Непростой выбор – в какой цвет красить стены в гостиной

Самые разнообразные задачи можно решать с помощью цветовой гаммы стен в интерьере гостиной – придать особые нотки настроения комнате, скорректировать размер и форму пространства, сформировать целостную композицию.

Если вслушаться, как мы говорим о разных цветах, сколько самых тонких характеристик одного и того же цвета есть в каждом языке мира, как мы описываем с помощью цветовых эпитетов разнообразные события своей жизни, становится понятно – что цвет имеет в нашей жизни одно из определяющих значений. Ведь даже серая унылость отличается в нашем понимании от серого кардинала как ночь от дня. А что уж говорить о других вариациях использования более ярких оттенков.

Жизнь наша, незаметно для нас самих, наполнена до краев игрой цветов и полутонов и поэтому, выбирая, например, какие цветовые сочетания использовать для гостиной, постарайтесь заранее представить себе, как вы хотите проводить время в этом помещении, какой стиль вам ближе всего, а что будет утомлять, каким бы красивым и эффектным не казалось с первого взгляда.