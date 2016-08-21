Топ 5 – Лучшие проекты недели

Абсолютными фаворитами читательского рейтинга прошедшей недели стали книги идей, посвященные небольшим и недорогим домам – коттедж в 200 метров за 3,2 млн, подборка из 10 бюджетных домов, площадь которых не превышает 150 м2, подробный разбор одноэтажного и очень стильного дома.
Впрочем, если покупка загородной недвижимости не входит в ваши ближайшие планы, а все мысли заняты грядущим редизайном квартиры, советуем не пропустить интереснейшую статью
13 стилей в дизайне интерьера, о которых вы не знали.
Этот идеальный коттедж в формате загородного жилья для большой семьи выглядит очень традиционно! В нем использованы в основном небольшие окна, сам он построен из газоблока с утеплителем и реализован в Саратове в 2016 году.
Давайте же посмотрим на него со всех сторон и узнаем планировку обоих этажей! Выполненный в стиле модерн и теплой палитре кантри-стиля, он смотрится весьма подходящим вариантом для жизни!
Эти дома покорят вас практически с первого взгляда! Ведь в них есть все, о чем только может мечтать современная семья!
Если в вашем распоряжении есть небольшая сумма средств на обустройство участка, возможно вы ищите самые простые и дешевые идеи для дизайна и добавления функциональных зон. Мы абсолютно уверены, что на любой бюджет можно создать шикарный сад, главное – замечать мелочи, находить оригинальные решения и не сдаваться!
13 стилей, которые только восходят на вершину своего величия – модные, трендовые, отчасти международные и во многом просто гениальные! Сегодня мы не говорим о провансе или шале, мы говорим о самых передовых и интересных стилях, которые прямо сейчас развиваются и становятся такими, какими им суждено было быть!
Супер-практичный и удобный для стройки коттедж. Общая площадь всего лишь в 120 кв. метров не помешала дому стать настоящей меккой комфортабельности!
Всего в доме три спальни, кабинет, гардеробная, две ванные комнаты и большая кухня-гостиная. К дому также пристроен гараж (21 кв. метр), а внутри есть котельная (5 кв. метров), на кухне – маленькая кладовая. По проекту также созданы две террасы – общая (при гостиной со столовой группой, для игр детей) и приватная (специально для родителей, в дальней части сада с собственным патио). Оценить на дом внутри и посмотреть на его планировку, вы сможете в книге идей ’Проект маленького дома в 120 метров’.