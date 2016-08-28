Дизайн сада в японском стиле Дзен

Японский сад ― вершина ландшафтной архитектуры, своего рода вселенная в миниатюре, всегда был местом для расслабления, работы сознания и наблюдения одновременно.

Японские сады существуют сотни лет и сочетают в себе простоту, единство природных стихий, таких как вода, камень, песок и растения – для создания спокойной атмосферы, дзен-святилище. Японский сад камней – полная противоположность европейским садам: никакого тебе растительного изобилия, ну разве что немного мха и пара карликовых культур. Это сад для тела, разума и души, идеальное место для успокоения, созерцания, медитации, познания себя, окружающего мира и вселенной, не зря ведь его еще называют садом мудрости. Он найдет отклик в душе того, кто умеет видеть прелесть в обыденном и изящество в простоте.

Представляем вашему вниманию 6 вариантов дзен – садов, которые, возможно, вдохновят вас на создание собственного.