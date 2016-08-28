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Дизайн сада в японском стиле Дзен

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大阪府松原市の邸宅, 杉田造園 株式会社 杉田造園 株式会社 Сад в азиатском стиле Камень
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Японский сад ― вершина ландшафтной архитектуры, своего рода вселенная в миниатюре, всегда был местом для расслабления, работы сознания и наблюдения одновременно.

Японские сады существуют сотни лет и сочетают в себе простоту, единство природных стихий, таких как вода, камень, песок и растения – для создания спокойной атмосферы, дзен-святилище. Японский сад камней – полная противоположность европейским садам: никакого тебе растительного изобилия, ну разве что немного мха и пара карликовых культур. Это сад для тела, разума и души, идеальное место для успокоения, созерцания, медитации, познания себя, окружающего мира и вселенной, не зря ведь его еще называют садом мудрости. Он найдет отклик в душе того, кто умеет видеть прелесть в обыденном и изящество в простоте.

Представляем вашему вниманию 6 вариантов дзен – садов, которые, возможно, вдохновят вас на создание собственного.

Koi Fish пруды

Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

Кои пруды – очень распространенный элемент японских садов. Они представляют озера или моря, принося цвета и жизни в сад. Кои пруды могут быть очень большими или совсем миниатюрными и поместиться в заднем дворе.

Пруд можно заменить и небольшим фонтаном-водопадом, как в данном случае. Журчание воды настраивает на расслабление и отдых от мирской суеты. 

Иси – Камни

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES Сад в азиатском стиле
BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES

Главным атрибутом дзен-сада являются камни. Существует их строгая классификация: низкий вертикальный (камень души), высокий вертикальный (камень тела), плоский (камень сердца), выпуклые (камень разветвления) и лежащие камни (камни быка). Камни используются в создании ландшафта. Например, в «море» из гравия используются небольшие и круглые камни, а для больших гор, как правило, применяются грубые и острые камни большого размера. Камни обычно располагаются в группах по три, с высоким вертикальным камнем по центру и двумя по бокам, представляющих статуи мужчины, женщины и ребенка.

Применение камней в японском саду весьма обширно. Это построение из них интересных композиций; оформление водоёмов; создание дорожек, мостов и мостиков, подпорных стенок. Это и создание из гравия символических водных ландшафтов, а также использование каменных фонарей и пагод.

Дорожки из камня

大阪府松原市の邸宅, 杉田造園 株式会社 杉田造園 株式会社 Сад в азиатском стиле Камень
杉田造園 株式会社

杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社

Дорожки в японском саду символизируют дороги жизни, путешествие по жизни. Они соединяют различные Картины Сада и его точки в единое целое. Дорожки указывают путь, по которому мы можем пройти к каждой Картине Сада. Дорожки в саду японского стиля не должны быть прямыми или чёткой геометрической формы. Они также не должны «кричать» о своей красоте или оригинальности материала, из которого они сделаны, а должны стать неотъемлемой, гармоничной частью общей композиции.

Поэтому к обустройству дорожек нужно подходить серьёзно, начиная с тщательно продуманного эскиза линий дорожек до расположения в ней камней. Ведь, изменив только разворот камня, мы можем изменить ощущение движения энергии по дорожке.

Искусственные архитектурные элементы

大阪府松原市の邸宅, 杉田造園 株式会社 杉田造園 株式会社 Сад в азиатском стиле Камень
杉田造園 株式会社

杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社

Дополнить сад помогут и искусственные архитектурные элементы в виде символических украшений – тэнкэйбуцу: ступы, мостики-хаси, статуэтки, каменные башни, тсукубаи – каменные чаши с водой, а также японские фонарики. Вы можете найти все различные формы и размеры японских фонарей, но они, как правило, всегда создаются в камне. Их можно расставить в саду в избранных местах, как правило, на островах или рядом с важными строениями, чтобы обеспечить свет и добавить красоты в пространстве сада.

Мох

The LIve Oak Place, （有）ハートランド （有）ハートランド Сад в азиатском стиле
（有）ハートランド

（有）ハートランド
（有）ハートランド
（有）ハートランド

Японские сады часто используют мох из-за своей универсальности и гибкости. Мох способен выжить и остается зеленым даже в суровых климатических условиях, включая суровые холода и засухи. Мох остается важнейшим элементом японского сада.

Преобладание зеленого цвета растений

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Сад в стиле модерн
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Взглянув на фото садовых участков в японском стиле, вы заметите, что в них преобладает зеленый цвет растений. Реже можно увидеть красные, розовые, белые и другие цветы, но в целом композиция всегда остается спокойной и выдержанной.

Вот некоторые принципы и идеи для создания японского сада, дзен сада и сада камней.

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