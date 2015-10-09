Шарм и нежность в одном флаконе

В этом проекте Ольга использовала классические современные приемы декора. Так, например, на кухне удалось создать «геометрию» на потолке при помощи проводов подвесных светильников. Сама же кухня была объединена с гостиной, что добавило ощущения простора. Подоконник на кухне также подвергся изменениям и был переделан для комфортного отдыха на окне. Зонирование между пространством гостиной и кухни осуществляет потолочное перекрытие.