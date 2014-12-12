Идеи интерьера для вашей гостиной

Скорее всего вы заметили что-то необычное в этом интерьере. Да, похожие окна вы наверняка видели в старинной часовне или церкви. Откроем секрет: эта гостиная, действительно, находится в старинном церковном здании. Интерьер был выполнен лондонскими дизайнерами из AV solutions, которые озаботились техническим оснащением этой гостиной комнаты. Большая современная телевизионная панель и удобный диван делают её функциональной и комфортной для уединения, работы и отдыха. Как видите, домашний кинотеатр и современный интерьер удачно вписываются в старинную архитектуру.

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