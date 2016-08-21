Топ 5 – Лучшие проекты недели

Абсолютными фаворитами читательского рейтинга прошедшей недели стали книги идей, посвященные небольшим и недорогим домам – коттедж в 200 метров за 3,2 млн, подборка из 10 бюджетных домов, площадь которых не превышает 150 м2, подробный разбор одноэтажного и очень стильного дома.

Впрочем, если покупка загородной недвижимости не входит в ваши ближайшие планы, а все мысли заняты грядущим редизайном квартиры, советуем не пропустить интереснейшую статью 13 стилей в дизайне интерьера, о которых вы не знали .