7 советов по борьбе с бессонницей

Матрасы бывают пружинные и беспружинные. В качестве наполнителей для последних чаще всего используются латекс или пенополиуретан. Оба материала являются латексными и обладают идентичными свойствами, но пенополиуретан имеет искусственное происхождение, а значит и более низкую стоимость. Латексные беспружинные матрасы являются самыми дорогими и самыми удобными. Именно на них вы спите, когда останавливаетесь в 5-звездочных отелях.

Пружинные матрасы, в зависимости от конструкции самих пружин, бывают зависимые и независимые. Как следует из названия, зависимые обладают пружинами, объединенными общим каркасом. Такой матрас недолговечен, какая-то из его частей через определенное время начнет прогибаться. Конструкция же с независимыми пружинами не обладает таким недостатком, так как каждый элемент работает сам по себе. Чтобы треть жизни, проводимая во сне, приносила только радость и комфорт, советуем обзавестись матрасом, основу которого составляет латекс или независимые друг от друга пружины.