Идеи интерьера для вашей гостиной

Безусловно, в наших домах и квартирах может быть несколько уютных комнат, но есть лишь одна, где мы по-настоящему в состоянии расслабиться и отдохнуть в одиночестве или в компании близких.
Само слово
гостиная в русский язык пришло из латинского
hostis, что в древние времена означало
чужак. Со временем оно приобрело совершенно противоположный семантический смысл и стало практически сродни слову
гостинец, которое, в свою очередь, в старославянском означало большую дорогу или длинный путь.
В английском же языке главную комнату дома принято называть “living room”. Задумавшись, мы поняли, что гостиная и есть комната для полноценной жизни! Практически каждый член семьи проводит здесь большую часть своего времени за просмотром телевизора, чтением, вязанием или общением друг с другом.
Очень важно уделить особое внимание созданию уютной атмосферы в нашей гостиной, чтобы после рабочего дня вы знали, где вас ждут истинная гармония и комфорт.
За уют отвечают многие детали, в особенности, мебель и ее расположение, цвет, ткани и освещение. Помните, что каждый элемент должен сочетаться с другим. Прежде чем решиться на кардинальные изменения, давайте задумаемся, какой из стилей подходит именно вам: классический, современный, а может даже и эклектика?
Специалисты homify постараются помочь вам в принятии правильного решения. Мы предлагаем посмотреть несколько интересных и необычных интерьеров гостиных комнат.
Давно зарекомендовавшая себя классика всегда элегантна и никогда не выйдет из моды. Современные веяния способны оттеснить её на второй план, но не стоит забывать, что комфорт и красота идут рука об руку, поэтому хорошо продуманный классический дизайн однозначно выдержит любое испытание временем. Не бойтесь использовать изящные детали, ведь ваша гостиная призвана располагать к самым приятным мыслям, здесь вы будете отдыхать и вести неторопливые беседы в кругу семьи.
В оформлении этой гостиной мы видим удачное сочетание классического стиля и современных элементов дизайна. Камин в данном случае является своеобразным центром притяжения остальных предметов мебели, которые расположены вокруг. Здесь мы видим классику, Ар-деко, а также контрастирующие друг с другом спокойные и в то же время очень привлекательные элементы. Дизайнер Джастин Ван Бреда показал, что объединение нескольких стилей может выглядеть и изящно, и современно.
Зеленый цвет – самое удачное решение для любой гостиной комнаты. Это подтверждают и эксперты Wesley-Barrell. Сбалансированный и гармонирующий с другими, этот оливковый зеленый напоминает нам о природе, даже если наш дом находится в самом урбанистическом районе города. Присмотритесь внимательно к обоям! Они украшены тонким и изящным орнаментом серого цвета, который идеально смотрится в интерьере помещения для отдыха и приема гостей. С точки зрения дизайна, эта комната исполнена энергией спокойствия, в ней царит комфорт и атмосфера безмятежности.
Если вас не вдохновляет классический подход в оформлении гостиной, то вы можете выразить свои индивидуальные предпочтения, следуя собственному вкусу при выборе мебели и тканей. С точки зрения смешивания принтов и орнаментов, дизайнеры Crow’s Nest Interiors пошли наперекор привычному и показали, что на сегодняшний день не существует определенных правил и, фактически, каждый может создавать стиль интерьера под тать собственным желаниям и возможностям. Данный пример подчеркивает разнообразие орнаментов и цветов, которые были использованы при выборе аксессуаров и текстиля. Что касается цвета стен и основной мебели, то здесь дизайнеры намеренно остановились на спокойных образцах – в любой момент вы сможете обновить свою эклектичную гостиную, просто привнеся в нее новый элемент.
Скорее всего вы заметили что-то необычное в этом интерьере. Да, похожие окна вы наверняка видели в старинной часовне или церкви. Откроем секрет: эта гостиная, действительно, находится в старинном церковном здании. Интерьер был выполнен лондонскими дизайнерами из AV solutions, которые озаботились техническим оснащением этой гостиной комнаты. Большая современная телевизионная панель и удобный диван делают её функциональной и комфортной для уединения, работы и отдыха. Как видите, домашний кинотеатр и современный интерьер удачно вписываются в старинную архитектуру.
Мы надеемся, что вам пришлись по вкусу предложенные специалистами homify примеры гостиных комнат. Вдохновляйтесь вместе с нами.