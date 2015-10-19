Как выбрать цвет краски для стен

Стены Вашего дома – это фон, пространство, на котором разворачиваются главные события в жизни Вашего интерьера. От того, какой цвет и оттенок Вы выберете для своих стен зависит общая цветовая гамма комнаты, ее неповторимый стиль, уникальная атмосфера и даже зрительные размеры.
Цвет играет огромную роль в современном интерьере дома. Цвет стен намного важнее, чем расстановка предметов мебели или декор отдельных деталей. Однако, цвет стен можно легко сменить в любой момент, а мебель покупается на долгие годы.
Как же выбрать цвет краски для стен в интерьере? Казалось бы, что может быть проще: просто выбираешь свой любимый цвет, корректируешь и подстраиваешь его оттенок под мебель и декор в интерьере и идешь в магазин покупать нужную краску. Но не тут то было. В магазине продавцы разложат перед Вами десятки и даже сотни оттенков одного и того же цвета, выбрать из которых практически невозможно. И даже когда невероятными усилиями Вы наконец выберете нужный цвет – не всегда на стене высохшая краска имеет тот самый нужный оттенок. Так что же делать? Как зайти в строительный магазин и выйти оттуда с нужной идеальной краской для стен Вашего интерьера?
В этой статье мы рассмотрим основные рекомендации профессионалов на сложную тему выбора цвета краски для стен. С этими советами Вам станет проще определиться с выбором нужного цвета и оттенка, а также легче будет купить нужный цвет краски в магазине.
Если Вы решили красить интерьер в какой-то определенный цвет, например темно-синий, просите продавца показать Вам именно основные цвета, краткий каталог цветов и оттенков, и выбрать Вам станет намного легче. Зачем Вам выбирать из сотни темно-синих оттенков? Это лишь напрасно Вас запутает и не позволит сделать правильный выбор.
Одной из самых типичных ошибок покупателей является выбор краски по напечатанной рекламной брошюре или на сайте производителя красок. Ни один монитор, журнал или брошюра не сможет Вам передать во всех подробностях оттенок краски, которую Вы выбрали. Мы рекомендуем Вам всегда покупать краску лично в магазинах строительных материалов. И при покупке мы настоятельно советуем Вам просить продавца показать веер с образцами цветов, при чем не напечатанный на полиграфии, а именно каталог с кусочками материалов, покрашенными разными оттенками краски этой фирмы. Это будут самые реальные цвета красок и Вы сможете подобрать нужный и быть уверенным в том, что краска внутри банки будет именно такого оттенка.
Да, Вы обожаете красный цвет и готовы выкрасить все-все стены в квартире в свой любимый оттенок краски. Но ведь подумайте сами, нормально спать и высыпаться в спальне красного цвета Вам врядли удастся. Лучше покрасить стены в более нейтральный цвет, белый или бежевый, но подобрать мебель и элементы декора в красных оттенках. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее и создаст в комнате стильное настроение.
Мнение других не должно Вас волновать при выборе цвета краски в свою собственную квартиру. Вам же потом в ней жить. Подбирайте цвет краски, ориентируясь только на свои вкусовые предпочтения. И если Ваш друг-архитектор или подруга-дизайнер советуют Вам какой-то ультрамодный оттенок краски, а Вас от него в прямом смысле тошнит – не слушайте никого, только себя.
Огромное значение имеет рельефность стены. Допустим, Ваша стена покрыта камешковой штукатуркой. Каждый маленький камешек отбрасывает свою маленькую тень. А их там тысячи. Соответственно рельефная стена и гладкая стена одного и того же цвета и оттенка будут выглядеть по разному: рельефная стена будет выглядеть темнее, чем гладкая, за счет тени от камешков и прочих выпуклостей.
Если перед Вами встал выбор между ярким и темным, или светлым и спокойным – всегда выбирайте второй вариант. Выкраска яркого цвета может и выглядит впечатляюще, но врядли Вам будет комфортно в такой огромной комнате.
Если Вам понравилось сразу несколько цветов краски, и никак не удается выбрать один цвет – купите несколько самых маленьких баночек тех красок, которые Вам понравились и дома попробуйте сделать пробную покраску стен. Для этого каждой краской покрасьте на стене квадрат размером примерно метр на метр. Так Вы сможете понять какой именно цвет больше всего подходит в эту комнату и под этот интерьер. А другие выкраски можно потом просто закрасить выбранной краской.
На выкрасках краску желательно наносить в несколько слоев для достижения реального цвета. Также, при оценке полученных выкрасок, старайтесь использовать то же самое освещение, которое будет всегда в комнате.
Итак, решено – Вы выбрали и купили краску для стен. Она яркая, красивая и модная. Но, покрасив такой краской стены, следует позаботиться о правильном подборе предметов интерьера и элементов декора под такой ремонт. В данном случае следует выбирать светлые и однотонные предметы мебели и скромные и нейтральные элементы декора. Таким образом Вы сохраните баланс цвета и яркости в интерьере данной комнаты.
А вот для придания яркости интерьеру с однотонными спокойными стенами следует добавить ярких и насыщенных акцентов в обстановку комнаты. Например, яркие подушки и вазы прекрасно оживят такой интерьер.
Не забывайте о визуальных свойствах цветов. Светлые тона в интерьере создают ощущение пространства и воздуха, зрительно делают пространство просторнее и больше. Темные цвета на стенах наоборот, сделают комнату маленькой и ограниченной.
Для подробного ознакомления с темой белого цвета в интерьере почитайте нашу статью об этом.
Учитесь у природы. Натуральные цвета и оттенки прекрасно сочетаются между собой. Не стесняйтесь учиться у природы – она самая первая создала красоту на Земле. Идеальную гармонию цветов можно подсмотреть у природных произведений искусства.
Позвольте после покраски стенам просохнуть как следует. Обычно краска окончательно высыхает через несколько дней. Просто подождите немного и не паникуйте – высохнув, Ваши стену станут именно такими, какими Вы хотите их видеть.