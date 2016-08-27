Дом как из альпийской сказки

Этот двухэтажный жилой дом с террасой расположен на окраине города Брессаноне (также известен как Бриксен) — местечко в автономной провинции Больцано в северной Италии. Его можно встретить по дороге, ведущей в долину Адидже, известной своими знаменитыми винными производителями. Так, направляясь в сторону Долмитовых Альп, невозможно не остановить взгляд на этом прекрасном доме с лаконичным фасадом. Его архитектура отличается прямыми линиями и формами, а также большим вниманием к деталям в экстерьере.