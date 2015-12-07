Оригинальная корпусная мебель в дизайне гостиной

Мебель имеющая жесткую основу, так называемая корпусная – имеет много разновидностей и давнюю историю использования. Конечно, за счет наличия каркаса в виде горизонтальных и вертикальных плоскостей, такой тип мебели является достаточно массивным, но современные технологии и материалы помогают собрать из этих простых прямоугольных форм настоящие произведения искусства в любой стилистике – от классики до модерна.

Материалы для изготовления корпусной мебели ведут свою историю от натурального дерева, но постепенно добавляются новые варианты, легкие, экологичные, экономичные. При этом внешний вид таких материалов может быть как максимально приближен к натуральной древесине, так и иметь абсолютно футуристические цвета и фактуры, что значительно расширяет стилевое разнообразие применения корпусной мебели в гостиных.

Формы современной корпусной мебели, их креативное сочетание в пространстве позволяет реализовать практически любую творческую задумку дизайнеров, подстраиваясь под общую стилистику гостиной или, наоборот, играя в ней ключевое значение.