Малиновый цвет в квартире обязательно будет оказывать влияние на психологический настрой всех людей, находящихся в комнате. Степень влияния зависит от его интенсивности и подбора сопутствующих цветов. Один малиновый цвет чаще воспринимается неоднозначно, поэтому для него необходимы цвета-напарники. Сочетания могут быть самыми разными, так как малиновый тон весьма лоялен. Лучше всего его приглушать пастельным спектром и наполнить новым восприятием в присутствии остальных ярких цветов. Классическим напарником малинового является белый цвет. На основном фоне декора пастельного или белого цветов очень выигрышно смотрятся малиновые шторы, которые могут дополниться настенными картинами, обрамленными малиновыми рамками или же другими аксессуарами ярких красок.

В психологическом плане наиболее благоприятно сочетание таких цветов, как малиновый с черным. В этом случае черному нужно отвести либо второстепенную, либо акцентную роль. Стильно выглядят сочетания малинового оттенка с салатовым, мятным, лимонным тонами. Конечно, здесь должен доминировать именно малиновый, так как он своей яркостью добавляет загадочного сияния. В данном интерьере можно сделать малиновые стены, дополненные мебелью мятного или желтого оттенка. Изящная композиция может быть дополнена аксессуарами белого, бежевого, кремового оттенков.