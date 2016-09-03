6 секретов для сада мечты

Одно из главных преимуществ дома на природе – это возможность отдыха в саду. Посадка и уход за цветами может принести огромное удовлетворение, а вид цветущего сада – визитной карточкой вашего дома, первым что увидят и запомнят гости. Собственный сад, оригинальный и комфортный – это не обязательно шедевр ландшафтного искусства и детально составленный проект. Можно и самостоятельно сделать свой участок весьма интересным, применяя профессиональные советы дизайнеров и озеленителей.
Очень важно создать в саду атмосферу тишины и уединенности, чтобы в любой части участка чувствовать себя как дома, а не только за стенами вашего жилища. В зависимости от того, где расположен участок – на оживленной улице или вдали от цивилизации, можно подбирать и варианты заборов. Это может быть и совершенно условная бамбуковая стена, и основательная бетонная постройка. Главное, чтобы конструкция забора выполняла нужный уровень защитных функций.
Создание сада, посадка клумб и деревьев – процесс безумно увлекательный, но не стоит сосредотачиваться только на работе. Сад как зона отдыха таит в себе много ресурсов – от простой передышки на лавочке под тенью деревьев до полноценной зоны обедов для всей семьи. Самое главное определиться с тем, какие у вас и ваших близких есть потребности и пожелания и продумать, как лучше обустроить такие площадки в саду: игровую зону для детей, тихий оазис в дальнем уголке сада для спокойного, уединенного отдыха, патио для гостей рядом с домом.
Что может лучше скрасить нам время в саду, чем пение птиц? И мы вполне можем пригласить их поселится поближе к нашему дому! Кормушка для птиц, как правило, ассоциируется у нас с домиком в его миниатюрной версии – стены, двускатная крышу и отверстие, через которое птицы могут войти внутрь. Можно сделать ее дизайн и более современным, покрасить в яркий цвет. Тогда это будет не только привлекательный домик для птичек, но и оригинальный декор вашего сада.
Без чего невозможно обустроить комфортное пространство в саду, так это удобная уличная мебель, выдерживающая любые погодные условия. Совсем не обязательно использовать для этого стандартные пластиковые стулья. Деревянная мебель, мебель из ротанга с мягкими подушками, которые можно убрать на время дождя – вариантов гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Оригинальную мебель можно сделать и своими руками из подручных материалов: лавку, столик, диванчик собирают даже из деревянных паллет.
Особый вид отдыха в саду для любого времен года – это, конечно же, время в дружеской компании рядом с открытым огнем, барбекю, шашлыки, гриль и прочие домашние радости. Чтобы иметь возможность собираться такие теплые во всех смыслах этого слова вечеринки круглый год, обеспечьте надежный очаг в саду для разведения костра, а рядом – навес или беседку со столиками и креслами.