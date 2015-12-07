Оригинальная корпусная мебель в дизайне гостиной

Мебель имеющая жесткую основу, так называемая
корпусная – имеет много разновидностей и давнюю историю использования. Конечно, за счет наличия каркаса в виде горизонтальных и вертикальных плоскостей, такой тип мебели является достаточно массивным, но современные технологии и материалы помогают собрать из этих простых прямоугольных форм настоящие произведения искусства в любой стилистике – от классики до модерна.
Материалы для изготовления корпусной мебели ведут свою историю от натурального дерева, но постепенно добавляются новые варианты, легкие, экологичные, экономичные. При этом внешний вид таких материалов может быть как максимально приближен к натуральной древесине, так и иметь абсолютно футуристические цвета и фактуры, что значительно расширяет стилевое разнообразие применения корпусной мебели в гостиных.
Формы современной корпусной мебели, их креативное сочетание в пространстве позволяет реализовать практически любую творческую задумку дизайнеров, подстраиваясь под общую стилистику гостиной или, наоборот, играя в ней ключевое значение.
Безусловно, массивный деревянный шкаф благородных оттенков натуральной древесины, был и останется достойным украшением просторной классической гостиной. Выверенные архитектурные формы классического стиля делают сбалансированными и гармоничными пропорции большого шкафа. Точная симметрия, сдержанность в деталях и отделке, прочность и основательность – вот основные отличия корпусной мебели в классическом стиле, заслуженно занимающей центральное место в интерьерах гостиных.
Простота форм – как главное украшение в стилистике минимализма, что в совершенстве подходит для реализации в корпусной мебели. Четкие линии прямоугольников, сочетание горизонтальный и вертикальный линий формируют интересный комплекс из корпусных модулей в гостиной. Выстроенные в линия светлые прямоугольники формируют плавный изгиб линии на стене гостиной, внутри которого расположены более темные элементы – телевизор и вертикали шкафов. Такая законченная, лаконичная форма настенного модуля делает этот традиционный для гостиной предмет корпусной мебели и по-новому динамичным и современным.
Благодаря необычным фасадам белая корпусная мебель при всей своей простоте выступает в качестве изящного украшения гостиной. Сложные, витиеватые узоры на белых полупрозрачных дверцах навесных шкафов и тумб – разные, но объединенные единой стилевой тематикой и настроением, смотрятся целостной картиной. Интересна динамическая игра узоров – на тумбах большого размера узор более крупных, на дверцах шкафа узор более мелкий, что уравновешивает эти объекты в пространстве, создавая визуальный баланс форм и размеров.
Выбирая корпусную мебель для гостиной часто компромисс между практичностью размещения нужных элементов и единым стилем является сложно-достижимым. Красивые стильные модули не позволяют вместить все необходимые вещи, а громоздкие шкафы выпадают из общей стилистики помещения, стыдливо притаившись в углу. Но в данном примере несмотря на обилие различных по форме и фактуре предметов корпусной мебели все они образуют стройный альянс, объединенный тонкой стилевой и цветовой связью.
Темно-бежевые глянцевые поверхности гармонично уравновешены светлыми тонами матовой фактуры и вся система шкафов смотрится как единый динамичный комплекс, обогащая интерьер гостиной функциональностью и теплотой оттенков. Сложная композиция выстроенная вдоль стены гостиной не смотрится тяжеловесной благодаря различным приемам оформления фасадов корпусной мебели, но в тоже время, образует единое стилевое решение интерьера.
Интерьерам в стиле лофт свойственны простор и простота, что нашло свое отображение и в конструкции воздушных, открытых секций в гостиной. Лофт зачастую живет по своим законам, использую в качестве материалов не совсем традиционные варианты, но только выигрывает от этого. Корпус этих больших модулей формируют лишь тонкие графичные перемычки, нет ни массивных фасадов, ни боковых стенок, только сочетание серых ниш, глянцевых кубов и пустых квадратов. Невесомая, оригинальная конструкция не перегружает пространство лишними элементами, стильно и ярко украшая гостиную.
Присмотритесь внимательнее к этому интересному проекту, возможно, вы найдете здесь много идей для своего интерьера: Уютный намек на лофт.
Сдержанная стилистика каждого элемента гостиной напоминает знаменитые кадры из фильмов о Шерлоке Холмсе и меблировку его гостиной на Бейкер-стрит. Корпусная мебель этой гостиной полностью передает настроение старой доброй Англии. Сероватые оттенки дерева с патиной на фоне приглушенного синего цвета стен благородны и самодостаточны. Строгая симметрия формы каждого шкафа и их композиции в пространстве украшает интерьер гостиной как идеальный образчик классического стиля в его лучших проявлениях – гармония, достоинство и надежность.
Удивительно, как с помощью совершенно простых по форме серых корпусных модулей дизайнеры создали в гостиной динамичную картину в духе кубизма. Виртуозная игра с вертикальным и горизонтальным размещением в пространстве прямоугольных модулей позволила построить из этих достаточно крупных элементов легкую систему, невесомую и уравновешенную, простую и необыкновенно оригинальную. Позаимствовав у философии кубизма строгую геометрию линий и соединив ее с функциональностью корпусной мебели, дизайнеры привнесли в интерьер гостиной элементы искусства, не нарушая общего сдержанного характера пространства.
Выбирая корпусную мебель для гостиной вполне возможно совместить массивные формы и динамичность наполнения, выбрав шкаф с чередующимися ячейками пространства. Белые глянцевые дверцы, размещенные в шахматном порядке с открытыми нишами разнообразят структуру большого и массивного модуля в стиле минимализма. Такой оригинальный элемент интерьера порадует вместительностью закрытых шкафов и свободой заполнения пустых ниш, где вы можете по своему вкусу разместить книги, яркие аксессуары, любимые сувениры.
Традиционное для скандинавского стиля обилие яркого белого цвета и света делают его использование все более популярным для самых разных вариантов помещений. Скандинавский стиль минималистичен, но не скучен. Естественность и простота скандинавского стиля воплощена в белых глянцевых модулях корпусной мебели гостиной. Просторные, вместительные навесные шкафы и тумбы образуют в интерьере лаконичную систему – стильную и функциональную. Белый цвет фасадов позволяет массивных формам корпусной мебели практически растворится на фоне белой стены. Небольшие контрастные модули в теплых оттенках древесины подчеркивают естественность и свежесть просторного и светлого интерьера гостиной.