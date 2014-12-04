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Как обустроить малогабаритную квартиру?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects Столовая комната в стиле модерн
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Все мы любим время от времени рассматривать фото красиво мебелированных лофтов, пентхаузов и частных вилл, при этом большинство из нас проживает в небольших квартирах, обустройство которых требует немалых усилий. Малометражное жилье так или иначе вынуждает воздерживаться от покупки массивной мебели и многочисленных предметов декора, ибо наличие свободного пространства –  обязательное условие комфортного проживания. Как обустроить малогабаритную квартиру так, чтобы в ней легко дышалось и стильно жилось, читайте в этой статье.

Правильная расстановка мебели

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects Столовая комната в стиле модерн
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

Что делать, если комната в коммунальной квартире – это все, что вы пока можете себе позволить. Ни в коем случае не расстраиваться. Крошечная гостиная способна на многое, главное проявить фантазию. Как видим на изображении, правильная расстановка мебели поможет совместить в одной комнате гостиную, кухню и даже рабочий кабинет, при этом в помещении найдется место и для гостей. Ощущение скученности в этом интерьере отсутствует напрочь.

Правильно подобранные цвета

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects Столовая комната в стиле модерн
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

Чем светлее комната, тем больше кажется ее метраж. Пусть стены в малогабаритной комнате останутся белыми, не следует покрывать их обоями или вешать большие предметы декора. Пол можно также покрасить в белый цвет, и обставить квартиру мебелью светлых тонов. Что касатеся оформления пространства, то очевидно, что в случае с малометражной квартирой в качестве основных стилей вам вряд ли подойдут барочный или рустикальный стили.  На выручку всегда придет старый добрый минимализм. Несколько советов по обустройству комнаты в стиле минимализм вы можете прочесть здесь.

Экономьте пространство

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects Столовая комната в стиле модерн
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

Истинный размер этой крошечной комнаты вы можете увидеть здесь. Однако это не помешало владельцу малометражки соорудить уютный уголок для чтения прямо рядом с большим окном. Кстати, если в вашей комнате достаточно широкий подоконник, не забывайте, что его вполне можно использовать в качестве дополнительной полки.

Обозначьте границы

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

Проживание даже одного человека в однокомнатной квартире не может быть комфортным, если не разделить пространство на несколько функциональных зон. Сделать это можно с помощью тонкой деревянной перегороднки или занавески, как это показано на изображении. Желательно также провести зонирование помещения и с помощью освещения отделить части комнаты, выполняющие роль спальни и кухни.

Маленькая гостевая комната

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

Креативности дизайнеров из немецкого бюро c забавным для носителей русского языка названием  Gosplan Architechts можно лишь позавидовать. Имея в распоряжении лишь крохотную комнату, он умудрился найти в ней место даже для небольшой самодельной гостевой кровати, положив матрас на небольшую платформу. В гостевой комнате можно найти даже небольшой сервант и встроенный шкаф, что подтверждает, что даже в столь стесненных условиях вы можете быть очень гостеприимным хозяином.

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