белой мебели, и речь сейчас идет не только о тумбочке под раковину. Лучше всего, если корзина для белья, аксессуары для ванной, каждая полочка, крючок и даже ваши зубные щетки подходят к белоснежному интерьеру.

Третьим дополнением являются бликующие поверхности — нержавеющая сталь, мебель, отделанная зеркалами, и другие блестящие мелочи. Любое эффектное отражение света пойдет вам на руку.

Дальше — больше

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Ванная комната в стиле минимализм
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Используя концепцию стиля гламурный шик, мы советуем дополнить ее и другими немаловажными элементами. Например, строгая симметрия позволит вам сделать комнату более аккуратной на вид. В маленьком помещении это могут быть два подсвечника, поставленные по разным сторонам полочки над раковиной, светильники или декоративные плитки.

Подумайте и о том, чтобы поместить в ванной комнате большие зеркала — от пола до потолка, вытянутые в панорамном формате или такие, как показано в данном проекте. Они не только визуально расширят помещение, но и будут отражать искусственный свет.

Осветляем комнату

Lofty de Girarda, Żyrardów, fot. Hanna Długosz, justyna smolec architektura & design justyna smolec architektura & design Ванная комната в стиле модерн
justyna smolec architektura &amp; design

justyna smolec architektura & design
justyna smolec architektura &amp; design
justyna smolec architektura & design

Дополнительную подсветку в теплых тонах лучше всего использовать по-максимуму. Многочисленные софиты над зеркалом, дополнительная лампочка в углу, настоящие свечи в элегантных канделябрах и даже торшер, если позволяет площадь, будут очень кстати.

Светлое дерево

Проект трехкомнатной компактной квартиры, Katerina Butenko Katerina Butenko Ванная комната в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Проект трехкомнатной компактной квартиры

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Если вы хотите создать более сложную отделку, чем просто оформление светлой керамической плиткой, лучше всего обратиться к светлым породам дерева. Они построят особенный и многослойный интерьер и при этом добавят комнате максимальное ощущение уюта и комфорта, доступного мокрой зоне. Его можно скомбинировать с галькой и светлым натуральным камнем.

Прекрасный образец

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Посмотрите на этот отличный проект ванной комнаты на мансарде, где были использованы многие из данных выше идей и приемов. Светлая керамическая плитка песочного света разбавлена золотой мозаикой, белой мебелью, блестящей сантехникой из нержавеющей стали и большим зеркалом. Из комнаты были удалены яркие детали, осталась только изящная орхидея, а точечная подсветка позволяет сделать комнату более красивой.

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Витражи над дверью

Apartamento Sabará, Zemel+ ARQUITETOS Zemel+ ARQUITETOS Ванная комната в эклектичном стиле
Zemel+ ARQUITETOS

Zemel+ ARQUITETOS
Zemel+ ARQUITETOS
Zemel+ ARQUITETOS

Здесь сама дверь тоже является стеклянной, но мы хотим на этот раз поговорить о дополнительном окне над нею, которое может помочь вам, даже если дверь выходит просто в коридор.

Организация пространства

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura Ванная комната в стиле минимализм
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

Как ни странно, но правильная, четкая и аккуратная организация пространства очень влияет на психологический фон комнаты, заставляя нас чувствовать, что она более просторная, чистая и даже светлая!

Встроенная подсветка

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Ванная комната в эклектичном стиле
LOFTING

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Еще один важный аспект дизайна интерьера темной ванной комнаты — встроенная в потолок подсветка, которая серьезно увеличит ваши шансы на успех при соблюдении и других наших советов. Удачи!

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А как вы справляетесь с проблемой темной ванной комнаты?

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