6 секретов для сада мечты

Что может лучше скрасить нам время в саду, чем пение птиц? И мы вполне можем пригласить их поселится поближе к нашему дому! Кормушка для птиц, как правило, ассоциируется у нас с домиком в его миниатюрной версии – стены, двускатная крышу и отверстие, через которое птицы могут войти внутрь. Можно сделать ее дизайн и более современным, покрасить в яркий цвет. Тогда это будет не только привлекательный домик для птичек, но и оригинальный декор вашего сада.