Дизайн сада в японском стиле Дзен

Японский сад ― вершина ландшафтной архитектуры, своего рода вселенная в миниатюре, всегда был местом для расслабления, работы сознания и наблюдения одновременно.
Японские сады существуют сотни лет и сочетают в себе простоту, единство природных стихий, таких как вода, камень, песок и растения – для создания спокойной атмосферы, дзен-святилище. Японский сад камней – полная противоположность европейским садам: никакого тебе растительного изобилия, ну разве что немного мха и пара карликовых культур. Это сад для тела, разума и души, идеальное место для успокоения, созерцания, медитации, познания себя, окружающего мира и вселенной, не зря ведь его еще называют садом мудрости. Он найдет отклик в душе того, кто умеет видеть прелесть в обыденном и изящество в простоте.
Представляем вашему вниманию 6 вариантов дзен – садов, которые, возможно, вдохновят вас на создание собственного.
Кои пруды – очень распространенный элемент японских садов. Они представляют озера или моря, принося цвета и жизни в сад. Кои пруды могут быть очень большими или совсем миниатюрными и поместиться в заднем дворе.
Пруд можно заменить и небольшим фонтаном-водопадом, как в данном случае. Журчание воды настраивает на расслабление и отдых от мирской суеты.
Главным атрибутом дзен-сада являются камни. Существует их строгая классификация: низкий вертикальный (камень души), высокий вертикальный (камень тела), плоский (камень сердца), выпуклые (камень разветвления) и лежащие камни (камни быка). Камни используются в создании ландшафта. Например, в «море» из гравия используются небольшие и круглые камни, а для больших гор, как правило, применяются грубые и острые камни большого размера. Камни обычно располагаются в группах по три, с высоким вертикальным камнем по центру и двумя по бокам, представляющих статуи мужчины, женщины и ребенка.
Применение камней в японском саду весьма обширно. Это построение из них интересных композиций; оформление водоёмов; создание дорожек, мостов и мостиков, подпорных стенок. Это и создание из гравия символических водных ландшафтов, а также использование каменных фонарей и пагод.
Дорожки в японском саду символизируют дороги жизни, путешествие по жизни. Они соединяют различные Картины Сада и его точки в единое целое. Дорожки указывают путь, по которому мы можем пройти к каждой Картине Сада. Дорожки в саду японского стиля не должны быть прямыми или чёткой геометрической формы. Они также не должны «кричать» о своей красоте или оригинальности материала, из которого они сделаны, а должны стать неотъемлемой, гармоничной частью общей композиции.
Поэтому к обустройству дорожек нужно подходить серьёзно, начиная с тщательно продуманного эскиза линий дорожек до расположения в ней камней. Ведь, изменив только разворот камня, мы можем изменить ощущение движения энергии по дорожке.
Дополнить сад помогут и искусственные архитектурные элементы в виде символических украшений – тэнкэйбуцу: ступы, мостики-хаси, статуэтки, каменные башни, тсукубаи – каменные чаши с водой, а также японские фонарики. Вы можете найти все различные формы и размеры японских фонарей, но они, как правило, всегда создаются в камне. Их можно расставить в саду в избранных местах, как правило, на островах или рядом с важными строениями, чтобы обеспечить свет и добавить красоты в пространстве сада.
Японские сады часто используют мох из-за своей универсальности и гибкости. Мох способен выжить и остается зеленым даже в суровых климатических условиях, включая суровые холода и засухи. Мох остается важнейшим элементом японского сада.
Взглянув на фото садовых участков в японском стиле, вы заметите, что в них преобладает зеленый цвет растений. Реже можно увидеть красные, розовые, белые и другие цветы, но в целом композиция всегда остается спокойной и выдержанной.
Вот некоторые принципы и идеи для создания японского сада, дзен сада и сада камней.