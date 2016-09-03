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Часовня или современный дом?

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Außen Reet, innen wow - 3 überraschende Häuser zum Verlieben, Möhring Architekten Möhring Architekten Дома в стиле модерн
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Сегодня мы хотим познакомить вас с совершенно уникальным жилым домом. В его архитектуре тесно переплелись традиции и современные веяния. С первого взгляда даже не сразу можно понять, часовня это, амбар или жилой дом! Простая форма, двускатная крыша и потрясающие детали – все это было разработано архитекторами из Mohring Architects.

В этом доме оригинально все! Но особенно привлекают наше внимание соломенная крыша, которая переходит на фасад и большие раздвижные ставни на окнах. Но обо всем по порядку. 

Ультрасовременный фасад

Außen Reet, innen wow - 3 überraschende Häuser zum Verlieben, Möhring Architekten Möhring Architekten Дома в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Дом впечатляет с первого же взгляда. Темный деревянный фасад прекрасно сочетается со светлой соломой и образует с ней гармоничный контраст. За счет крутого уклона двускатная крыша выглядит очень драматично

Большое количество стекла на фасаде создает плавный переход между экстерьером и интерьером, открывая изнутри потрясающий вид на окружающую природу. Один из входов как раз является частью панорамного окна слева. 

Раздвижные ставни

Außen Reet, innen wow - 3 überraschende Häuser zum Verlieben, Möhring Architekten Möhring Architekten Дома в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

На этом фото боковой фасад предстает перед нами во всей красе. Большое окно выглядит очень смело, шикарно и современно. Обрамляют его раздвижные деревянные ставни, которые защищают от сильного попадания света и любопытных взглядов. Оригинальный дизайн ставней подчеркивает яркую индивидуальность хозяев дома и является органичной частью всего дизайна интерьера и экстерьера.

Архитекторам удалось создать уникальный контраст пышной зеленой травы с естественным фасадом, не правда ли?

Открытое пространство

Außen Reet, innen wow - 3 überraschende Häuser zum Verlieben, Möhring Architekten Möhring Architekten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Внутри дом выглядит очень просторно. Интерьер выдержан в стиле минимализм со светлыми деревянными полами и белыми стенами. Большие окна наполняют внутреннее пространство большим количеством естественного света и воздуха. 

Светлые нейтральные цвета создают домашний уют и являются отличной базой для мебели и декора в любом стиле. 

Дизайнеры постарались сделать внутреннее пространство открытым и доступным. Такой подход способствует максимальному взаимодействию отдельных помещений и создает более дружественную атмосферу.

Современная ванная комната

Außen Reet, innen wow - 3 überraschende Häuser zum Verlieben, Möhring Architekten Möhring Architekten Ванная комната в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Дизайнеры старались максимально функционально использовать каждый квадратный метр пространства, что прекрасно видно в ванной. Здесь мы видим небольшую квадратную раковину с большим зеркалом до потолка и аккуратную душевую, которая практически незаметна. 

Зеркало является великолепным дополнением к любому небольшому пространству, так как визуально его расширяет, делая намного больше и просторнее. Оно также отражает естественный свет, делая тем самым комнату более светлой и привлекательной.    

Второй и третий этаж

Außen Reet, innen wow - 3 überraschende Häuser zum Verlieben, Möhring Architekten Möhring Architekten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Архитекторы прекрасно поиграли с внутренним объемом. Особенно это заметно с мостика второго этажа, к которому ведет великолепная  деревянная лестница с изящными перилами. Она больше похожа на скульптуру, которая искусно вписана в интерьер дома

На втором этаже расположена спальня с отдельной ванной комнатой и гардеробной. А на третьем этаже имеется небольшой лофт. 

С этого балкона-мостика можно рассмотреть все пространство дома – очень интересный и оригинальный дизайнерский прием.  

Экстерьер

Außen Reet, innen wow - 3 überraschende Häuser zum Verlieben, Möhring Architekten Möhring Architekten Дома в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Если мы с вами вернемся на улицу и посмотрим на задний фасад, то увидим как при необходимости окна могут быть наглухо закрыты ставнями. Во-первых это практично, а во-вторых очень стильно. 

С этой стороны очень хорошо виден оригинальный контраст темного, почти черного, дерева и светлой соломы. Такое сочетание выглядит очень элегантно и современно, согласны?

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