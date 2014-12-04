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Как организовать уютный детский уголок?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Segelboot , annette frank gmbh annette frank gmbh Детская комнатаКровати
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Детская комната является частью квартиры, к который мы предъявляем наивысшие стандарты. В детской ребенок должен чувствовать себя раскрепощенно и в безопасности, ведь именно здесь он отправится в первый в своей жизни вымышленный круиз на пиратском корабле, полетит с друзьями в космос и откроет собственный зоопарк. Ребенок должен много двигаться, фантазировать и исследовать окружающий его мир. Правильно оформленная детская комната подарит немало радости вашим малышам.

Удобный многофукнциональный диван

Çocuk odası Köşe koltuğu, iBRDESIGN iBRDESIGN Детская комнатаКровати
iBRDESIGN

iBRDESIGN
iBRDESIGN
iBRDESIGN

Детям нравится, когда к ним относятся как ко взрослым. Если у вас в гостиной стоит угловой диван, почему бы не приобрести детский варинат такого же дивана. Его необычная форма наверняка понравится малышу, а вам не придется искать дополнительные спальные места для друзей ребенка, решивших переночевать у вас дома.

Пещера

TIRAMOLLA, Tumidei Tumidei Детская комнатаШкафы для одежды и комоды
Tumidei

Tumidei
Tumidei
Tumidei

Игровой потенциал, который несет в себе эта кровать сложно переоценить. Детей наверянка порадует возможность взбираться вверх-вниз по лестнице и прятаться за стенами этого многофункционального комплекта мебели.  Особенно кстати он придется владельцам малометражных квартир.

Уютный уголок

Segelboot , annette frank gmbh annette frank gmbh Детская комнатаКровати
annette frank gmbh

annette frank gmbh
annette frank gmbh
annette frank gmbh

Двуспальные кровати снова в моде. Они не занимают много места и идеально подходят для детской комнаты. В глазах ребенка двуспальная кровать с легкостью превратится в средневековую крепость, которую необходимо защищать от нападающих врагов. Создайте оборонительную стену из подушек и мягких игрушек, и не позволяйте чужестранцам захватить ваши владения. 

Кстати, интересные советы по подбору подушек вы можете прочесть в Книге идей ’Как правильно подбирать декоративные подушки’.

Уютное одеяло

BEE STRIPE, BE playful BE playful Детская комнатаАксессуары и декор
BE playful

BE playful
BE playful
BE playful

Чем больше в  детской комнате одеял, тем лучше, поскольку они всегда могут защитить ребенка от ушибов при неосторожном падении. К тому же, мягкие одеяльца будут оберегать любимые детские игрушки и не позволят им разбиться до того как дети успеют в них наиграться.

Подушка-сиденье для детских комнат

homify Бассейн
homify

homify
homify
homify

Еще один обязательный предмет для детских комнат. Огромная подушка, которая принимает любую форму, подстрахует ребенка от падения, согреет его в холодные зимние дни и не даст заскучать.

Маленькая палатка

Kids Tent, Sebastian Reymers Design Sebastian Reymers Design Детская комнатаИгрушки
Sebastian Reymers Design

Sebastian Reymers Design
Sebastian Reymers Design
Sebastian Reymers Design

Если ваш ребенок любит ходить в походы, подарите ему возможность помечтать о том, что он находится на природе среди густого леса и голубых озер. Когда малыш отказывается ложиться спать, предложите ему устроить ночлег в палатке, и он наверняка обрадуется такой возможности.

Замок для принцессы

Fairy Cottage Small Play House by Wingreen Cuckooland Детская комнатаАксессуары и декор
Cuckooland

Fairy Cottage Small Play House by Wingreen

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

Ваша дочка любит читать сказки о прицессах и принцах и мечтает пожить в настоящем замке. Подарить такую возможность ей может маленький замок, изображенный на картинке. В нем она поселит своих любимых кукол, и будет с удовольствием разыгрывать сценки из их жизни. 

Несколько интересных советов по благоустройству комнаты вы можете прочесть здесь: ’Детская комната или путешествие в зоопарк’.

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