Как сделать темную ванную светлее

Скорая помощь для ванной комнаты, которая страдает от солнечной недостаточности! Наши идеи и советы помогут вам сделать ее блестящей, сверкающей, светлой и просто красивой.
В этой статье мы покажем вам несколько интерьеров, многие из которых находятся в изначально неплохих условиях, но тем не менее сделали все, чтобы стать еще светлее и аккуратнее. Главное, что стоит помнить в деле борьбы за свет, что каждый шаг очень важен, независимо от его масштаба, а все вместе они могут вызволить абсолютно любую комнату из темницы!
Если ваша ванная является приватной, подумайте о том, чтобы впустить в нее свет через… дверь! Стеклянная дверь-слайдер или матовые стеклянные экраны расширят возможности для проникновения солнечного света в комнату.
В прекрасном стиле гламурный шик, который родился на стыке ар-деко и современного городского минимализма, есть сразу несколько прекрасных приемов, которые вы можете использовать для того, чтобы сделать темную ванную светлее.
Первым является белый цвет стен, пола и потолка, позволяющий эффективно подать любой размер ванной комнаты. Вы можете выбрать белую керамическую плитку с блестящим, золотым или серебряным орнаментом или просто однотонную. Если вы собираетесь докупать плитки с декором, убедитесь, что они не слишком притягивают к себе внимание. Лучше всего, если они тоже будут украшены блестящей позолотой или серебром.
Вторым является наличие исключительно белой мебели, и речь сейчас идет не только о тумбочке под раковину. Лучше всего, если корзина для белья, аксессуары для ванной, каждая полочка, крючок и даже ваши зубные щетки подходят к белоснежному интерьеру.
Третьим дополнением являются бликующие поверхности — нержавеющая сталь, мебель, отделанная зеркалами, и другие блестящие мелочи. Любое эффектное отражение света пойдет вам на руку.
Используя концепцию стиля гламурный шик, мы советуем дополнить ее и другими немаловажными элементами. Например, строгая симметрия позволит вам сделать комнату более аккуратной на вид. В маленьком помещении это могут быть два подсвечника, поставленные по разным сторонам полочки над раковиной, светильники или декоративные плитки.
Подумайте и о том, чтобы поместить в ванной комнате большие зеркала — от пола до потолка, вытянутые в панорамном формате или такие, как показано в данном проекте. Они не только визуально расширят помещение, но и будут отражать искусственный свет.
Дополнительную подсветку в теплых тонах лучше всего использовать по-максимуму. Многочисленные софиты над зеркалом, дополнительная лампочка в углу, настоящие свечи в элегантных канделябрах и даже торшер, если позволяет площадь, будут очень кстати.
Если вы хотите создать более сложную отделку, чем просто оформление светлой керамической плиткой, лучше всего обратиться к светлым породам дерева. Они построят особенный и многослойный интерьер и при этом добавят комнате максимальное ощущение уюта и комфорта, доступного мокрой зоне. Его можно скомбинировать с галькой и светлым натуральным камнем.
Посмотрите на этот отличный проект ванной комнаты на мансарде, где были использованы многие из данных выше идей и приемов. Светлая керамическая плитка песочного света разбавлена золотой мозаикой, белой мебелью, блестящей сантехникой из нержавеющей стали и большим зеркалом. Из комнаты были удалены яркие детали, осталась только изящная орхидея, а точечная подсветка позволяет сделать комнату более красивой.
Здесь сама дверь тоже является стеклянной, но мы хотим на этот раз поговорить о дополнительном окне над нею, которое может помочь вам, даже если дверь выходит просто в коридор.
Как ни странно, но правильная, четкая и аккуратная организация пространства очень влияет на психологический фон комнаты, заставляя нас чувствовать, что она более просторная, чистая и даже светлая!
Еще один важный аспект дизайна интерьера темной ванной комнаты — встроенная в потолок подсветка, которая серьезно увеличит ваши шансы на успех при соблюдении и других наших советов. Удачи!
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