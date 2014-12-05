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Очаровательные новогодние украшения – Часть 1

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Shining Tree 2D, 8 seasons design GmbH 8 seasons design GmbH Сад Освещение
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Самый большой праздник страны подкрадывается всегда незаметно. Недавно на homify стартовала рубрика, посвященная необычным новогодним подаркам, а сегодня мы начинаем публиковать новую серию статьей, посвященных элеметам декора, которые достойно украсят стены вашей квартиры и подарят ощущение праздника в предновогодние дни.

Для любителей литературы

Literatur am Baum, Dorisse Dorisse ГостинаяАксессуары и декорации
Dorisse

Dorisse
Dorisse
Dorisse

Все ваши новогодние шары сделаны из стекла и пластика? Как скучно, решила дизайнер Dorisse и сделала елочные украшения из книжных страниц, напомнив тем, кто уже давно переключился на чтение с планшета или Kindle о существовании бумажных книг. Новогодние каникулы – идеальное время для того, чтобы прочесть пару книжек, до которых в  течении года так и не дошли руки.

Сияющие звезды

Weihnachten 2015, G. Wurm GmbH + Co. KG G. Wurm GmbH + Co. KG ГостинаяАксессуары и декорации
G. Wurm GmbH + Co. KG

G. Wurm GmbH + Co. KG
G. Wurm GmbH + Co. KG
G. Wurm GmbH + Co. KG

Новая интерпретация классической елочной верхушки. Раньше красная звезда украшала только вершины новогодних елок, а сегодня многие дизайнеры используют звездный мотив в качестве создания новых игрушек, которые можно повесить по всему дереву.

Светящаяся елка

Shining Tree 2D, 8 seasons design GmbH 8 seasons design GmbH Сад Освещение
8 seasons design GmbH

8 seasons design GmbH
8 seasons design GmbH
8 seasons design GmbH

Для того, кто по тем или иным причинам не может себе позволить поставить дома натуральную елку, дизайнеры из бюро 8 seasons предлагают обратить внимание на необычное искусственное новогоднее дерево. Внутри елки находится настоящая светодиодная система, которае превратит ее в завидное новогоднее украшение для каждого дома. Светится она будет несколькими цветами, частоту и очередность которых вы можете отрегулировать сами. Пожалуй, это идеальная елка для самых ленивых – ее совсем не надо украшать, она сама станет самым ярким и заметным украшением дома.

Геометрические украшения

Geometrischer Baumschmuck, hinzhej hinzhej ГостинаяАксессуары и декорации
hinzhej

hinzhej
hinzhej
hinzhej

Невероятная популярность геометрических ваз натолкнула дизайнеров на мысль сделать похожие на них елочные украшения. Декор а-ля кубик-рубик нынче в моде, поэтому тем, кому небезразличнен стиль, в который будет оформлено новогоднее дерево, рекомендуем взять изображенные игрушки на заметку.

Игра света

TURMFEUER, D&S Handel UG D&S Handel UG Сад Грильницы
D&amp;S Handel UG

D&S Handel UG
D&amp;S Handel UG
D&S Handel UG

Предновогодние украшения должны настраивать нас на праздничный лад не только в квартире, но и на балконе или террасе. Перед нами – удивительная лампа, идеально подходящая для создания новогоднего настроения. Только представьте себе, как красиво она будет смотреться на балконе в вечернее и ночное время. Все, кто проходит мимо, наверняка заметят как стильно вам удалось подготовиться к Ногому Году.

Элегантные украшения

Glas-Ornamente am Band, 6-fach , Drescher Drescher ГостинаяАксессуары и декорации
Drescher

Drescher
Drescher
Drescher

Классическая элегантность – именно такой эпитет наилучшим образом подходит для описания этих словно посыпанных сахарной пудрой елочных игрушек. Каждое украшение этого набора имеет свою, отличную от остальных форму. Такие игрушки приятно рассматривать, приятно вешать на елку, приятно любоваться ими сидя за праздничным столом.

Романтическое украшение

Weihnachtsdeko, daff daff ГостинаяАксессуары и декорации
daff

daff
daff
daff

Не всем по душе типичные новогодние украшения, некоторым хочется создать праздничное настроение в доме при помощи не совсем привычных элементов декора, которые, кстати, можно создать самому из подручных материалов. Подсвечник, который вы видите на фотографии, выполнен из туго связанных полосочек кожи разного цвета.

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