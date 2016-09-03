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6 секретов для сада мечты

Перла Вереника Перла Вереника
Casa Sotogrande, Terra Terra Сад в стиле модерн
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Одно из главных преимуществ дома на природе – это возможность отдыха в саду. Посадка и уход за цветами может принести огромное удовлетворение, а вид цветущего сада – визитной карточкой вашего дома, первым что увидят и запомнят гости. Собственный сад, оригинальный и комфортный – это не обязательно шедевр ландшафтного искусства и детально составленный проект. Можно и самостоятельно сделать свой участок весьма интересным, применяя профессиональные советы дизайнеров и озеленителей. 

1. Тихий уголок

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Забор и ворота
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Очень важно создать в саду атмосферу тишины и уединенности, чтобы в любой части участка чувствовать себя как дома, а не только за стенами вашего жилища. В зависимости от того, где расположен участок – на оживленной улице или вдали от цивилизации, можно подбирать и варианты заборов. Это может быть и совершенно условная бамбуковая стена, и основательная бетонная постройка. Главное, чтобы конструкция забора выполняла нужный уровень защитных функций. 

2. Все что нужно для отдыха

Garden furniture Lothian Design Сад Мебель
Lothian Design

Garden furniture

Lothian Design
Lothian Design
Lothian Design

Создание сада, посадка клумб и деревьев – процесс безумно увлекательный, но не стоит сосредотачиваться только на работе. Сад как зона отдыха таит в себе много ресурсов – от простой передышки на лавочке под тенью деревьев до полноценной зоны обедов для всей семьи. Самое главное определиться с тем, какие у вас и ваших близких есть потребности и пожелания и продумать, как лучше обустроить такие площадки в саду: игровую зону для  детей, тихий оазис в дальнем уголке сада для спокойного, уединенного отдыха, патио для гостей рядом с домом. 

3. Позаботимся о природе вокруг

Prism Nest Box Hen and Hammock Сад Аксессуары и декор
Hen and Hammock

Prism Nest Box

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Что может лучше скрасить нам время в саду, чем пение птиц? И мы вполне можем пригласить их поселится поближе к нашему дому! Кормушка для птиц, как правило, ассоциируется у нас с домиком в его миниатюрной версии – стены, двускатная крышу и отверстие, через которое птицы могут войти внутрь. Можно сделать ее дизайн и более современным, покрасить в яркий цвет. Тогда это будет не только привлекательный домик для птичек, но и оригинальный декор вашего сада. 

4. Удобная садовая мебель

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC SOLITUDE CORAL AND WHITE RUG Green Decore Сад Аксессуары и декор Пластик Оранжевый
Green Decore

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC SOLITUDE CORAL AND WHITE RUG

Green Decore
Green Decore
Green Decore

Без чего невозможно обустроить комфортное пространство в саду, так это удобная уличная мебель, выдерживающая любые погодные условия. Совсем не обязательно использовать для этого стандартные пластиковые стулья. Деревянная мебель, мебель из ротанга с мягкими подушками, которые можно убрать на время дождя – вариантов гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Оригинальную мебель можно сделать и своими руками из подручных материалов: лавку, столик, диванчик собирают даже из деревянных паллет

5. Очаг для огня

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Особый вид отдыха в саду для любого времен года – это, конечно же, время в дружеской компании рядом с открытым огнем, барбекю, шашлыки, гриль и прочие домашние радости. Чтобы иметь возможность собираться такие теплые во всех смыслах этого слова вечеринки круглый год, обеспечьте надежный очаг в саду для разведения костра, а рядом – навес или беседку со столиками и креслами.

6. Дорожки в саду

Casa Sotogrande, Terra Terra Сад в стиле модерн
Terra

Terra
Terra
Terra

Упорядоченность никогда не повредит вашему саду, особенно если дорожки будут еще и декоративным элементов ландшафта. Выложенные из цветных камушков или засыпанные ярким песком, плиткой или деревянными брусочками – такие линии подчеркнут аккуратный вид сада.

Дом с особенной атмосферой
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