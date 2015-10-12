Как сделать темную ванную светлее

В прекрасном стиле гламурный шик, который родился на стыке ар-деко и современного городского минимализма, есть сразу несколько прекрасных приемов, которые вы можете использовать для того, чтобы сделать темную ванную светлее.

Первым является белый цвет стен, пола и потолка, позволяющий эффективно подать любой размер ванной комнаты. Вы можете выбрать белую керамическую плитку с блестящим, золотым или серебряным орнаментом или просто однотонную. Если вы собираетесь докупать плитки с декором, убедитесь, что они не слишком притягивают к себе внимание. Лучше всего, если они тоже будут украшены блестящей позолотой или серебром.

Вторым является наличие исключительно белой мебели, и речь сейчас идет не только о тумбочке под раковину. Лучше всего, если корзина для белья, аксессуары для ванной, каждая полочка, крючок и даже ваши зубные щетки подходят к белоснежному интерьеру.

Третьим дополнением являются бликующие поверхности — нержавеющая сталь, мебель, отделанная зеркалами, и другие блестящие мелочи. Любое эффектное отражение света пойдет вам на руку.