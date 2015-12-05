Зонирование с помощью света

На сегодняшний день есть разные методы зонирования пространства, но самыми популярными остаются: архитектурное зонирование (это всевозможные арки, перегородки, подиумы и декоративные конструкции) и визуальное зонирование пространства с помощью цвета и света. Благодаря последнему решению, можно избежать глобальной перепланировки в квартире.
Огромную роль в зонировании пространства играет – свет, это может быть искусственное или естественное освещение. Традиционным источником естественного освещения являются окна и балконы. Искусственное освещение может быть трех видов:
общее – визуально объединяет пространство (например, различные люстры и настенные светильники),
местное – благодаря бра, торшерам и настольным лампам можно получить направленный свет.
декоративное – этот вид освещения помогает сделать акцент на той или иной детали интерьера (например, освещение картины или ниши).
Для того, чтобы подчеркнуть или насытить цветовое решение, дополнительно используется цветная подсветка отдельных элементов интерьера или всего помещения. Давайте рассмотрим все варианты подробнее.
Светодиодная подсветка то же мощный инструмент зонирования. При грамотном размещении она усиливает разграничивающий эффект от подиума, потолочной балки или перегородки. С её помощью можно добиться потрясающих результатов.
Светодиодные ленты часто применяют для потолочного освещения или подсветки ступеней, что важно для безопасности людей в ночное время. Цвет свечения можно выбрать любой и с помощью цветовых контрастов создавать отдельные зоны в квартире. Светодиодных источники света достаточно надежны, что позволяет использовать их в труднодоступных местах, где замена перегоревших лампочек невозможна. Они выделяют мало тепла и экономичны.
Местное освещение, к которому относятся торшеры, бра, споты и подвесные светильники с направленным светом, незаменимые помощники при зонировании. С их помощью можно буквально включать или выключать те или иные зоны. Этот приём незаменим при зонировании больших многофункциональных пространств. В этом случае у каждой зоны должен быть свой источник света с отдельным выключателем.
У каждой зоны единого пространства может быть отдельное освещение. Например, в кухне-гостиной свои лампы и подсветки можно увидеть и над обеденным столом, и над варочной поверхностью, и над диванами.
Разделяя ваш дом с помощью света на различные зоны, вы создаете себе и своим близким не только удобное жизненное пространство, но разнообразите интерьер квартиры. Многие современные светильники обладают подвижными световыми элементами и диммерами, так что, регулируя силу и направление света, вы можете менять облик вашего дома так, как вам этого хочется.
В случае благоустройства кухни – столовой есть возможность, повесив низкий светильник над обеденным столом, отгородить стол от остального пространства. Для рабочей зоны можно выбирать дополнительные источники света, всевозможные электрические лампы и дополнительные светильники.
Благодаря световым решениям, спальню можно поделить на зону отдыха и зону сна. Есть возможность ту часть, которая предназначена для расслабления, «осветить» ярче, таким образом, визуально переместить в тень место для сна.
Особое внимание дизайнеры-консультанты по свету уделяют помещениям или их отдельным зонам, где расположено рабочее место, будь то компьютер, письменный стол или просто кресло для чтения. Утомление зрения и снижение работоспособности наступает тем быстрее, чем ниже освещенность, чем больше разница в яркости на рабочей поверхности и окружающих предметах, чем сильнее выражено слепящее действие лампы. Поэтому в рабочих зонах необходимо сочетать местное освещение с общим.
Другие уровни освещения в интерьере помимо функциональной нагрузки — деления помещения на зоны, имеют и эстетическое значение. Островки света в стенах: подсветка в нишах, стеклянных полок или внутренностей шкафов со стеклянными дверцами, картин, да и просто отдельных элементов мебели — стеллажей, карнизов, полок — придают интерьеру интимность и уют. А светильники, вделанные в пол, делят квартиру на зоны без стен и перегородок.