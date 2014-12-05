Висячие палатки – сон между небом и землей

Предположим, вам поступило предложение отправиться в поход. Вы уже представляете себе, как гуляете по лесу, дышите свежим воздухом, греетесь холодными вечерами у костра, просыпаетесь под пение птиц… И вдруг, мечты о романтичеком отдыхе на природе прерываются, и в голову начинают приходить совсем другие мысли:
А что если меня искусают муравьи или другие насекомые, да и спать на коврике в палатке жестко и некомфортно… Не переживайте, специалисты из Тentsile позаботились о том, чтобы на природе вам спалось мягко и выпустили на рынок висячие палатки, которые широко используются как альпинистами, так и любителями кэмпинга.
Оригинальная идея висячих палаток принадлежит британцу Алексу Ширли-Смиту (Alex Shirley-Smith), который мечтал жить на дереве и искал способы осуществления этого необычного желания. Палатки Tensile могут быть установлены на разной высоте, кроме того, здоровому сну на лоне природе теперь не помешают ни качество почвы, ни погодные условия. Правильно закрепленные палатки устоят даже перед сильнейшим ураганом, в них вы будете чувствовать себя в полной безопасности, а окружать вас будут потрясающие красоты.
Висячие дома на деревьях доступны в трех вариантах – на двоих, на четверых и на восьмерых человек. Последний имеет форму трехконечной звезды, поддерживающие канаты пересекаются в центре, что придает палатке дополнительную стабильность. Висячие палатки не боятся ни огня, ни воды, они сделаны из полиэфирной ткани, которая относится к категории пожаробезопасных и водонепроницаемых материалов. Полиэфир также устойчив к ультрафиолетовому излучению, он долговечен, и его очень легко отчистить от грязи.
Поднятие палатки на нужную высоту осуществляется благодаря специальным ремням, забраться на нее можно с помощью специально прилагающейся веревочной лестницы. Грузоподъемность палаток составляет от 400 до 950 кг в зависимости от модели. Кстати, эти чудо-домики можно ставить на землю и использовать как традиционные палатки.
Специалисты Tentsile считают, что их палатки не только подарят незабываемый отдых, но и помогут осознать острую необходимость охранять природу вокруг нас. Находясь почти на одном уровне с верхушками деревьев, человек не может не оценить потрясающую красоту окружающей его среды. Спустившись на землю, он естественным образом проникнется уважительным отношением к природе и начнет больше времени посвящать экологическим проблемам.
Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, собрать палатку совсем несложно, особенно если вы будете четко следовать правилам сборки, указанным в инструкции. Минимальная высота, на которой должна быть размещена палатка – 1,20 м над уровнем земли. Благодаря легкому весу и простоте в эксплуатации, использовать палатки Tentsile можно для проведения различных мероприятий на открытом воздухе – от корпоративных тренингов до детских праздников.
В каких бы целях вы не использовать палатки Tentsile, незабываемые моменты, связанные с ночевкой в висячих палатках, вам обеспечены. На высоте птичьего полета вы можете любоваться густым туманом, покрывающим вершины гор, ярким закатом, ранним рассветом. Над вами будут пролетать птицы, под вами проходить лесные животные, а вам все нипочем, вы крепко спите в теплой палакте между небом и землей.