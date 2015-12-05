Зонирование с помощью света

На сегодняшний день есть разные методы зонирования пространства, но самыми популярными остаются: архитектурное зонирование (это всевозможные арки, перегородки, подиумы и декоративные конструкции) и визуальное зонирование пространства с помощью цвета и света. Благодаря последнему решению, можно избежать глобальной перепланировки в квартире.

Огромную роль в зонировании пространства играет – свет, это может быть искусственное или естественное освещение. Традиционным источником естественного освещения являются окна и балконы. Искусственное освещение может быть трех видов:

общее – визуально объединяет пространство (например, различные люстры и настенные светильники),

местное – благодаря бра, торшерам и настольным лампам можно получить направленный свет.

декоративное – этот вид освещения помогает сделать акцент на той или иной детали интерьера (например, освещение картины или ниши).

Для того, чтобы подчеркнуть или насытить цветовое решение, дополнительно используется цветная подсветка отдельных элементов интерьера или всего помещения. Давайте рассмотрим все варианты подробнее.