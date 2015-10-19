Как выбрать цвет краски для стен

Стены Вашего дома – это фон, пространство, на котором разворачиваются главные события в жизни Вашего интерьера. От того, какой цвет и оттенок Вы выберете для своих стен зависит общая цветовая гамма комнаты, ее неповторимый стиль, уникальная атмосфера и даже зрительные размеры.

Цвет играет огромную роль в современном интерьере дома. Цвет стен намного важнее, чем расстановка предметов мебели или декор отдельных деталей. Однако, цвет стен можно легко сменить в любой момент, а мебель покупается на долгие годы.

Как же выбрать цвет краски для стен в интерьере? Казалось бы, что может быть проще: просто выбираешь свой любимый цвет, корректируешь и подстраиваешь его оттенок под мебель и декор в интерьере и идешь в магазин покупать нужную краску. Но не тут то было. В магазине продавцы разложат перед Вами десятки и даже сотни оттенков одного и того же цвета, выбрать из которых практически невозможно. И даже когда невероятными усилиями Вы наконец выберете нужный цвет – не всегда на стене высохшая краска имеет тот самый нужный оттенок. Так что же делать? Как зайти в строительный магазин и выйти оттуда с нужной идеальной краской для стен Вашего интерьера?

В этой статье мы рассмотрим основные рекомендации профессионалов на сложную тему выбора цвета краски для стен. С этими советами Вам станет проще определиться с выбором нужного цвета и оттенка, а также легче будет купить нужный цвет краски в магазине.