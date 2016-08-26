Строительство семейного дома-мечты

Нередко большая семья мечтает о большом доме. Этот проект получился достаточно симпатичным, многие захотели бы иметь что-то подобное. Давайте посмотрим на результат подробнее.
Когда вы должны вызвать тяжелую технику для строительного проекта, вы должны быть уверены и в специалистах, и в результате проделанной работы. Эти клиенты были абсолютно уверены в своих рабочих, поэтому время не терялось ни секунды. Просто взгляните на эти окрестности! Это мечта. Они будут вдохновлять каждый день жильцов дома.
Когда основы уже заложены, вы можете оценить стиль и размер этого проекта. К дому еще должно добавиться значительное количество дополнительного пространства, которое мы увидим ниже.
Мы думаем, что вы заметили появление этой замечательной пристройки к дому. Внешняя отделка и укладка была сохранена идентичной основной части, все это так хорошо сочетается с садом и ландшафтом.
Мы видим восхитительный вид в сад, двойную высоту помещения, оттенки теплого натурального дерева. Такое рабочее место для многих является мечтой. Здесь все выглядит гармонично и пропорционально.
Создание чердака – это отличная идея. Здесь можно сделать любое помещение, не выделяя для этого специальную комнату или пространство в помещении. Здесь простой письменный стол, удобные места для хранения – все, что нужно.
Нам уже понравился симбиотический дизайн экстерьера. Посмотрите, насколько простота играет здесь центральную роль. Встроенные книжные шкафы и системы стеллажей были изготовлены из того же дерева, что и стеновые панели. А дополнительные окошки в задней части пространства выглядят просто гениально!