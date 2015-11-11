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Непростой выбор – в какой цвет красить стены в гостиной

Перла Вереника Перла Вереника
Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto Гостиная в стиле модерн
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Самые разнообразные задачи можно решать с помощью цветовой гаммы стен в интерьере гостиной – придать особые нотки настроения комнате, скорректировать размер и форму  пространства, сформировать целостную композицию. 

Если вслушаться, как мы говорим о разных цветах, сколько самых тонких характеристик одного и того же цвета есть в каждом языке мира, как мы описываем с помощью цветовых эпитетов разнообразные события своей жизни, становится понятно – что цвет имеет в нашей жизни одно из определяющих значений. Ведь даже серая унылость отличается в нашем понимании от серого кардинала как ночь от дня. А что уж говорить о других вариациях использования более ярких оттенков. 

Жизнь наша, незаметно для нас самих, наполнена до краев игрой цветов и полутонов и поэтому, выбирая, например,  какие цветовые сочетания использовать для гостиной, постарайтесь заранее представить себе, как вы хотите проводить время в этом помещении, какой стиль вам ближе всего, а что будет утомлять, каким бы красивым и эффектным не казалось с первого взгляда.

Гамма холодных оттенков в гостиной

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto Гостиная в стиле модерн
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

Благородный графитовый цвет стен подчеркивает лаконичность интерьера в стиле минимализм. Холодные стальные оттенки стен великолепно оттеняют встроенный камин. Интерьер такой гостиной по-мужски строгий, стильный и безусловно комфортный несмотря на внешнюю аскетичность. За кажущейся скромность скрываются весьма продуманные детали интерьера, что лишь еще более подчеркивают сдержанная гамма стальных оттенков.

Цветовые сочетания в гостиной

интерьер TRANSFIGURATOR, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Гостиная в стиле минимализм
YOUR PROJECT

интерьер TRANSFIGURATOR

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Цветовой спектр не имеет пределов разнообразия оттенков, а уж количество их возможных сочетаний – ограничивается только смелостью нашей фантазии. Что же брать за основу, определяя в какой цвет покрасить стены в гостиной? Можно отталкиваться от стилевого оформления интерьера. Например, если комната получается по стилистике ближе к классике, то и цветовые сочетания для интерьера лучше выбирать более традиционные. 

Если же весь ваш интерьер гостиной – один большой эксперимент формы и содержания, будьте же смелее, позвольте самым немыслимым цветовым сочетаниям и даже целым картинам  взорвать устоявшиеся представления о пространстве гостиной и занять в нем достойное место. 

Мягкие сочетания бежевых оттенков в интерьере гостиной

Проект 2х комнатной квартиры, Инна Михайская Инна Михайская Гостиная в стиле модерн Бежевый
Инна Михайская

Проект 2х комнатной квартиры

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Бежевый цвет часто используется для оформления интерьера самых разных комнат из-за своей кажущейся беспроблемности восприятия и сочетания с любыми другими цветами и предметами мебели. На самом деле, это сложный цвет. К сожалению необдуманное использование привычных бежевых оттенков в интерьере часто делает наши комнаты скорее  безликими, чем уютными и комфортными для отдыха. Бежевые оттенки зачастую требуют сочетания с яркими, собирающими комплекс пространства цветными акцентами – на что не каждый решается. 

Построение стильного  интерьера на основе сочетания бежевых оттенков, это очень сложная задача, даже для профессиональных дизайнеров-декораторов, требующая кропотливого подбора тонов и текстур материалов. Используя бежевые тона для окраски стен в гостиной важно продумать сочетание темных и светлых оттенков в интерьере, заставив этот спокойный цвет двигаться, меняясь от тональности к тональности, создавая тихую и расслабленную мелодию пространства.

Контраст теплых бежевых оттенков и насыщенного ярко-красного в гостиной

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Бежевые тона в интерьере заслуженно воспринимаются как наиболее спокойная и предсказуемая цветовая гамма, но вот если добавить к этой стабильной картине всплески ярко-алого цвета, восприятие каждого цвета кардинально меняется. Бежевые тона приподнимаются, становясь на порядок благороднее и утонченнее, а яркие, красные детали стен – приобретая стабильный фон, укрепляются в интерьере, занимая заслуженное место пространственных акцентов.

Белый лофт

Квартира на Ярославском, Valeria Ganina Valeria Ganina Гостиная в стиле лофт
Valeria Ganina

Квартира на Ярославском

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

Стиль лофт, тяготеющий к простоте и натуральности материалов, словно преображается, впитывая в себя свежесть белого цвета брутальных кирпичных стен гостиной. Такое цветовое решение одновременно подчеркивает естественность материала и придает интерьеру простор  и легкость, столь ценные для помещений лофта. Гостиная-студия расширяет свои границы, вмещает еще больше колоритных деталей интерьера – кожаный диван, оригинальное кресло, все это словно  приобретает дополнительное место на фоне чистоты белого цвета стен.

Сиреневая нежность

Городок Б, 117 м², Bronx Bronx Гостиные в эклектичном стиле
Bronx

Городок Б, 117 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Прекрасное -далеко, от чистого истока я начинаю путь

Сиреневый цвет берет свои истоки в глубине фиолетовой таинственной гаммы и оттененный светлыми оттенками мебели в гостиной, добавляет в интерьер легкие настроение чувственности и динамичности. Такая гамма покраски стен может служить фоном для совершенно разных интерьеров, сохраняя при этом свою изысканность и весеннее настроение. Интерьер на фоне сиреневых стен никогда не будет скучным, в нем играет чувство надежды, пробуждения и тонких эмоций, невесомых, почти неуловимых и в то же время,  элегантно задающих стремление всего интерьера к прекрасному и возвышенному. 

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Темно-серые стены как фон для яркой жизни

Дизайн интерьера 2-ком. квартиры в Днепропетровске, GP-ARCH GP-ARCH Гостиная в стиле лофт
GP-ARCH

Дизайн интерьера 2-ком. квартиры в Днепропетровске

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Приглушенный темно-серый цвет стен в гостиной выступает одинаково безупречным фоном и для сдержанной цветовой гаммы, в которой выполнена мебель, и для ярких полотен настенного панно. Идеально играя роль комплиментарности к любому цвету, темно-серые стены гостиной имеют при этом и свой, вполне четкий характер, сразу придавая комнате индивидуальность. На таком фоне окраски стен гостиной в темно-серые тона сочно и свежо будет смотреться любой, даже самый небольшой цветовой акцент. Например, красный цвет на фоне темно-серого придает комнате эмоциональности и чувственной динамичности, интерьер получается не скучным, не безликим, комната наполнена теплом и жизнью, энергией и экспрессией.

Розовый ультиматум

гостиная Архитектурная мастерская 'SOWA' Гостиная в стиле минимализм
Архитектурная мастерская <q>SOWA</q>

гостиная

Архитектурная мастерская "SOWA"
Архитектурная мастерская <q>SOWA</q>
Архитектурная мастерская "SOWA"

За розовый цветом, конечно, закрепилось немало стереотипов нежности и женственности. Но давайте не будем забывать, что розовый является светлым оттенком на пересечении  красного и фиолетового цветов – активной страстности и таинственной глубины. Поэтому характер интерьера гостиной при использовании для окраски стен розовых оттенков зависит скорее от цветовых сочетаний и аксессуаров. Добавив к розовой гамме стен белые цвета интерьера, массивные лаконичные аксессуары, зеленую свежесть – и в результате получаем уже не кукольный вид домика для Барби, а вполне современный, динамичный интерьер гостиной, совмещающей достаточно активности и легкой нежности.

Если вам интересна тема нестандартного использования цветов в интерьере, много интересных находок в статье Яркие цвета в маленькой квартире.

Свежесть голубых оттенков в интерьере гостиной

изысканный фьюжн, Decor&Design Decor&Design Гостиные в эклектичном стиле
Decor&amp;Design

изысканный фьюжн

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Голубые оттенки стен гостиной благодаря свежести и многообразию вариаций могут стать одним из главных украшений и акцентов интерьера. Сдержанный интерьер бело-серых цветов с легкими нотками арт-деко приобретает с использованием голубых оттенков в отделке стен особую тонкость и нетривиальность образа. Без этого цветового акцента монохромный интерьер гостиной смотрелся бы безусловно утонченно-красивым и стильным, но именно голубой цвет помогает придать комнате и торжественную нарядность и изысканное благородство.

Мини-вилла класса люкс
Какой цвет для покраски стен в гостиной вам кажется наиболее удачным?

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