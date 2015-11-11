Непростой выбор – в какой цвет красить стены в гостиной

Самые разнообразные задачи можно решать с помощью цветовой гаммы стен в интерьере гостиной – придать особые нотки настроения комнате, скорректировать размер и форму пространства, сформировать целостную композицию.
Если вслушаться, как мы говорим о разных цветах, сколько самых тонких характеристик одного и того же цвета есть в каждом языке мира, как мы описываем с помощью цветовых эпитетов разнообразные события своей жизни, становится понятно – что цвет имеет в нашей жизни одно из определяющих значений. Ведь даже серая унылость отличается в нашем понимании от серого кардинала как ночь от дня. А что уж говорить о других вариациях использования более ярких оттенков.
Жизнь наша, незаметно для нас самих, наполнена до краев игрой цветов и полутонов и поэтому, выбирая, например, какие цветовые сочетания использовать для гостиной, постарайтесь заранее представить себе, как вы хотите проводить время в этом помещении, какой стиль вам ближе всего, а что будет утомлять, каким бы красивым и эффектным не казалось с первого взгляда.
Благородный графитовый цвет стен подчеркивает лаконичность интерьера в стиле минимализм. Холодные стальные оттенки стен великолепно оттеняют встроенный камин. Интерьер такой гостиной по-мужски строгий, стильный и безусловно комфортный несмотря на внешнюю аскетичность. За кажущейся скромность скрываются весьма продуманные детали интерьера, что лишь еще более подчеркивают сдержанная гамма стальных оттенков.
Цветовой спектр не имеет пределов разнообразия оттенков, а уж количество их возможных сочетаний – ограничивается только смелостью нашей фантазии. Что же брать за основу, определяя в какой цвет покрасить стены в гостиной? Можно отталкиваться от стилевого оформления интерьера. Например, если комната получается по стилистике ближе к классике, то и цветовые сочетания для интерьера лучше выбирать более традиционные.
Если же весь ваш интерьер гостиной – один большой эксперимент формы и содержания, будьте же смелее, позвольте самым немыслимым цветовым сочетаниям и даже целым картинам взорвать устоявшиеся представления о пространстве гостиной и занять в нем достойное место.
Бежевый цвет часто используется для оформления интерьера самых разных комнат из-за своей кажущейся
беспроблемности восприятия и сочетания с любыми другими цветами и предметами мебели. На самом деле, это сложный цвет. К сожалению необдуманное использование привычных бежевых оттенков в интерьере часто делает наши комнаты скорее безликими, чем уютными и комфортными для отдыха. Бежевые оттенки зачастую требуют сочетания с яркими, собирающими комплекс пространства цветными акцентами – на что не каждый решается.
Построение стильного интерьера на основе сочетания бежевых оттенков, это очень сложная задача, даже для профессиональных дизайнеров-декораторов, требующая кропотливого подбора тонов и текстур материалов. Используя бежевые тона для окраски стен в гостиной важно продумать сочетание темных и светлых оттенков в интерьере, заставив этот спокойный цвет двигаться, меняясь от тональности к тональности, создавая тихую и расслабленную мелодию пространства.
Бежевые тона в интерьере заслуженно воспринимаются как наиболее спокойная и предсказуемая цветовая гамма, но вот если добавить к этой стабильной картине всплески ярко-алого цвета, восприятие каждого цвета кардинально меняется. Бежевые тона приподнимаются, становясь на порядок благороднее и утонченнее, а яркие, красные детали стен – приобретая стабильный фон, укрепляются в интерьере, занимая заслуженное место пространственных акцентов.
Стиль лофт, тяготеющий к простоте и натуральности материалов, словно преображается, впитывая в себя свежесть белого цвета брутальных кирпичных стен гостиной. Такое цветовое решение одновременно подчеркивает естественность материала и придает интерьеру простор и легкость, столь ценные для помещений лофта. Гостиная-студия расширяет свои границы, вмещает еще больше колоритных деталей интерьера – кожаный диван, оригинальное кресло, все это словно приобретает дополнительное место на фоне чистоты белого цвета стен.
Прекрасное -далеко, от чистого истока я начинаю путь
Сиреневый цвет берет свои истоки в глубине фиолетовой таинственной гаммы и оттененный светлыми оттенками мебели в гостиной, добавляет в интерьер легкие настроение чувственности и динамичности. Такая гамма покраски стен может служить фоном для совершенно разных интерьеров, сохраняя при этом свою изысканность и весеннее настроение. Интерьер на фоне сиреневых стен никогда не будет скучным, в нем играет чувство надежды, пробуждения и тонких эмоций, невесомых, почти неуловимых и в то же время, элегантно задающих стремление всего интерьера к прекрасному и возвышенному.
Приглушенный темно-серый цвет стен в гостиной выступает одинаково безупречным фоном и для сдержанной цветовой гаммы, в которой выполнена мебель, и для ярких полотен настенного панно. Идеально играя роль комплиментарности к любому цвету, темно-серые стены гостиной имеют при этом и свой, вполне четкий характер, сразу придавая комнате индивидуальность. На таком фоне окраски стен гостиной в темно-серые тона сочно и свежо будет смотреться любой, даже самый небольшой цветовой акцент. Например, красный цвет на фоне темно-серого придает комнате эмоциональности и чувственной динамичности, интерьер получается не скучным, не безликим, комната наполнена теплом и жизнью, энергией и экспрессией.
За розовый цветом, конечно, закрепилось немало стереотипов нежности и женственности. Но давайте не будем забывать, что розовый является светлым оттенком на пересечении красного и фиолетового цветов – активной страстности и таинственной глубины. Поэтому характер интерьера гостиной при использовании для окраски стен розовых оттенков зависит скорее от цветовых сочетаний и аксессуаров. Добавив к розовой гамме стен белые цвета интерьера, массивные лаконичные аксессуары, зеленую свежесть – и в результате получаем уже не кукольный вид домика для Барби, а вполне современный, динамичный интерьер гостиной, совмещающей достаточно активности и легкой нежности.
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Голубые оттенки стен гостиной благодаря свежести и многообразию вариаций могут стать одним из главных украшений и акцентов интерьера. Сдержанный интерьер бело-серых цветов с легкими нотками арт-деко приобретает с использованием голубых оттенков в отделке стен особую тонкость и нетривиальность образа. Без этого цветового акцента монохромный интерьер гостиной смотрелся бы безусловно утонченно-красивым и стильным, но именно голубой цвет помогает придать комнате и торжественную нарядность и изысканное благородство.