Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Оригинальная корпусная мебель в дизайне гостиной

Перла Вереника Перла Вереника
Гостиная, ABICS ABICS ГостинаяШкафы и серванты
Loading admin actions …

Мебель имеющая жесткую основу, так называемая корпусная – имеет много разновидностей и давнюю историю использования. Конечно, за счет наличия каркаса в виде горизонтальных и вертикальных плоскостей, такой тип мебели является достаточно массивным, но современные технологии и материалы помогают собрать из этих простых прямоугольных форм настоящие произведения искусства в любой стилистике – от классики до модерна. 

Материалы для изготовления корпусной мебели ведут свою историю от натурального дерева, но постепенно добавляются новые варианты, легкие, экологичные, экономичные. При этом внешний вид таких материалов может быть как максимально приближен к натуральной древесине, так и иметь абсолютно футуристические цвета и фактуры, что значительно расширяет стилевое разнообразие применения корпусной мебели в гостиных.

Формы современной корпусной мебели, их креативное сочетание в пространстве позволяет реализовать практически любую творческую задумку дизайнеров, подстраиваясь под общую стилистику гостиной или, наоборот, играя в ней ключевое значение. 

Классика корпусной мебели в гостиной

Классическая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяШкафы и серванты
Немецкие кухни

Классическая мебель

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Безусловно, массивный деревянный шкаф благородных оттенков натуральной древесины, был и останется достойным украшением просторной классической гостиной. Выверенные  архитектурные формы классического стиля делают сбалансированными и гармоничными пропорции большого шкафа. Точная симметрия, сдержанность в деталях и отделке, прочность и основательность – вот основные отличия корпусной мебели в классическом стиле, заслуженно занимающей центральное место в интерьерах гостиных.

Геометрия простых форм

Гостиная, ABICS ABICS ГостинаяШкафы и серванты
ABICS

Гостиная

ABICS
ABICS
ABICS

Простота форм – как главное украшение в стилистике минимализма, что в совершенстве подходит для реализации в корпусной мебели. Четкие линии прямоугольников, сочетание горизонтальный и вертикальный линий формируют интересный комплекс из корпусных модулей в гостиной. Выстроенные в линия светлые прямоугольники формируют плавный изгиб линии на стене гостиной, внутри которого расположены более темные элементы – телевизор и вертикали шкафов. Такая законченная, лаконичная форма настенного модуля делает этот традиционный для гостиной предмет корпусной мебели и по-новому динамичным и современным.

Изящное оформление фасадов корпусной мебели

Гостиная Дизайн студия Жанны Ращупкиной Гостиная в классическом стиле
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Гостиная

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Благодаря необычным фасадам белая корпусная мебель при всей своей простоте выступает в качестве изящного украшения гостиной. Сложные, витиеватые узоры на белых полупрозрачных дверцах навесных шкафов и тумб – разные, но объединенные единой стилевой тематикой и настроением, смотрятся целостной картиной. Интересна динамическая игра узоров – на тумбах большого размера узор более крупных, на дверцах шкафа узор более мелкий, что уравновешивает эти объекты в пространстве, создавая визуальный баланс форм и размеров.

Гармоничное сочетание в бежевых тонах

Проект 2х комнатной квартиры, Инна Михайская Инна Михайская Гостиная в стиле модерн Бежевый
Инна Михайская

Проект 2х комнатной квартиры

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Выбирая корпусную мебель для гостиной часто компромисс между практичностью размещения нужных элементов и единым стилем является сложно-достижимым. Красивые стильные модули не позволяют вместить все необходимые вещи, а громоздкие шкафы выпадают из общей стилистики помещения, стыдливо притаившись в углу. Но в данном примере несмотря на обилие различных по форме и фактуре предметов корпусной мебели все они образуют стройный альянс, объединенный тонкой стилевой и цветовой связью. 

Темно-бежевые глянцевые поверхности гармонично уравновешены  светлыми тонами матовой фактуры и вся система шкафов смотрится как единый динамичный комплекс, обогащая интерьер гостиной функциональностью и теплотой оттенков. Сложная композиция выстроенная вдоль стены гостиной не смотрится тяжеловесной благодаря различным приемам оформления фасадов корпусной мебели, но в тоже время, образует единое стилевое решение интерьера.

Просторный лофт

Уютный намек на лофт, Дизайн студия Марины Геба Дизайн студия Марины Геба Гостиная в стиле лофт
Дизайн студия Марины Геба

Уютный намек на лофт

Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба

Интерьерам в стиле лофт свойственны простор и простота, что нашло свое отображение и в конструкции воздушных, открытых секций в гостиной. Лофт зачастую живет по своим законам, использую в качестве материалов не совсем традиционные варианты, но только выигрывает от этого. Корпус этих больших модулей формируют лишь тонкие графичные перемычки, нет ни массивных фасадов, ни боковых стенок, только сочетание серых ниш, глянцевых кубов и пустых квадратов. Невесомая, оригинальная конструкция не перегружает пространство лишними элементами, стильно и ярко украшая гостиную.

Присмотритесь внимательнее к этому интересному проекту, возможно, вы найдете здесь много идей для своего интерьера: Уютный намек на лофт.

В стиле гостиной на Бейкер-стрит

Квартира в Санкт-Петербурге, ToTaste.studio ToTaste.studio Гостиная в колониальном стиле
ToTaste.studio

Квартира в Санкт-Петербурге

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

Сдержанная стилистика каждого элемента гостиной напоминает знаменитые кадры из фильмов о Шерлоке Холмсе и меблировку его гостиной на Бейкер-стрит. Корпусная мебель этой гостиной полностью передает настроение старой доброй Англии. Сероватые оттенки дерева с патиной на фоне приглушенного синего цвета стен благородны и самодостаточны. Строгая симметрия формы каждого шкафа и их композиции в пространстве украшает интерьер гостиной как идеальный образчик классического стиля в его лучших проявлениях – гармония, достоинство и надежность.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Простые формы – сложные решения

Catalogo Insieme, Kreative Point s.n.c Kreative Point s.n.c ГостинаяХранение
Kreative Point s.n.c

Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c

Удивительно, как с помощью совершенно простых по форме серых корпусных модулей  дизайнеры создали в гостиной динамичную картину в духе кубизма. Виртуозная игра с вертикальным и горизонтальным размещением в пространстве прямоугольных модулей позволила построить из этих достаточно крупных элементов легкую систему, невесомую и уравновешенную, простую и необыкновенно оригинальную. Позаимствовав у философии кубизма строгую геометрию линий и соединив ее с функциональностью корпусной мебели, дизайнеры привнесли в интерьер гостиной элементы искусства, не нарушая общего сдержанного характера пространства. 

Сотовая структура

ПРОЕКТ №2, HUGO HUGO Гостиная в стиле минимализм Бежевый
HUGO

ПРОЕКТ №2

HUGO
HUGO
HUGO

Выбирая  корпусную мебель для гостиной вполне возможно совместить массивные формы и динамичность наполнения, выбрав шкаф с чередующимися ячейками пространства. Белые глянцевые дверцы, размещенные в шахматном порядке с открытыми нишами разнообразят структуру большого и массивного модуля в стиле минимализма. Такой оригинальный элемент интерьера порадует вместительностью закрытых шкафов и свободой заполнения пустых ниш, где вы можете по своему вкусу разместить книги, яркие аксессуары, любимые сувениры.

Скандинавская простота интерьера

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Квартира на Ленинградском шоссе

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Традиционное для скандинавского стиля обилие яркого белого цвета и света делают его использование все более популярным для самых разных вариантов помещений. Скандинавский стиль минималистичен, но не скучен. Естественность и простота скандинавского стиля воплощена в белых глянцевых модулях корпусной мебели гостиной. Просторные, вместительные навесные шкафы и тумбы образуют в интерьере лаконичную систему – стильную и функциональную. Белый цвет фасадов позволяет массивных формам корпусной мебели практически растворится на фоне белой стены. Небольшие контрастные модули в теплых оттенках древесины подчеркивают естественность и свежесть просторного и светлого интерьера гостиной.

Очаровательный коттедж в Сибири
Какой стиль корпусной мебели для гостиной подходит вашему дому?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо