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Строительство семейного дома-мечты

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
zubau sulz, allmermacke allmermacke
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Нередко большая семья мечтает о большом доме. Этот проект получился достаточно симпатичным, многие захотели бы иметь что-то подобное. Давайте посмотрим на результат подробнее.

До: окрестности

zubau sulz, allmermacke allmermacke Дома в стиле кантри Твердая древесина
allmermacke

allmermacke
allmermacke
allmermacke

Когда вы должны вызвать тяжелую технику для строительного проекта, вы должны быть уверены и в специалистах, и в результате проделанной работы. Эти клиенты были абсолютно уверены в своих рабочих, поэтому время не терялось ни секунды. Просто взгляните на эти окрестности! Это мечта. Они будут вдохновлять каждый день жильцов дома.

До: что-то грандиозное ждет впереди

zubau sulz, allmermacke allmermacke
allmermacke

allmermacke
allmermacke
allmermacke

Когда основы уже заложены, вы можете оценить стиль и размер этого проекта. К дому еще должно добавиться значительное количество дополнительного пространства, которое мы увидим ниже.

После: готовый дом

zubau sulz, allmermacke allmermacke
allmermacke

allmermacke
allmermacke
allmermacke

Мы думаем, что вы заметили появление этой замечательной пристройки к дому. Внешняя отделка и укладка была сохранена идентичной основной части, все это так хорошо сочетается с садом и ландшафтом.

После: рабочее место

zubau sulz, allmermacke allmermacke Гостиная в стиле кантри Дерево
allmermacke

allmermacke
allmermacke
allmermacke

Мы видим восхитительный вид в сад, двойную высоту помещения, оттенки теплого натурального дерева. Такое рабочее место для многих является мечтой. Здесь все выглядит гармонично и пропорционально.

После: чердак

zubau sulz, allmermacke allmermacke Рабочий кабинет в стиле кантри Дерево
allmermacke

allmermacke
allmermacke
allmermacke

Создание чердака – это отличная идея. Здесь можно сделать любое помещение, не выделяя для этого специальную комнату или пространство в помещении. Здесь простой письменный стол, удобные места  для хранения – все, что нужно.

После: стильные решения

zubau sulz, allmermacke allmermacke Рабочий кабинет в стиле кантри Дерево
allmermacke

allmermacke
allmermacke
allmermacke

Нам уже понравился симбиотический дизайн экстерьера. Посмотрите, насколько простота играет здесь центральную роль. Встроенные книжные шкафы и системы стеллажей были изготовлены из того же дерева, что и стеновые панели. А дополнительные окошки в задней части пространства выглядят просто гениально!

10 террас на крыше

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