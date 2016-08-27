Дом как из альпийской сказки

Простота конструкции и высокая степень сложности деталей – визитная карточка немецких специалистов студии WSM ARCHITEKTEN, спроектировавших этот дом. Его воплощение потребовало слаженной работы архитекторов, профессиональных строителей, декораторов и дизайнеров интерьера. Став образцом элегантности, мы рады представить этот великолепный проект своим читателям на страницах homify.
Этот двухэтажный жилой дом с террасой расположен на окраине города Брессаноне (также известен как Бриксен) — местечко в автономной провинции Больцано в северной Италии. Его можно встретить по дороге, ведущей в долину Адидже, известной своими знаменитыми винными производителями. Так, направляясь в сторону Долмитовых Альп, невозможно не остановить взгляд на этом прекрасном доме с лаконичным фасадом. Его архитектура отличается прямыми линиями и формами, а также большим вниманием к деталям в экстерьере.
Планировка открытого типа на первом этаже составлена из кухни, столовой, гостиной и прихожей. Некоторые панорамные окна имеют раздвижную систему, что превращает зону отдыха в своеобразную проветриваемую веранду с прекрасным видом на сад. Поблизости к дому расположены шезлонги, поэтому пребывание на свежем воздухе входит в каждодневный рацион хозяев этого прелестного дома.
Минималистичный интерьер выдержан в светлых цветах и поддержан акцентами, которые имеют натуральную текстуру дерева. Такой скандинавский дизайн призван «охлаждать» помещения в жаркие и душные летние дни. Для освещения всего дома предусмотрены различные группы ламп, которые можно переключать, меняя интенсивность и источники света. Сами светильники расположены исключительно в тех местах, где без них не обойтись.
Винтовая лестница стала гордостью постройки. Она имеет пригласительную ступень, гнутый поручень, а также стильные балясины. Вдоль стен расположены аккуратные светильники.
Внешние стены фасада имеют деревянную отделку, из больших окон открывается прекрасный вид на окрестности. Немало важно, что дом абсолютно не противоречит характеру экстерьера – удивительной природе, свежему воздуху, массивной зелени. Особенность участка — каменные гряды и расположенный на склоне лес, который был активно использован при формировании композиции постройки. Таким образом авторам проекта удалось организовать приватное пространство со стороны части дома, расположенной ниже по склону.