Все мы любим время от времени рассматривать фото красиво мебелированных лофтов, пентхаузов и частных вилл, при этом большинство из нас проживает в небольших квартирах, обустройство которых требует немалых усилий. Малометражное жилье так или иначе вынуждает воздерживаться от покупки массивной мебели и многочисленных предметов декора, ибо наличие свободного пространства – обязательное условие комфортного проживания. Как обустроить малогабаритную квартиру так, чтобы в ней легко дышалось и стильно жилось, читайте в этой статье.
Что делать, если комната в коммунальной квартире – это все, что вы пока можете себе позволить. Ни в коем случае не расстраиваться. Крошечная гостиная способна на многое, главное проявить фантазию. Как видим на изображении, правильная расстановка мебели поможет совместить в одной комнате гостиную, кухню и даже рабочий кабинет, при этом в помещении найдется место и для гостей. Ощущение скученности в этом интерьере отсутствует напрочь.
Чем светлее комната, тем больше кажется ее метраж. Пусть стены в малогабаритной комнате останутся белыми, не следует покрывать их обоями или вешать большие предметы декора. Пол можно также покрасить в белый цвет, и обставить квартиру мебелью светлых тонов. Что касатеся оформления пространства, то очевидно, что в случае с малометражной квартирой в качестве основных стилей вам вряд ли подойдут барочный или рустикальный стили. На выручку всегда придет старый добрый минимализм. Несколько советов по обустройству комнаты в стиле минимализм вы можете прочесть здесь.
Истинный размер этой крошечной комнаты вы можете увидеть здесь. Однако это не помешало владельцу малометражки соорудить уютный уголок для чтения прямо рядом с большим окном. Кстати, если в вашей комнате достаточно широкий подоконник, не забывайте, что его вполне можно использовать в качестве дополнительной полки.
Проживание даже одного человека в однокомнатной квартире не может быть комфортным, если не разделить пространство на несколько функциональных зон. Сделать это можно с помощью тонкой деревянной перегороднки или занавески, как это показано на изображении. Желательно также провести зонирование помещения и с помощью освещения отделить части комнаты, выполняющие роль спальни и кухни.
Креативности дизайнеров из немецкого бюро c забавным для носителей русского языка названием Gosplan Architechts можно лишь позавидовать. Имея в распоряжении лишь крохотную комнату, он умудрился найти в ней место даже для небольшой самодельной гостевой кровати, положив матрас на небольшую платформу. В гостевой комнате можно найти даже небольшой сервант и встроенный шкаф, что подтверждает, что даже в столь стесненных условиях вы можете быть очень гостеприимным хозяином.