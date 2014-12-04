Как организовать уютный детский уголок?

Детская комната является частью квартиры, к который мы предъявляем наивысшие стандарты. В детской ребенок должен чувствовать себя раскрепощенно и в безопасности, ведь именно здесь он отправится в первый в своей жизни вымышленный круиз на пиратском корабле, полетит с друзьями в космос и откроет собственный зоопарк. Ребенок должен много двигаться, фантазировать и исследовать окружающий его мир. Правильно оформленная детская комната подарит немало радости вашим малышам.
Детям нравится, когда к ним относятся как ко взрослым. Если у вас в гостиной стоит угловой диван, почему бы не приобрести детский варинат такого же дивана. Его необычная форма наверняка понравится малышу, а вам не придется искать дополнительные спальные места для друзей ребенка, решивших переночевать у вас дома.
Игровой потенциал, который несет в себе эта кровать сложно переоценить. Детей наверянка порадует возможность взбираться вверх-вниз по лестнице и прятаться за стенами этого многофункционального комплекта мебели. Особенно кстати он придется владельцам малометражных квартир.
Двуспальные кровати снова в моде. Они не занимают много места и идеально подходят для детской комнаты. В глазах ребенка двуспальная кровать с легкостью превратится в средневековую крепость, которую необходимо защищать от нападающих врагов. Создайте оборонительную стену из подушек и мягких игрушек, и не позволяйте чужестранцам захватить ваши владения.
Кстати, интересные советы по подбору подушек вы можете прочесть в Книге идей ’Как правильно подбирать декоративные подушки’.
Чем больше в детской комнате одеял, тем лучше, поскольку они всегда могут защитить ребенка от ушибов при неосторожном падении. К тому же, мягкие одеяльца будут оберегать любимые детские игрушки и не позволят им разбиться до того как дети успеют в них наиграться.
Еще один обязательный предмет для детских комнат. Огромная подушка, которая принимает любую форму, подстрахует ребенка от падения, согреет его в холодные зимние дни и не даст заскучать.
Если ваш ребенок любит ходить в походы, подарите ему возможность помечтать о том, что он находится на природе среди густого леса и голубых озер. Когда малыш отказывается ложиться спать, предложите ему устроить ночлег в палатке, и он наверняка обрадуется такой возможности.
Ваша дочка любит читать сказки о прицессах и принцах и мечтает пожить в настоящем замке. Подарить такую возможность ей может маленький замок, изображенный на картинке. В нем она поселит своих любимых кукол, и будет с удовольствием разыгрывать сценки из их жизни.
Несколько интересных советов по благоустройству комнаты вы можете прочесть здесь: ’Детская комната или путешествие в зоопарк’.