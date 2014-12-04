Как обустроить малогабаритную квартиру?

Чем светлее комната, тем больше кажется ее метраж. Пусть стены в малогабаритной комнате останутся белыми, не следует покрывать их обоями или вешать большие предметы декора. Пол можно также покрасить в белый цвет, и обставить квартиру мебелью светлых тонов. Что касатеся оформления пространства, то очевидно, что в случае с малометражной квартирой в качестве основных стилей вам вряд ли подойдут барочный или рустикальный стили. На выручку всегда придет старый добрый минимализм. Несколько советов по обустройству комнаты в стиле минимализм вы можете прочесть здесь.