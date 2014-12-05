Средняя продолжительность жизни человека составляет 78 лет, из которых во сне он проводит около 230 тысяч часов, что равняется 26 годам жизни. Это значит, что третью часть своей жизни человек пребывает в спальной комнате. Сегодняшняя статья будет посвящена тому, как оборудовать спальное место таким образом, чтобы не испытывать проблем со сном, легко засыпать и также легко просыпаться. Итак, 7 советов по борьбе с бессонницей от homify.
Матрасы бывают пружинные и беспружинные. В качестве наполнителей для последних чаще всего используются латекс или пенополиуретан. Оба материала являются латексными и обладают идентичными свойствами, но пенополиуретан имеет искусственное происхождение, а значит и более низкую стоимость. Латексные беспружинные матрасы являются самыми дорогими и самыми удобными. Именно на них вы спите, когда останавливаетесь в 5-звездочных отелях.
Пружинные матрасы, в зависимости от конструкции самих пружин, бывают зависимые и независимые. Как следует из названия, зависимые обладают пружинами, объединенными общим каркасом. Такой матрас недолговечен, какая-то из его частей через определенное время начнет прогибаться. Конструкция же с независимыми пружинами не обладает таким недостатком, так как каждый элемент работает сам по себе. Чтобы треть жизни, проводимая во сне, приносила только радость и комфорт, советуем обзавестись матрасом, основу которого составляет латекс или независимые друг от друга пружины.
Для всех, кто страдает бессонницей, советуем повесить над кроватью полку с книгами, а над кроватью – лампу, и каждый раз перед сном прочитывать несколько десятков страниц. Во-первых, информация которую мы получаем в состоянии полного расслабления, гораздо лучше усваивается, а во-вторых, как бы парадоксально это не звучало, но именно чтение поможет вам быстро погрузиться в глубокий здоровый сон. Основными врагами сна считаются компьютер и мобильные устройства, так как они повышают выделение стимулирующих гормонов норадреналин и дофамин, которые препятствуют способности засыпать.
Спальные и декоративные подушки – неотъемлемый атрибут
теплого интерьера. Кстати, если вы спите на широкой кровати, попробуйте как-нибудь со всех сторон обложиться подушками. Вот увидите, что спать вам будет намного удобнее, поскольку во сне вы неосознанно начнете подстаивать лежащие повсюду подушки под удобные вам позы.
Кстати, подбору подушек мы не так давно посвятили отдельную статью.
Необычная спальня в вилле, дизайн которой был выполнен немецкими специалистами из бюро OKINLAB подарит незабываемые ощущения. Здесь вы сможете провести ночь на одной из самых необычных кроватей мира и наблюдать за величием природы сквозь широкую стеклянную стену.
Далеко не все любят спать на светлом пастельном белье. Кому-то намного приятнее отдых под черным или темно-синим одеалом. Найти в продаже темные простыни и пододеяльники немного сложнее, чем светые, однако это не должно останавливать вас в намерении сделать все возможное, чтобы превратить треть жизни, проводимую во сне, в настоящий праздник, в котором все организовано в соответствии с вашими предпочтениями.
С распространением мобильных телефонов и планшетов продажи классических телевизорах вовсе не уменьшились. Большинство из нас, как и раньше, не гнушаются провести часок-другой за просмотром любимых телепередач. Распространенное убеждение, что телевизор делает нас глупее, было неоднократно опровержено многими учеными. Комедийные и музыкальный ток-шоу, а также легкие романтические фильмы помогают расслабиться и снять напряжение после долгого трудового дня.
Японцы – рациональные люди. Если они предпочитают спать на полу, значит в этом есть какой-то практический смысл. Жесткие и низкие японские кровати помогают исправить плохую осанку, улучшают кровообращение и предотвращают боли в спине. Правда, перед тем как обзаводиться японской кроватью, не забудьте проконсультироваться у врача. Не всем рекомендуется спать на жестком. К тому же, чтобы полноценно выспаться на твердой поверхности, понадобится больше, чем 8 часов непрерывного сна, что в современном мире могут позволить себе далеко не все.