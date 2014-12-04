Как организовать уютный детский уголок?

Двуспальные кровати снова в моде. Они не занимают много места и идеально подходят для детской комнаты. В глазах ребенка двуспальная кровать с легкостью превратится в средневековую крепость, которую необходимо защищать от нападающих врагов. Создайте оборонительную стену из подушек и мягких игрушек, и не позволяйте чужестранцам захватить ваши владения.

Кстати, интересные советы по подбору подушек вы можете прочесть в Книге идей ’Как правильно подбирать декоративные подушки’.