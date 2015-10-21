В этой статье мы рассмотрим малиновый цвет в квартире, вы узнаете, с какими тонами он сочетается, для каких помещений подходит, каковы правила его применения.
Декор в современном доме должен отличаться оригинальностью, но в то же время и душевностью, и уютом. Ведущая роль в этом отдана цветовому оформлению интерьера. Именно от фона зависит будет ли обстановка холодной, строгой или же игривой, веселой. Благодаря малиновому цвету интерьер становится стильным, ярким, необычным. Этот тон выбирают в основном творческие люди, ценящие индивидуальность и новаторство. Насыщенный малиновый цвет ассоциируется с летом, активностью, радостью, он помогает людям хранить оптимизм и целеустремленность.
Такое сочетание имеет довольно дерзкий вид. Оно достаточно жизнерадостно и даже эксцентрично, но если вы любите необычные пестрые гаммы, то советуем рискнуть, оформив интерьер именно так. Полученный контраст будет смотреться невероятно хорошо, так как сам по себе малиновый цвет в квартире выглядит холодно и несколько отчужденно. Вместе эти цвета воспринимаются не так агрессивно, хотя смотрятся еще ярче, оптимистичнее и бодряще, чем по отдельности.
Малиновый цвет в квартире обязательно будет оказывать влияние на психологический настрой всех людей, находящихся в комнате. Степень влияния зависит от его интенсивности и подбора сопутствующих цветов. Один малиновый цвет чаще воспринимается неоднозначно, поэтому для него необходимы цвета-напарники. Сочетания могут быть самыми разными, так как малиновый тон весьма лоялен. Лучше всего его приглушать пастельным спектром и наполнить новым восприятием в присутствии остальных ярких цветов. Классическим напарником малинового является белый цвет. На основном фоне декора пастельного или белого цветов очень выигрышно смотрятся малиновые шторы, которые могут дополниться настенными картинами, обрамленными малиновыми рамками или же другими аксессуарами ярких красок.
В психологическом плане наиболее благоприятно сочетание таких цветов, как малиновый с черным. В этом случае черному нужно отвести либо второстепенную, либо акцентную роль. Стильно выглядят сочетания малинового оттенка с салатовым, мятным, лимонным тонами. Конечно, здесь должен доминировать именно малиновый, так как он своей яркостью добавляет загадочного сияния. В данном интерьере можно сделать малиновые стены, дополненные мебелью мятного или желтого оттенка. Изящная композиция может быть дополнена аксессуарами белого, бежевого, кремового оттенков.
Малиновый цвет в квартире, а именно на кухне, способен привнести оптимизм, уют, тепло. Главное это помещение не перегрузить данным оттенком, иначе он станет раздражающим, лишит вас комфорта. Если вы хотите поставить на кухне мебель с малиновым фасадом, то стены и остальные поверхности должны быть нейтральными. Если эта комната в квартире освещается достаточно хорошо, то можно использовать кухонный гарнитур малинового цвета с глянцем. В таком случае кухня будет иметь стильный и даже гламурный внешний вид. Эффектно будет смотреться белый фон, но его применение на кухне несколько нерационально. Поэтому его можно заменить на серый или бежевый оттенок. В таком случае поверхность стены обклеивают либо однотонными виниловыми обоями, либо покрывают водоэмульсионной краской. Вне зависимости от того, как вы будете использовать малиновый цвет в интерьере кухни, она не должна стать навязчивой. Декор также должен быть оформлен максимально просто. Бытовая техника для такого дизайна подойдет серебристая или белая. Очень оригинально будет смотреться малиновый холодильник.
Малиновый цвет полностью приветствуется в интерьере детской комнаты, особенно если она принадлежит девочке. Малиновым спектром подчеркивается женственное начало. В детских, оформленных в малиновом цвете, дети всегда будут оптимистичными и счастливыми. Но с учетом детской психической возбудимости этот цвет должен быть в интерьере не в качестве главной отделки, а в качестве цветовых акцентов. Яркая гамма обязательно уравновешивается белыми, бежевыми, серыми, кремовыми тонами.
Отлично смотрится малиново-белая ванна, причем эти оттенки можно использовать в равных пропорциях. Только не стоит к данному прекрасному дуэту добавлять темные тона. Иначе возникнет ощущение цветовой перегруженности, в атмосфере ванной комнаты исчезнет комфорт.
С практической и психологической точки зрения о присутствии малинового цвета в спальне специалисты думают одно – отдохнуть в данном помещение, где идет стимуляция к активности, будет почти невозможно. В связи с этим рекомендуется использовать этот тон только в качестве дополнительного. В спальне малиновый должен сочетаться с пастельными оттенками, а его самого должно быть немного. На фоне светлых оттенков хорошо будут смотреться малиновые подушки, покрывала, шторы, коврики. Также можно повесить на стены фото и картины в малиновых рамках.
Для малинового спектра в гостиной имеется большой простор. Если таким цветом отделаны стены, то можно использовать не только светлую мебель, но и с яркими цветовыми акцентами (желтыми, бирюзовыми и т.д.). Если основной фон гостиной комнаты выполнен классически, то эмоциональным акцентом в таком случае может стать диван. При этом абсолютно необязательно, чтобы у остальной мебели имелись малиновые вставки. Благодаря появлению новых тенденций в одной комнате разрешается использовать мебель разных оттенков. Если их подобрать правильно, то внешний вид помещения будет выглядеть гармонично и стильно. Хорошо сочетается мебель нейтральных тонов с гардинами, скатертями и разными декоративными элементами малинового цвета.
Дом для художника
Малиновый цвет в квартире при оформлении интерьера должен использоваться согласно некоторым правилам его комбинирования. Тона, которые имеют равноценную насыщенность, используемые в равных пропорциях, привносят в интерьер дисгармонию. Поэтому какой-либо из тонов должен быть разбавлен белым цветом. Малиновый цвет выполняет функцию главного акцента в дизайне, является ярким аксессуаром, поэтому он не должен подавлять другие оттенки в интерьере. Наличие резкого контраста следует приглушить белым цветом. Для этого также подойдут разбеленные оттенки.
Таким образом, занимаясь цветовым оформлением интерьера, всегда есть над чем задуматься и порассуждать. Торопиться в этом деле не стоит. Малиновый цвет в квартире выглядит стильно и роскошно, увидев его, вы обязательно захотите добавить этот оттенок в дизайн хотя бы немного. Важно соблюдать все правила его использования и сочетания, чтобы интерьер не стал раздражающим и удручающим. Малиновый интерьер – это отличный выбор для оптимистичных и неординарных людей.