Висячие палатки – сон между небом и землей

Висячие дома на деревьях доступны в трех вариантах – на двоих, на четверых и на восьмерых человек. Последний имеет форму трехконечной звезды, поддерживающие канаты пересекаются в центре, что придает палатке дополнительную стабильность. Висячие палатки не боятся ни огня, ни воды, они сделаны из полиэфирной ткани, которая относится к категории пожаробезопасных и водонепроницаемых материалов. Полиэфир также устойчив к ультрафиолетовому излучению, он долговечен, и его очень легко отчистить от грязи.

Поднятие палатки на нужную высоту осуществляется благодаря специальным ремням, забраться на нее можно с помощью специально прилагающейся веревочной лестницы. Грузоподъемность палаток составляет от 400 до 950 кг в зависимости от модели. Кстати, эти чудо-домики можно ставить на землю и использовать как традиционные палатки.