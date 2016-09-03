Часовня или современный дом?

Сегодня мы хотим познакомить вас с совершенно уникальным жилым домом. В его архитектуре тесно переплелись традиции и современные веяния. С первого взгляда даже не сразу можно понять, часовня это, амбар или жилой дом! Простая форма, двускатная крыша и потрясающие детали – все это было разработано архитекторами из Mohring Architects.

В этом доме оригинально все! Но особенно привлекают наше внимание соломенная крыша, которая переходит на фасад и большие раздвижные ставни на окнах. Но обо всем по порядку.