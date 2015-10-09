Шарм и нежность в одном флаконе

Очарование. Нежность. Шарм. Эти слова сами приходят на ум, когда оказываешься в интерьерах московской квартиры, расположенной в историческом центре города. Да-да, здесь сохранилось немало дореволюционных построек, то есть домов, чьи стены видели несколько поколений одной семьи, переживали с горожанами трудные времена, находились на грани уничтожения, но все же сумели противостоять эпохе сносов и возведения новостроек.
Интерьеры этой квартиры отражают многогранность интересов заказчиков: любовь к жизни, чтению и путешествиям. Роскошный дизайн не выглядит предосудительно, а изысканные аксессуары и детали смотрятся, скорее, как некоторая шалость его создателя — OLGA KULIKOVSKAIA-ASHBY.
Лаконичная и комфортная квартира на Цветном бульваре гармонично сочетает в себе использование дерева и камня, металл и стекло, матовые и блестящие поверхности, а также текстиль, кожу и замшу. В результате характер интерьера получился легким и нежным.
В этом проекте Ольга использовала классические современные приемы декора. Так, например, на кухне удалось создать «геометрию» на потолке при помощи проводов подвесных светильников. Сама же кухня была объединена с гостиной, что добавило ощущения простора. Подоконник на кухне также подвергся изменениям и был переделан для комфортного отдыха на окне. Зонирование между пространством гостиной и кухни осуществляет потолочное перекрытие.
Мебель в холле выполнена по проекту дизайнера. Это лакированная консоль со столешницей из корня ореха, а также шкафы с глянцевыми фасадами. Дерево украшено латунью и врезанными латунными пластинами-ручками. Минималистичный светильник подчеркивает естественный рисунок дерева.
Детская комната для мальчика оформлена отнюдь не в «малышовом» стиле. Интерьер этой комнаты — предусматривает его быстрое взросление, которому чаще всего сопутствует появление новых интересов и предпочтений. Великолепный комод в последствии можно заменить на письменный стол.
Особое место в квартире занимают зеркала, выполняющие наравне с остальными эксклюзивными деталями функцию декора. Стильные аксессуары присутствуют не только в прихожей, гардеробной и ванной комнате, но также в пространстве гостиной и столовой. Фацетные поверхности создают прекрасную игру света натуральных и искусственных источников освещения.