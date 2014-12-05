Очаровательные новогодние украшения – Часть 1

Для того, кто по тем или иным причинам не может себе позволить поставить дома натуральную елку, дизайнеры из бюро 8 seasons предлагают обратить внимание на необычное искусственное новогоднее дерево. Внутри елки находится настоящая светодиодная система, которае превратит ее в завидное новогоднее украшение для каждого дома. Светится она будет несколькими цветами, частоту и очередность которых вы можете отрегулировать сами. Пожалуй, это идеальная елка для самых ленивых – ее совсем не надо украшать, она сама станет самым ярким и заметным украшением дома.