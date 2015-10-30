Комната для будущих студентов: модерн, минимализм или хай-тек?

Если вы будущий студент или уже делаете шаги по стезе студенческой жизни, то уже наверняка задумывались о том, как облагородить личное пространство, чтобы оно было не только удобно и функционально, но и красиво. Ведь когда к вам в гости придут друзья, они должны удивиться до глубины души от того, как вы разнообразили свое личное пространство.
Ведь для студента главное что? Это функциональность и удобство комнаты, помноженное на оригинальный и необычный дизайн. От возможности блеснуть перед друзьями необычным интерьером не откажется ни один здравомыслящий студент.
При создании удивительного интерьера в комнате для будущих студентов стоит помнить, что нужно место, как для занятий, так и для отдыха. А чтобы это оформить необычно и оригинально к дизайну нужно подходить с максимальной фантазией. Не стоит забывать и о личных предпочтениях, ведь комната должна подчеркивать индивидуальность. Поэтому при создании комнаты для будущего студента стоит попросить помощи у более опытных профессионалов.
В современном мире существует много различных дизайнерских направлений, которые можно применить при создании комнаты для будущих студентов. Но все же нужно перед началом преобразования комнаты следует посоветоваться с будущим ее жильцом или же узнать, чему он отдает предпочтение. И когда станет известно, чему отдает предпочтение новоявленный студент при проведении своего досуга, можно начинать создание проекта будущей комнаты. Одним из самых распространенных дизайнерских стилей, которые используются при создании современных комнат, является модерн.
В этом стиле, в первую очередь, огромную роль играют два простых правила: функциональность и рациональность.
Именно этими критериями пользуются те, кто выбирает этот стиль для создания современного жилья, в котором не будет ничего лишнего и все будет под рукой. Также будет много свободного места, которое можно реализовывать под различные нужды.
Отдельно следует упомянуть и особые черты стиля модерн:
- одно из первых отличий от других стилей – это строгость и простота. Это своеобразная визитная карточка модерна;
- следующим, не менее заметным элементом модерна является отсутствие моделируемых поверхностей, а также излишней декоративности. По своей сути, комнату в стиле модерн можно с чистой совестью назвать спартанской;
- еще одним отличием современного дизайнерского решения являются материалы, которые используются при создании неповторимой атмосферы модерна. Дизайнерское оформление в этом стиле использует современные материалы, элементы и формы.
Кроме того, стоит отметить, что при создании комнаты для будущих студентов, которые отдают предпочтению занятиям спорта, модерн также станет незаменимым стилем. Так как при использовании этого стиля удастся сохранить достаточно места для занятий спортом и размещения спортивного инвентаря, который, в свою очередь, не будет мешать жильцам комнаты.
Ведь использования стиля модерн при создании комнаты для будущих студентов позволит максимально распорядиться представленным пространством, сделать его функциональным и необычным, притом сохранить место для проведения досуга вместе с друзьями или занятий любимым делом, будь то музыка или спорт.
При оформлении комнаты для будущих студентов, увлечением которых является музыка, модерн подойдет лучше всего. Ведь перед каждым музыкантом постает дилемма, где можно отдаться в объятия Евтерпы, и погрузиться в мир музыки. А если комната сделана в стиле модерн, то место искать уже не нужно. И нужное место найдется в комнате, а применение современных материалов позволит повысить шумоизоляцию, это даст возможность не мешать соседям через стены. А строгость и простота в сочетании стиля модерн с минимализмом, позволит оставить в комнате достаточно места, чтобы разместить необходимое оборудование и музыкальные инструменты.
Советуем вам ознакомится с Книгой идей ’Музыкальные инструменты в квартире – интерьер по новому’, там вы сможете узнать о том, как создать неповторимый музыкальный стиль в доме.
Помимо модерна, при создании комнаты для будущих студентов актуален будет и стиль минимализма. Ведь использования минимализма в дизайне – это своеобразный новый взгляд на ценность и эстетичность комнаты. Название стиля говорит само за себя. Услышав название этого стиля, сразу же становится ясно, на чем делается акцент в этом дизайнерском решении. По своей сути это еще один вид спартанского стиля, где используется только необходимые вещи. Максимальная функциональность – девиз этого стиля.
Минимализм идеально подойдет при создании комнаты для будущих студентов, ведь в интерьере комнаты будут только вещи, предназначенные для учебы, так сказать необходимый минимум.
Не стоит забывать и о том, что в современном веке – веке информации и технологии особое место отводится такому дизайнерскому стилю, как хай-тек. Используя этот стиль при создании комнаты для будущих студентов можно воплотить в жизнь технологическую функциональность, помноженную на минимализм. Ведь сутью хай-тек стиля является отображение лучших технологий и конструкций эпохи.
Среди основных преимуществ этого стиля над другими, можно выделить:
- использование современных материалов (в основном используется пластик, металл и стекло);
- применение современных технологий (благодаря использованию передовых технологий стало доступным создание «умного дома»);
- в планировке пространства, в первую очередь, используется прагматизм.
Создание комнаты для будущих студентов в стиле хай-тек подойдет тем, кто в повседневной жизни часто пользуется различными гаджетами.
Но самим верным решением при создании комнаты для будущих студентов, по мнению многих дизайнеров интерьера, будет необычная комната, в которой будет задействовано несколько стилей. Именно необычность жилья идеально подчеркивает личность ее владельца. А ведь будущие студенты – это необычные и еще не до конца сформированные личности, а если они еще и занимаются искусством – то втройне необычны. Поэтому для таких людей и жилье должно быть соответственным, чтобы было место, где развернуться фантазии и творческому вдохновению.
Помимо этого, комната с необычным дизайном притягивает внимание и удивляет, особенно когда все элементы комнаты находятся в гармоничном сочетании, дополняя друг друга, создавая единый целостный мир.
Если вы задумались о создании комнаты для будущего студента, то стоит придерживаться определенного плана. И первым пунктом в этом плане должно идти не выбор дизайнерского стиля, а знание того, что является приоритетным в жизни будущего жильца этой комнаты. На этом этапе планирования стоит учитывать следующее:
- жизненные приоритеты будущего студента;
- его предпочтения и хобби;
- функциональность;
- минимализм (в комнате должно быть только самое необходимое, тем самим освободиться место для размещения его друзей, которые придут в гости, а также занятий любимым делом).
Когда первые два пункта выполнены, можно переходить к третьему – непосредственно к созданию задуманной комнаты.