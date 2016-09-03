Часовня или современный дом?

Сегодня мы хотим познакомить вас с совершенно уникальным жилым домом. В его архитектуре тесно переплелись традиции и современные веяния. С первого взгляда даже не сразу можно понять, часовня это, амбар или жилой дом! Простая форма, двускатная крыша и потрясающие детали – все это было разработано архитекторами из Mohring Architects.
В этом доме оригинально все! Но особенно привлекают наше внимание соломенная крыша, которая переходит на фасад и большие раздвижные ставни на окнах. Но обо всем по порядку.
Дом впечатляет с первого же взгляда. Темный деревянный фасад прекрасно сочетается со светлой соломой и образует с ней гармоничный контраст. За счет крутого уклона двускатная крыша выглядит очень
драматично.
Большое количество стекла на фасаде создает плавный переход между экстерьером и интерьером, открывая изнутри потрясающий вид на окружающую природу. Один из входов как раз является частью панорамного окна слева.
На этом фото боковой фасад предстает перед нами во всей красе. Большое окно выглядит очень смело, шикарно и современно. Обрамляют его раздвижные деревянные ставни, которые защищают от сильного попадания света и любопытных взглядов. Оригинальный дизайн ставней подчеркивает яркую индивидуальность хозяев дома и является органичной частью всего дизайна интерьера и экстерьера.
Архитекторам удалось создать уникальный контраст пышной зеленой травы с естественным фасадом, не правда ли?
Внутри дом выглядит очень просторно. Интерьер выдержан в стиле минимализм со светлыми деревянными полами и белыми стенами. Большие окна наполняют внутреннее пространство большим количеством естественного света и воздуха.
Светлые нейтральные цвета создают домашний уют и являются отличной
базой для мебели и декора в любом стиле.
Дизайнеры постарались сделать внутреннее пространство открытым и доступным. Такой подход способствует максимальному взаимодействию отдельных помещений и создает более дружественную атмосферу.
Дизайнеры старались максимально функционально использовать каждый квадратный метр пространства, что прекрасно видно в ванной. Здесь мы видим небольшую квадратную раковину с большим зеркалом до потолка и аккуратную душевую, которая практически незаметна.
Зеркало является великолепным дополнением к любому небольшому пространству, так как визуально его расширяет, делая намного больше и просторнее. Оно также отражает естественный свет, делая тем самым комнату более светлой и привлекательной.
Архитекторы прекрасно
поиграли с внутренним объемом. Особенно это заметно с мостика второго этажа, к которому ведет великолепная деревянная лестница с изящными перилами. Она больше похожа на скульптуру, которая искусно вписана в интерьер дома.
На втором этаже расположена спальня с отдельной ванной комнатой и гардеробной. А на третьем этаже имеется небольшой лофт.
С этого балкона-мостика можно рассмотреть все пространство дома – очень интересный и оригинальный дизайнерский прием.
Если мы с вами вернемся на улицу и посмотрим на задний фасад, то увидим как при необходимости окна могут быть наглухо закрыты ставнями. Во-первых это практично, а во-вторых очень стильно.
С этой стороны очень хорошо виден оригинальный контраст темного, почти черного, дерева и светлой соломы. Такое сочетание выглядит очень элегантно и современно, согласны?